Александр Бречалов вступил в должность главы Удмуртии

Фото: @udmurt_gov
Сегодня, 5 октября 2022 года, Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии. Об этом объявил председатель Государственного совета республики Владимир Невоструев.
Фото: @udmurt_gov
Александр Бречалов зачитал слова клятвы на русском и удмуртском языках, держа правую руку на Конституции Удмуртии.
Фото: @udmurt_gov
Ранее стало известно, что на первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва был переизбран председатель. Им снова стал Владимир Невоструев, выдвинутый партией «Единая Россия».
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