Павел Кудрявцев избран главой Сюмсинского района

«За» кудрявцева проголосовали 19 депутатов. Фото: Павел Кудрявцев ВКонтакте

Главой Сюмсинского района назначили Павла Кудрявцева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 2 марта депутаты Сюмсинского района выбрали главу на сессии совета. Кудрявцева избрали на этот пост путем тайного голосования. За его кандидатуру отдали 19 голосов.

СПРАВКА:

Родился в 1989 году. Окончил УдГУ по специальности «Финансы и кредит».

2018-2022 гг. – директор «Сюмсинской детско-юношеской спортивной школы»

Сентябрь 2022 г. – замглавы Администрации Сюмсинского района.

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