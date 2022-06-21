Овчарка-отличница Злата охраняла Чемпионат мира и обследовала территорию в Дагестане

Кинолог Андрей Петряев и собака Злата работают вместе много лет. Фото: Леся Сивкова

Всю свою жизнь немецкая овчарка Злата помогает людям: ищет оружие и опасные вещества в судах, на стадионах и других территориях. 21 июня, в День кинологических подразделений МВД России, мы приехали к ней на работу и узнали, не агрессивна ли рабочая овчарка к людям и как собаки выходят «на пенсию».

«ШИЛО В ОДНОМ МЕСТЕ»

Злата появилась в жизни Андрея Петряева – майора полиции, заместителя начальника Центра кинологической службы МВД по Удмуртии – восемь лет назад. Тогда ее вместе с двумя сестрами привезли показать кинологам. Специалисты сами выбирают щенков по внутреннему ощущению – все-таки нужно, чтобы собака тебе нравилась, ведь с ней предстоит работать много лет.

«Она была самая маленькая из трех сестер, но самая шустрая. Понравилась мне по характеру, везде пролезет, везде пройдет», – вспомнил Андрей первую встречу со своей подопечной.

Да и сейчас Злата, находясь в почтенном для собаки возрасте, остается игривой.

«У нее шило в одном месте. Когда она была маленькая, даже пыталась сбежать из «щенятника» – сделала подкоп», – улыбается майор полиции.

Собаки в кинологическом центре тренируются каждый день. Фото: Леся Сивкова

ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗАЩИЩАЕТ ЛЮДЕЙ

Злата – минно-розыскная собака. Она проверяет объекты на наличие источника боевых веществ, оружия, боеприпасов. Так, она охраняла «Казань Арену» (сейчас –«Ак Барс Арена», – прим. ред.) на Чемпионате мира в 2018 году, обследовала территорию в командировке в Дагестане, обыскивала транспорт на предмет взрывоопасных и запрещенных веществ, проверяла места голосования при проведении выборов.

Чтобы на место вызвали кинолога с собакой, в Управление МВД по Удмуртии должно прийти сообщение о возможном минирование. Андрей Петряев говорит, что в последнее время часто стали «закладывать бомбу» в городские суды.

«В суды ходим как на работу. До обеда, после обеда…», – поделился специалист непростой обстановкой.

Злата уже привыкла ездить в разные точки, так что в машину запрыгивает без страха. Фото: Леся Сивкова

Злата – настоящая отличница, знает все команды. Беспрекословно слушаться хозяина ее учили с раннего щенячества. Андрей рассказывает, что при дрессировке собаку нужно поощрять, например, куриными желудочками или филе. Сухой корм здесь не прокатит. Собаки все же хищники.

Несмотря на сложную профессию, агрессию к прохожим Злата не проявляет. За все время, пока мы находились рядом с ней, она ни разу не оскалилась и не подала голос.

«Обычно она не злится. Мы часто ходим в места, где много людей, и она знает, как себя вести. Даже когда приезжаем в школы, где дети готовы оторвать ее уши, она ведет себя спокойно», – продолжает рассказ кинолог.

Мирно реагировать на шум и других людей Злату учили еще с детства. Ее часто возили на общественном транспорте, чтобы привить ей навыки социализации.

«Она уже ездила на машинах, поездах. Только на самолете еще не летала», – шутит Андрей Петряев.

«В КИНОЛОГИИ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ»

Сам Андрей Петряев на службе находится с 2003 года. Хотя специальность у него совсем не военная – он ветеринарный фельдшер. Говорит, что после техникума случилась армия, пограничные войска. И вот там-то он окончательно понял, что свяжет свою дальнейшую жизнь с собаками: в армии приходилось проводить с ними много времени. В 2003 году он устроился в ижевский Центр кинологической службы, где прошел все должности начиная с младшего инспектора-кинолога до заместителя начальника центра.

На вопрос, любите ли свою работу, Андрей Петряев с улыбкой отвечает: «Если бы не любил – не работал. В кинологии случайных людей нет. Чтобы работать с собаками, нужно очень много терпения».

Злата привязана к Андрею. Когда ей страшно – она жмется к нему, а когда радостно, пытается на него запрыгнуть. Фото: Леся Сивкова

25 ноября Злате исполнится 8 лет. Кинологи шутят, что в таком возрасте собаки уже выходят на пенсию. В этом году специальная комиссия будет решать, оставить ее на службе или отправить на заслуженный отдых.

По достижению почтенного возраста служебных собак забирают к себе гражданские или сами кинологи, которые были рядом много лет. Возьмет ли Андрей Злату себе, он пока не знает. Говорит, что все кинологи думают об этом в такие моменты. Но редакции «Комсомолки» кажется, что мужчина все-таки не сможет расстаться со своей любимицей.

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