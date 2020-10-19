Инсценировка убийств и тест-полоски на наличие крови: как работают следователи-криминалисты в Удмуртии

Молодые следователи иногда учатся отрабатывать свои действия на полигоне со специальными манекенами Фото: Амир Закиров

19 октября в России отмечают День криминалиста. Именно поэтому «Комсомолка» в рамках очередного выпуска проекта «Закулисье» отправилась в подразделение криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. Следователи-криминалисты рассказали нам о реальных случаях из своей практики и показали, с помощью какого оборудования они раскрывают преступления.

Определяют следы крови по тест-полоскам

Для молодых следователей сделали специальный полигон, на котором воссоздали атмосферу места преступления. Разбитые стаканы, кровь на стенах, лежащий на диване «труп» - манекен… Здесь начинающие специалисты могут отработать следственные действия, выдвигать различные версии случившегося, определять алгоритм действий при расследовании.

На полигоне следователи учатся моделировать ситуацию при работе на месте преступления Фото: Амир Закиров

В работе «в поле» следователю помогает специальное оборудование. Например, специалисты часто используют тест-полоски «Гемофан». Они помогают определить, есть ли гемоглобин в красных пятнах, обнаруженных на месте преступления. Если гемоглобин есть, значит, скорее всего это кровь человека или животного. Для проверки следователь прикладывает полоски к пятнам. Позеленели - значит, кровь есть.

С помощью «Гемофана» молодой эксперт может установить, что в пятнах содержится гемоглобин. Кровь на стене полигона настоящая, ее взяли из вены одного из сотрудников Фото: Амир Закиров

Часто следы крови, спермы, слюны или других биологических жидкостей не видно на месте преступления. Тогда на помощь следователям приходит мобильный источник криминалистического света. У него особая длина световой волны, которая позволяет разглядеть незаметные глазу следы.

На стене с помощью мобильного источника криминалистического света разглядели следы замытой крови. Чтобы не повредить глаза, следователи надевают очки Фото: Амир Закиров

По этой сцене следователь должен догадаться, из-за чего произошло убийство Фото: Амир Закиров

Следователь-криминалист Антон Злобин рассказал, как следы крови помогли ему доказать вину человека в деле об убийстве женщины.

Летним днем в полицию обратилась девушка, которая рассказала о пропаже сестры. Дескать, родственница не отвечает на звонки и сообщения. Мужчина, который жил с пропавшей, рассказал, что его любимая ушла и не вернулась. Следователи отправились домой к пропавшей и сразу поняли - тут было совершено преступление.

— Допросить сожителя было невозможно: спустя пару дней после пропажи возлюбленной он впал в кому, — рассказывает следователь. - Дома было чисто, убрано. Однако мы обнаружили следы замытой крови и заподозрили, что к преступлению может быть причастен сожитель пропавшей.

Следователь-криминалист Антон Злобин Фото: Амир Закиров

Кроме того, в ходе розыска следователи подобрали обычный платок, который лежал в грязи.

— Оказалось, что платок был орудием убийства. На нем обнаружили следы генотипа сожителя. Оказалось, что он мужчина был ранее судим. Об этом узнала его сожительница, и они поссорились. Он задушил ее платком, а после написал с ее телефона смс: «Я пошла в клуб с подружкой». Утром он ответил ей со своего телефона: «Милая, ты где? Я переживаю». После чего сам рассказал сестрам погибшей, что любимая его бросила. Показывал всем смс. А потом наглотался таблеток и впал в кому, — рассказывает следователь.

Тело девушки обнаружили на дне оврага недалеко от места, в котором работал ее возлюбленный. Доказать вину мужчины удалось благодаря следам крови на стене и следам генотипа на платке.

Нашли труп подростка благодаря телефону

Следователи обязательно забирают технику, которая относится к возможному преступлению или происшествию. Например, изъятый телефон помог следователю-криминалисту Зульфие Фархутдиновой раскрыть дело об убийстве девочки-подростка.

Это оборудование помогает извлечь все данные из телефона, даже если он не работает или заблокирован Фото: Амир Закиров

16-летняя Алена (имя изменено — прим. ред.) часто убегала из дома на несколько дней. Девочка росла в благополучной семье и была всем обеспечена, но безответственно относилась к учебе и иногда пропадала. Ее мама к этому привыкла и обращалась в полицию, только если дочь не отвечала на звонки или уходила на долгое время. Так было и на этот раз: Алена исчезла 29 сентября 2019 года, а мама обратилась в полицию только 2 октября.

— Девочка была очень общительной. Мы изъяли ее телефон и выяснили, что она познакомилась со взрослым, ранее судимым мужчиной. 29 сентября они должны были встретиться, — рассказывает следователь.

Мужчина работал конюхом на ипподроме. На работе к нему претензий не было: он был ответственным и исполнительным сотрудником. Но в день пропажи Алены он внезапно уволился. Это усилило подозрения правоохранителей. Мужчину нашли оперативные работники. От неожиданности конюх сразу же признался в убийстве подростка и рассказал, что он закопал девочку на ипподроме. Следователи нашли тело. Сейчас мужчине дали срок более 10 лет и семья месяцев лишения свободы.

Мобильные телефоны часто помогают следователям раскрывать преступления. Например, с помощью специального устройства следователи могут вычислить абонентов, которые находились в зоне совершения преступления.

Это устройство помогает определить базовые станции мобильных операторов, которые находятся в зоне совершения преступления Фото: Амир Закиров

Больше всего это устройство помогает в раскрытии серийных преступлений. С его помощью следователи определяют ближайшие станции мобильных операторов. Потом следователи обращаются в суд с ходатайством предоставить данные об абонентах, которые находились в зоне действия сети. Из нескольких мест делают выборку пользователей, а потом сокращают круг поиска.

Ищут орудия преступления

Самое главное в работе следователя — собрать доказательства, например, орудия совершения преступления. Ради этого криминалистам приходится использовать нестандартные методы.

Например, однажды следователи работали над делом о сексуальном насилии. Потерпевшей удалось вырваться и сбежать, прихватив с собой пилу, которой ей угрожали. Оказавшись в безопасности, женщина выкинула инструмент в реку.

— Мы никак не могли найти орудие преступления - бросали в реку магнит, отправляли туда водолазов. Тогда мы решили поискать такую же пилу, привязать к ней веревку, бросить в воду и посмотреть, куда она упадет. Такие инструменты сейчас уже не производят, и их пришлось искать по гаражам. Нашли, бросили в воду, увидели, что она отлетела на три метра. Там же обнаружили орудие совершения преступления, — рассказывает следователь.

Следователь-криминалист Кирилл Лапин Фото: Амир Закиров

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