Как правильно выбрать искусственную елку

Чтобы елка служила долго, нужно правильно ее выбирать Фото: Мария Бакланова

Литая елка или из ПВХ, с декором или без, заснеженная или реалистичная – выбор искусственных елок в магазинах очень большой. Но как выбрать ту самую – надежную, красивую, модную, чтобы елочка долго служила и радовала хозяев? Об этом «Комсомолке» рассказала директор магазина «Елки круглый год» в Ижевске Светлана Платунова.

Шаг 1: выбираем форму и размер

Прежде чем покупать елку, определитесь, где она будет стоять и каковы будут ее габариты. Важно знать высоту елки и ее диаметр.

«Для стандартной квартиры с потолком 2,7 м обычно выбирают деревья высотой 1,8 м, 2,1 м и 2,4 м. Есть елки стандартной, классической формы, есть узкие интерьерные елки. Встречаются искусственные деревья с очень широкой кроной. Для маленьких помещений присмотритесь к настольным елочкам», – рассказывает Светлана Платунова.

Шаг 2: определяемся с цветом елки

Цветовая гамма у искусственных деревьев сейчас очень богатая. Есть стандартные зеленые красавицы, встречаются голубые, розовые. Красиво смотрятся белые и черные елки.

Цветные елки хорошо смотрятся в витринах магазинов Фото: Мария Бакланова

«Обычно цветные елки ставят в детскую комнату, украшают витрины магазинов. Мой совет – главное, чтобы подходило под интерьер. В моде всегда будет нестареющая классика – елочка натурального цвета», – подчеркивает специалист.

По словам Светланы, сейчас в основном выбирают именно елочки, а не сосны.

Шаг 3: выбираем материал елки

Многообразие искусственных елок можно условно разделить на несколько видов.

Елки из ПВХ. Веточки чем-то напоминают по внешнему виду мишуру. Это одни из самых доступных по цене моделей новогодних деревьев. Из минусов – они часто слеживаются и теряют презентабельный внешний вид.

Новогодняя красавица из ПВХ Фото: Мария Бакланова

Елки из лески ПВХ. Такое дерево очень похоже на сосну, но если иголочки длинные и редкие, то ветки становятся похожими на ершики. В последнее время такие модели уже не пользуются спросом у покупателей.

Вот так выглядят пресловутые елочные ершики Фото: Архив КП

Литые елки. Здесь каждая веточка отливается в специальной форме. Такие елочки становятся самыми популярными. И понятно почему. Они очень похожи на натуральные. К тому же они долго служат, сохраняя первоначальный вид. Но они и самые дорогие.

Литые елки максимально похожи на натуральные Фото: Мария Бакланова

Смешанные елки. В магазинах можно увидеть искусственные деревья с литыми ветками, но с иголками из ПВХ. Обычно стоят они дешевле, чем полностью литые.

Припорошенные елки. «Снег» на них появляется путем нанесения обычного хлопка. Есть варианты с полностью запорошенными ветками, а есть частично облепленные «снежком». Такие деревья выглядят по-настоящему сказочно, они все больше и больше привлекают внимание покупателей.

Припорошенная снегом новогодняя елочка Фото: Мария Бакланова

Светящиеся елки. Елочку с разноцветными диодами даже украшать не надо – достаточно просто расправить ветки и подключить к сети.

Елка под натуральную. Расположение, длина и внешний вид веток максимально имитируют натуральную. У таких елок нет четкого силуэта, ветви направлены вверх. Обычно такое дерево полностью литое. Из минусов – высокая цена, трудно подбирать украшения.

«Плохую елку видно сразу. Она неприятно пахнет. На ветках – смятые иголки с осыпающейся краской, торчащие веревки, лески, железные прутья. Хорошее, качественно выполненное дерево может прослужить 15-20 лет. Его даже можно передавать по наследству», – улыбается Светлана.

Шаг 4: смотрим на ствол и крепление веток

Крепление веток у искусственных елок тоже отличается. Есть система, при которой большие ветки просто отгибаются от ствола, а маленькие расправляются. В системе «зонтик» ветки распадаются на определенный уровень. Это очень удобно: елку нужно просто достать из коробки, веточки сами распадутся, останется только поправить маленькие.

Елка с креплением «зонтик» Фото: Мария Бакланова

Есть еще одна устаревшая система, когда ветки нужно вставлять в специальные пазы.

Елка, где ветки «сидят» в специальных пазлах Фото: Мария Бакланова

Важно обратить внимание на каркас дерева. Стволы из металла обычно бывают у крупных и высоких елей. Они долго служат и хорошо переносят случайные механические повреждения. Стволы из пластика легкие, с ними деревья стоят дешевле. Но при перегрузке елки декором такой ствол может легко сломаться. Стволы из ПВХ легкие и гибкие. Обратите внимание, как они обмотаны, нет ли проплешин.

Шаг 6: правильно храним искусственную ель

Любую елку, даже самую хорошую, можно испортить. Деревья с заснеженными ветвями очень чувствительны к перепадам температуры и воздействию высокой влажности. Если у елки проволочный каркас, ни в коем случае не оставляйте ее на холоде. На металле образуется конденсат, а потом и коррозия.

Не стоит хранить елку на балконе, в жарком, влажном месте. Лучшее место для хранения – прохладное место, куда не попадают солнечные лучи, иначе елка может выгореть. Не забывайте качественно ее упаковывать.

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