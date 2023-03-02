Алексей Братухин назначен и.о. министра экономики Удмуртии

С сентября 2019 года Братухин работал замминистром экономики Удмуртии
Фото: Архив КП
И.о. министра экономики Удмуртии назначили Алексея Братухина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее этот пост занимал Михаил Тумин, который ушел с этой должности по собственному желанию. Сегодня его первый рабочий день в качестве руководителя ГКК Удмуртии.
Братухин приступил к новым обязанностям сегодня, 2 марта.
Справка
Братухин Алексей родился 29 ноября 1982 года в селе Селты. Окончил экономический факультет Ижевской Государственной Сельскохозяйственной Академии.
2005–2016 гг. - Удмуртский Региональный Филиал АО «Россельхозбанк».
2017 г. – замдиректора в Пермском региональном филиале АО «Россельхозбанк».
2017–2019 гг. – замдиректора в Оренбургском региональном филиале АО «Россельхозбанк»
Сентябрь 2019 года – замминистра экономики Удмуртии.
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