Детскому хоспису и отделению неонатологии в Ижевске нужно собрать 500 тысяч рублей

Фото: архив КП

Детский хоспис – это то место, где неизлечимо больным детям оказывают необходимую медицинскую помощь и помогают жить в более комфортных для них условиях. В этом году компания Centre digital & media в рамках благотворительной акции «Елка для каждого» (0+) объявила сбор средств для подопечных учреждения. Для того, чтобы приобрести все необходимое, требуется 500 тысяч рублей.

Добрые волшебники из числа жителей Удмуртии могут помочь хоспису, а еще отделению патологии новорожденных и недоношенных детей РДКБ в Ижевске, где спасают жизни малюток.

Первые 100 тысяч рублей в фонд акции перечислили сотрудники компании Centre digital & media. Специальная премия, полученная от главы Удмуртии за проект «Песни нашей Победы» направлена на помощь детям.

Присоединиться к акции и оказать посильную финансовую помощь двум детским социальным учреждениям Ижевска может каждый.

Через приложение «Сбербанк Онлайн»: в разделе «Платежи» в строке поиска вводим ИНН 1831115884 либо название фонда – «Эра милосердия».

Перевести средства можно и через QR-код: в разделе «Платежи» находим пункт «Оплата по QR», наводим смартфон на код, указываем: в приложении «СберБанк Онлайн» Ф.И.О. (в других банках писать и менять ничего не надо) и сумму перевода.

Если вы решили перевести средства через оператора непосредственно в отделении банка, то предъявите сотруднику следующие реквизиты:

ИНН 1831115884

КПП 183201001

р/с 40703810868170104601 в Удмуртском отделении Сбербанка России № 8618

к/с 30101810400000000601

БИК 049401601

Пусть приближающийся праздник станет временем исполнения желаний и добрых дел!

0+ Реклама. Сроки проведения благотворительной акции «Елка для каждого»: 17.11.22 – 31.12.22. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр диджитал и медиа». Полная информация о проекте – на сайте top.izhlife.ru/elka2022.

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