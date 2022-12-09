Бывшего начальника кладбищ Ижевска осудили на 9 лет за получение взяток

Мужчина получил несколько взяток на 3 623 000 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

9 декабря в Ижевске осудили бывшего начальника Службы Администрации кладбищ Ижевска Шаклеина А.П. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

С 2017 по 2019 годы Шаклеин каждый месяц получал взятки от сотрудников: смотрителя и управляющего кладбищами «Хохряковское» и «Южное». Подчиненные давали ему деньги за покровительство и за то, что он закрывал глаза на их незаконные действия. Мужчины тоже получали взятки, но уже от ритуальных агентств за предоставление участков для могил и благоустройство захоронений. Это приводило к увеличению цен на услуги ритуальных агентов.

В целом Шаклеин незаконно обогатился на 3 623 000 рублей.

В судебном заседании он не признал свою вину. Суд отправил Шаклеина в исправительную колонию строгого режима на 9 лет.

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