Дом-музей, студия народной одежды и отдых на природе: почему стоит посетить Малопургинский район Удмуртии

Фото: Алёна Селезнёва

В рамках 100-летия государственности Удмуртии «Комсомолка» продолжает знакомить читателей с интересными местами республики. И на этот раз расскажем, почему стоит побывать в Малопургинском районе. Мы нашли для этого минимум 4 причины.

ПОСЕТИТЬ ДОМ-МУЗЕЙ «ДАУР ШЫКЫС»

Фото: Алёна Селезнёва

Это место входит в 100 лучших достопримечательностей региона по данным сайта даур.рф. Он находится в здании бывшего Яганского лесничества – здесь хранится уникальная коллекция экспонатов. Кроме того, в музее представлены различные макеты, сделанные местным жителем Николаем Соколовым, включая даже работающую модель ветряной мельницы!

Фото: Алёна Селезнёва

ОТДОХНУТЬ НА ПРИРОДЕ

Фото: Алёна Селезнёва

Еще одна достопримечательность Малопургинского района – туристический центр «Тюрагай». Он находится в 10 километрах от Малой Пурги, на территории бывшего детского лагеря «Юный железнодорожник».

Это место понравится любителям рыбалки и сплава. Здесь можно поставить палатку и отдохнуть на природе. Кстати, все необходимое – спальники, лодки и многое другое - можно взять напрокат здесь же.

ПРИМЕРИТЬ НАРОДНУЮ ОДЕЖДУ

Фото: Алёна Селезнёва

Одно из самых интересных мест района – студия народной одежды «Дэрем». Она находится в Малой Пурге. Здесь можно познакомиться с народной одеждый и аксессуарами – примерить их, купить или даже заказать целую серию. А заодно – узнать много нового о разных видах покроя и узорах от владелицы студии, Татьяны Москвиной. Кстати, именно она одевала «Бурановских бабушек» на Евровидение!

Важно! Чтобы попасть на экскурсию - нужно предварительно записаться.

УВИДЕТЬ ОДИН ИЗ КРАСИВЕЙШИХ МОНАСТЫРЕЙ

Фото: Алёна Селезнёва

Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь – один из самых красивых в республике. Находится он в Норье. Территория очень ухоженная, поэтому тут приятно просто даже прогуляться. Кроме того, можно посетить Петропавловский храм, построенный в 1893 году.

Среди особо почитаемых святынь храма икона с мощами Серафима Саровского. Ее на открытие монастыря подарил владыка Николай, бывший митрополит Ижевский и Удмуртский. Также здесь есть икона с частицей мощей Пантелеймона Исцелителя. Особый интерес представляет чудотворная Тихвинская икона Божьей матери. Ее монастырю подарила прихожанка, она сама расшила оклад для образа! Какое-то время икона находилась в ризнице и в 2008 году одна из сестер обнаружила, что святыня замироточила. Большинство чудес связано с рождением детей — некоторые женщины спустя 9, а иногда и 15 лет безуспешных попыток завести ребенка, узнавали о беременности через несколько недель после того, как обращались за помощью к иконе.

А еще в лавке можно купить натуральные сыры, от ламбера до адыгейского. Их делают сами монахини.

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