Появилась мобильная версия регионального портала самозаписи к врачу в Удмуртии

Опробовать приложение можно уже сейчас Фото: Мария Бакланова

Для записи на прием к врачу жители Удмуртии теперь смогут воспользоваться мобильной версией регионального портала. Об этом в своих соцсетях сообщает вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

Приложение называется «К врачу». После его установки в графе региона нужно выбрать «Удмуртская Республика». Чтобы завершить регистрацию можно воспользоваться электронной почтой или данными с Госуслуг.

Отметим, что такое приложение уже давно доступно для жителей других регионов. Однако оно не пользуется у них популярностью. На данный момент (02.02.2023) в Play Маркете у приложения стоит оценка 2,3, а в App Store – 1,8. В отзывах многие пользователи пишут о трудностях записи к врачу и называют мобильную версию портала «бесполезной». У некоторых также часто появляется окно «ошибки». Но есть и положительные отзывы, хоть и встречаются весьма редко.

Отметим, что на данный момент в Удмуртии действуют 3 способа записи к врачу: Госуслуги, Региональный портал медицинских услуг и номера колл-центров телефонного обслуживания: 122 и Минздрава Удмуртии: 8-800-100-24-47. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробную инструкцию для жителей региона по способам самозаписи на прием.

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