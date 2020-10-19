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Инсценировка убийств и тест-полоски на наличие крови: как работают следователи-криминалисты в Удмуртии

Правоохранители поделились историями из своей практики
Анастасия Захарова
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Молодые следователи иногда учатся отрабатывать свои действия на полигоне со специальными манекенами

Молодые следователи иногда учатся отрабатывать свои действия на полигоне со специальными манекенами

Фото: Амир Закиров

19 октября в России отмечают День криминалиста. Именно поэтому «Комсомолка» в рамках очередного выпуска проекта «Закулисье» отправилась в подразделение криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. Следователи-криминалисты рассказали нам о реальных случаях из своей практики и показали, с помощью какого оборудования они раскрывают преступления.

Определяют следы крови по тест-полоскам

Для молодых следователей сделали специальный полигон, на котором воссоздали атмосферу места преступления. Разбитые стаканы, кровь на стенах, лежащий на диване «труп» - манекен… Здесь начинающие специалисты могут отработать следственные действия, выдвигать различные версии случившегося, определять алгоритм действий при расследовании.

На полигоне следователи учатся моделировать ситуацию при работе на месте преступления

На полигоне следователи учатся моделировать ситуацию при работе на месте преступления

Фото: Амир Закиров

В работе «в поле» следователю помогает специальное оборудование. Например, специалисты часто используют тест-полоски «Гемофан». Они помогают определить, есть ли гемоглобин в красных пятнах, обнаруженных на месте преступления. Если гемоглобин есть, значит, скорее всего это кровь человека или животного. Для проверки следователь прикладывает полоски к пятнам. Позеленели - значит, кровь есть.

С помощью «Гемофана» молодой эксперт может установить, что в пятнах содержится гемоглобин. Кровь на стене полигона настоящая, ее взяли из вены одного из сотрудников

С помощью «Гемофана» молодой эксперт может установить, что в пятнах содержится гемоглобин. Кровь на стене полигона настоящая, ее взяли из вены одного из сотрудников

Фото: Амир Закиров

Часто следы крови, спермы, слюны или других биологических жидкостей не видно на месте преступления. Тогда на помощь следователям приходит мобильный источник криминалистического света. У него особая длина световой волны, которая позволяет разглядеть незаметные глазу следы.

На стене с помощью мобильного источника криминалистического света разглядели следы замытой крови. Чтобы не повредить глаза, следователи надевают очки

На стене с помощью мобильного источника криминалистического света разглядели следы замытой крови. Чтобы не повредить глаза, следователи надевают очки

Фото: Амир Закиров

По этой сцене следователь должен догадаться, из-за чего произошло убийство

По этой сцене следователь должен догадаться, из-за чего произошло убийство

Фото: Амир Закиров

Следователь-криминалист Антон Злобин рассказал, как следы крови помогли ему доказать вину человека в деле об убийстве женщины.

Летним днем в полицию обратилась девушка, которая рассказала о пропаже сестры. Дескать, родственница не отвечает на звонки и сообщения. Мужчина, который жил с пропавшей, рассказал, что его любимая ушла и не вернулась. Следователи отправились домой к пропавшей и сразу поняли - тут было совершено преступление.

— Допросить сожителя было невозможно: спустя пару дней после пропажи возлюбленной он впал в кому, — рассказывает следователь. - Дома было чисто, убрано. Однако мы обнаружили следы замытой крови и заподозрили, что к преступлению может быть причастен сожитель пропавшей.

Следователь-криминалист Антон Злобин

Следователь-криминалист Антон Злобин

Фото: Амир Закиров

Кроме того, в ходе розыска следователи подобрали обычный платок, который лежал в грязи.

— Оказалось, что платок был орудием убийства. На нем обнаружили следы генотипа сожителя. Оказалось, что он мужчина был ранее судим. Об этом узнала его сожительница, и они поссорились. Он задушил ее платком, а после написал с ее телефона смс: «Я пошла в клуб с подружкой». Утром он ответил ей со своего телефона: «Милая, ты где? Я переживаю». После чего сам рассказал сестрам погибшей, что любимая его бросила. Показывал всем смс. А потом наглотался таблеток и впал в кому, — рассказывает следователь.

Тело девушки обнаружили на дне оврага недалеко от места, в котором работал ее возлюбленный. Доказать вину мужчины удалось благодаря следам крови на стене и следам генотипа на платке.

Нашли труп подростка благодаря телефону

Следователи обязательно забирают технику, которая относится к возможному преступлению или происшествию. Например, изъятый телефон помог следователю-криминалисту Зульфие Фархутдиновой раскрыть дело об убийстве девочки-подростка.

Это оборудование помогает извлечь все данные из телефона, даже если он не работает или заблокирован

Это оборудование помогает извлечь все данные из телефона, даже если он не работает или заблокирован

Фото: Амир Закиров

16-летняя Алена (имя изменено — прим. ред.) часто убегала из дома на несколько дней. Девочка росла в благополучной семье и была всем обеспечена, но безответственно относилась к учебе и иногда пропадала. Ее мама к этому привыкла и обращалась в полицию, только если дочь не отвечала на звонки или уходила на долгое время. Так было и на этот раз: Алена исчезла 29 сентября 2019 года, а мама обратилась в полицию только 2 октября.

— Девочка была очень общительной. Мы изъяли ее телефон и выяснили, что она познакомилась со взрослым, ранее судимым мужчиной. 29 сентября они должны были встретиться, — рассказывает следователь.

Мужчина работал конюхом на ипподроме. На работе к нему претензий не было: он был ответственным и исполнительным сотрудником. Но в день пропажи Алены он внезапно уволился. Это усилило подозрения правоохранителей. Мужчину нашли оперативные работники. От неожиданности конюх сразу же признался в убийстве подростка и рассказал, что он закопал девочку на ипподроме. Следователи нашли тело. Сейчас мужчине дали срок более 10 лет и семья месяцев лишения свободы.

Мобильные телефоны часто помогают следователям раскрывать преступления. Например, с помощью специального устройства следователи могут вычислить абонентов, которые находились в зоне совершения преступления.

Это устройство помогает определить базовые станции мобильных операторов, которые находятся в зоне совершения преступления

Это устройство помогает определить базовые станции мобильных операторов, которые находятся в зоне совершения преступления

Фото: Амир Закиров

Больше всего это устройство помогает в раскрытии серийных преступлений. С его помощью следователи определяют ближайшие станции мобильных операторов. Потом следователи обращаются в суд с ходатайством предоставить данные об абонентах, которые находились в зоне действия сети. Из нескольких мест делают выборку пользователей, а потом сокращают круг поиска.

Ищут орудия преступления

Самое главное в работе следователя — собрать доказательства, например, орудия совершения преступления. Ради этого криминалистам приходится использовать нестандартные методы.

Например, однажды следователи работали над делом о сексуальном насилии. Потерпевшей удалось вырваться и сбежать, прихватив с собой пилу, которой ей угрожали. Оказавшись в безопасности, женщина выкинула инструмент в реку.

— Мы никак не могли найти орудие преступления - бросали в реку магнит, отправляли туда водолазов. Тогда мы решили поискать такую же пилу, привязать к ней веревку, бросить в воду и посмотреть, куда она упадет. Такие инструменты сейчас уже не производят, и их пришлось искать по гаражам. Нашли, бросили в воду, увидели, что она отлетела на три метра. Там же обнаружили орудие совершения преступления, — рассказывает следователь.

Следователь-криминалист Кирилл Лапин

Следователь-криминалист Кирилл Лапин

Фото: Амир Закиров

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