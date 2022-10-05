Александр Бречалов вступил в должность главы Удмуртии

Фото: @udmurt_gov

Сегодня, 5 октября 2022 года, Александр Бречалов официально вступил в должность главы Удмуртии. Об этом объявил председатель Государственного совета республики Владимир Невоструев.

Фото: @udmurt_gov

Александр Бречалов зачитал слова клятвы на русском и удмуртском языках, держа правую руку на Конституции Удмуртии.

Фото: @udmurt_gov

Ранее стало известно, что на первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва был переизбран председатель. Им снова стал Владимир Невоструев, выдвинутый партией «Единая Россия».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коммунальщики назвали причины затяжного ремонта теплотрасс в Ижевске

«Расскажи всем – вместе посмеемся»: россияне поделились любимыми фразами учителей

Легковушка врезалась в дерево в Удмуртии