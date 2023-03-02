Алексей Братухин назначен и.о. министра экономики Удмуртии

С сентября 2019 года Братухин работал замминистром экономики Удмуртии Фото: Архив КП

И.о. министра экономики Удмуртии назначили Алексея Братухина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее этот пост занимал Михаил Тумин, который ушел с этой должности по собственному желанию. Сегодня его первый рабочий день в качестве руководителя ГКК Удмуртии.

Братухин приступил к новым обязанностям сегодня, 2 марта.

Справка

Братухин Алексей родился 29 ноября 1982 года в селе Селты. Окончил экономический факультет Ижевской Государственной Сельскохозяйственной Академии.

2005–2016 гг. - Удмуртский Региональный Филиал АО «Россельхозбанк».

2017 г. – замдиректора в Пермском региональном филиале АО «Россельхозбанк».

2017–2019 гг. – замдиректора в Оренбургском региональном филиале АО «Россельхозбанк»

Сентябрь 2019 года – замминистра экономики Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске выбрали подрядчика на отлов бездомных животных

Мальчика с изображением автомобиля на рюкзаке ищут в Ижевске с вечера 1 марта

Погибших в зоне СВО сержанта и ефрейтора из Удмуртии посмертно представили к наградам