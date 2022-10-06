Прогноз погоды на октябрь в Ижевске Фото: Евгения ГУСЕВА

Легкое потепление в сентябре и первых числах октября прошло, теперь жителям Удмуртии стоит готовиться к холодам и дождю. Эксперты пояснили, что выпадение осадков в большом объеме обусловлено вторжением на территорию региона холодного арктического воздуха.

До зимы осталось недолго

Первые дни октября выдались дождливыми и холодными для жителей Ижевска – от +8..+6 °С. Дальнейшего потепления, судя по данным экспертов, лучше не ждать.

«Как показывают многолетние наблюдения, с 10 октября в Ижевске температура воздуха будет устойчиво снижаться с переходом среднесуточного значения в +5 °С. Это приводит к высокой вероятности выпадения осадков в виде снега или крупы», – объясняет старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

В сентябре мы беседовали с нашим экспертом, и уже тогда он дал прогноз, что в этом году четко выраженного периода теплой погоды ждать не стоит.

Плавный переход к заморозкам

Росгидрометцентр сделал традиционный прогноз аномалий на месяц. Согласно ему явных отклонений температуры и осадков от нормы в Ижевске не ожидается: судя по карте столица Удмуртии находится в зоне средних показателей.

Розовым цветом на карте от Росгидрометцентра обозначена зона повышенной температуры, голубой — пониженной; температура в Ижевске будет в пределах нормы

По данным сервиса «Ядекс.Погода», дожди продолжатся до конца месяца с перерывом на ясную погоду 19 октября.

С 6 по 9 октября дневная температура продержится в пределах +10 °С, ночью будет в пределах +7 °С

В промежуток с 10 по 20 октября ожидается похолодание до +13..+3 °С. Ночью температура опустится — +8..+1 °С.

Третья декада, с 21 по 31 октября, станет подготовительной к зиме: днем +3..+1 °С. Ночные температуры максимально опустятся до –6 °С.

Голубым цветом на карте от Росгидрометцентра обозначена зона выпадения осадков выше нормы, зеленым — около нормы, желтым — меньше нормы; в Ижевске осадки будут в пределах нормы

Прогноз сервиса Gismeteo отличается от предыдущего, поскольку здесь количество дней без осадков в разы больше. Температура до 21 октября будет постепенно снижаться от +13 °С до +2 °С, а ночью опустится так же, как прогнозирует «Ядекс», до –6 °С. Под конец октября ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

А что говорят народные приметы?

Если верить народным приметам, то приближающаяся зима в Удмуртии будет суровой. Об этом говорят продолжительные холода в октябре, а таких дней нынче, вероятно, ожидается целый месяц.

Но есть и другая примета. Если листопад прошел быстро, то зима будет холодной, а если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях, зима будет короткая, с небольшими морозами. На улицах Ижевска листопад задерживается, и кроны деревьев по большей части еще зеленые.

Учитывая погодные обстоятельства, можно заметить, что народные приметы друг другу противоречат. Жителям Удмуртии остается надеяться, что зима действительно пройдет быстро и без суровых морозов. Но теплую одежду все-таки лучше держать наготове.

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