Через тайные этажи к звездам: Дворцу детского творчества в Ижевске исполнилось 70 лет

Дворец детского творчества в Ижевске

Ровно 70 лет назад в Ижевске открыл свои двери Дворец пионеров. Сейчас его название звучит немного по-другому – Дворец детского (юношеского) творчества. Его стены пропитаны тайнами и загадками – «Комсомолка» рассказывает о них.

Вид на Дворец пионеров. Фото: НМУР

Древние захоронения прямо под зданием

В 1953 году в Ижевске открылся городской Дом пионеров и школьников. Долгое время он располагался в здании музея изобразительных искусств. Но места было очень мало. Поэтому в 1973 году началось строительство большого здания на ул. Кирова. Из-за особенностей рельефа только год строители занимались выравниванием площадки под фундамент.

На большую стройку приезжали комсомольцы со всех районов Удмуртии. Во время работ они находили множество старинных предметов, которые по незнанию выбрасывались. Уже позже археологи выяснили, что на месте строительства были захоронения, датируемые 4 веком нашей эры.

Во время стройки пионеры заложили капсулу с посланием к будущим пионерам. Со временем о ее местонахождении забыли, долгие годы она была спрятана в фундаменте, где-то под бассейном. Ее обнаружили только в 2007 году при помощи металлоискателя.

Закладка письма с посланием в будущее. Фото: из коллекции Дворца

Списанный самолет и небольшой дендропарк

А помните, рядом с дворцом когда-то стоял настоящий самолет? Списанный Ан-12 доставили сюда в 1989 году. Планировали организовать видеосалон и небольшое кафе. Но идея так и осталась идеей.

Фото: Как жил Ижевск

Пока решались организационные вопросы, и без того старый самолет обветшал и успел пережить несколько пожаров. В итоге его решили распилить и сдать на металлолом.

А еще около дворца, вдоль улицы Милиционной, был небольшой дендропарк. Но до наших дней он не сохранился.

Здание дворца весьма интересное! По архитектуре оно напоминает разбросанные детские кубики. А площадь составляет почти 12,5 тысяч квадратных метров! Снаружи кажется, что в здании всего 4 этажа, но на самом деле их 7. Скрытые три ведут наверх в обсерваторию.

Обсерватория. Фото: Как жил Ижевск

Здесь в первозданном виде сохранились винтовые лестницы и мозаичные панно. В сердце дворца, на втором этаже, расположен звездный зал. Пространство освещают 12 столамповых люстр, сохранившихся в прекрасном состоянии еще с 70-х годов прошлого столетия.

Панно в бассейне Дворца Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На полу зала выложена звезда, о которой ходят интересные легенды. Говорят, что это портал в иной мир. И если танцевать, стоя на звезде, то может появиться всякая нечисть. На самом деле, если встать в центр звезды и загадать самое заветное желание, то оно непременно сбудется.

Старый паркет до наших дней не сохранился. 3 года назад его поменяли на новый, но звезду оставили.

Звездный зал во Дворце

Единственная в Ижевске стационарная обсерватория

Особое место во дворце – это обсерватория. Да-да! Самая настоящая и функционирует до сих пор.

Про нее есть довольно любопытный факт. В 2021 году в кабинете астрономии во время ремонта под слоем старых обоев нашли фреску с космонавтом и гуманоидом. Она была незаконченной. Долго решали, что с ней делать, но в итоге ее отреставрировали.

Ежегодно кружки дворца посещает более 8 тысяч детей. Арт-мастерские, студия вокала, авиамоделирование, робототехника, зооуголок, химическая лаборатория, своя радиоточка, настоящая лаборатория красоты, школа полиции и волонтеров, сенсорная комната, скалодром и автодром, бассейн с отремонтированными раздевалками, большой спортзал, театральная студия, единственный в Ижевске официально зарегистрированный музей пионерии. Проще перечислить то, чего здесь нет.

Дворец меняется, с каждым годом становясь все ярче и лучше. Например, этим летом здесь появится новый автодром.

Сейчас это место, где каждый ребенок может быть тем, кем захочет!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась мобильная версия регионального портала самозаписи к врачу в Удмуртии

Алексей Братухин назначен и.о. министра экономики Удмуртии

Павел Кудрявцев избран главой Сюмсинского района