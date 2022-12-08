Худеем с удовольствием: диетолог советует, как можно улучшить фигуру при помощи полезных злаков

Сытный завтрак порадует как взрослых, так и детей фото: gastronom.ru

Очень легко, на первый взгляд, похудеть, просто ограничив себя в еде. Отчасти это так. Но голодание может привести и к негативным последствиям. Все мы еще с детства знаем, что каши – самая полезная еда. Но какие из них способны привести вашу фигуру в порядок? «Комсомолка» спросила у диетолога Ирины Белокрыловой. По ее советам мы подготовили сбалансированное меню для вашего здорового дня.

Завтрак. Перловая каша с миндалем и яблоками

Перловка – крупа на основе ячменного зерна. Стоит отметить, что ячмень – особый злак. В нем содержатся витамины A, E, В1, В2, В6, PP, С. По словам диетолога, используя в своей диете крупы на основе этого знака, человек может не просто быстро, но главное – достаточно сытно поесть и получить дозу бодрости на весь день.

Вам потребуется: 2 яблока любого сорта (желательно кислые), полстакана свежевыжатого яблочного сока (можно заменить водой), 2 ст. л. меда, 5 зерен кардамона, соль по вкусу.

1. Перловую крупу залейте на ночь водой комнатной температуры.

2. Утром старую воду слейте.

3. Крупу залейте новой водой и добавьте зерна кардамона.

4. Посолите. Поставьте на средний огонь и варите около 40-50 минут, при необходимости добавляя воду.

5. Нарежьте и запеките яблоки максимум минут 15 при 120-150 градусах.

6. Мед смешайте с орехами, разогрейте на водяной бане, помешивая в течение 5 минут. После дайте немного остыть.

7. В готовую кашу влейте яблочный сок, добавьте печеные яблоки и мед с миндалем.

8. Перед подачей дайте настояться 5-10 минут.

Ланч. Геркулес в банке

Удобный формат полезного перекуса фото: eda-land.ru

Хлопья – удобный формат для быстрого перекуса. Но наш диетолог советует отказаться от них в пользу здоровья и выбирать для здорового питания грубые зерна, которые необходимо варить.

Овсянка насыщена фолиевой кислотой и витаминами. Однако в хлопьях при варке этих веществ практически не остается. Что жаль, ведь эти вещества нормализуют процесс пищеварения и способствуют очищению организма от токсинов и шлаков. Кроме этого, они нормализуют давление, уменьшая риск развития гастрита и сердечно-сосудистых болезней.

Вам понадобятся: 4 столовых ложки геркулеса для варки; 150 г ряженки (можно взять йогурт без сахара или кефир); 2-3 столовых ложки творога; тертое яблоко или ягоды; корица/орехи/ кокосовая стружка – по желанию.

1. В выбранную банку (обычно это 0,4-0,5 л) положите на дно овсяные хлопья.

2. Залейте сверху йогуртом или ряженкой.

3. Сверху положите творог.

4. Фрукты или ягоды нарежьте мелкими кусочками и положите слоем в банку.

5. Сверху можете добавить корицу, орехи или кокос в качестве украшения.

6. Банку закройте и поставьте в холодильник на ночь, чтобы каша настоялась.

Данную кашу можно употреблять на ланч в холодном или теплом варианте. Но если вы использовали в качестве заправки йогурт или кефир, то греть не стоит.

Обед. Рис с овощами в томатном соусе

Сытный обед, который не испортит фигуру фото: nakormi.com

Бурый рис – это просто не отшлифованный рис. Он более грубый, чем белый, к которому мы привыкли. По словам диетолога Ирины Белокрыловой, «шлифованный белый рис – самая плохая крупа».

По ее мнению, именно белый рис повышает риск сахарного диабета II типа, а при большом употреблении может вызвать запоры. Ведь после шлифовки в нем остается только крахмал! А вот бурый рис богат клетчаткой, способен улучшить здоровье кишечника и ускорить обмен веществ.

Вам понадобиться: 200 г бурого риса; 240 г моркови; 400 г болгарского перца; 250 г лука; 3 ст. л. оливкового масла; 200 г помидоров; 1 ст. л томатной пасты.

1. Промойте рис в холодной воде два-три раза.

2. Лук очистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками.

3. Болгарский перец очистите от семян и также нарежьте небольшими кусочками.

4. Морковь очистите и натрите на крупной терке.

5. Помидоры ополосните, затем залейте кипятком на минуту и снимите кожицу.

6. Нарежьте томаты на небольшие кубики.

7. Чеснок очистите.

8. Отварите рис, поставив кастрюлю на максимальный огонь на 15-20 минут.

9. Приготовьте овощи на оливковом масле на сковороде. Потушите их с томатной пастой и 3 ст. л воды, не забудьте посолить.

10. Смешайте рис с полученной заправкой.

Полдник. Салат с булгуром и чечевицей

Легкий и полезный зеленый салат фото: edimdoma.ru

Булгур – идеальный злак для тех, кто ценит свою фигуру. Он обеспечивает нормальное расщепление жиров и ускоряет обмен веществ. В нем также содержатся витамины А, Е, К, они способствуют снижению сахара в крови и укрепляют стенки сосудов.

Вам понадобится: полстакана зеленой чечевицы; полстакана булгура; 5 шт. редиса; 1 свежий огурец; 5 шт. помидоров черри; половина болгарского перца; 1 ч. л. укропа свежего; 1 ст. л. кинзы свежей; 2 зубчика чеснока; 1 небольшая луковица; соль по вкусу.

Для заправки возьмите: 3 ст. л. оливкового масла; 1 ст. л лимонного сока, половину чайной ложки кумина; 1 ч. л. винного уксуса.

1. Сварите булгур в подсоленной воде в течение 15 минут.

2. Сварите чечевицу. Во время варки в нее добавьте чеснок и лук.

3. Овощи и зелень мелко нарежьте.

4. Добавьте их в миску к булгуру и чечевице. Все перемешайте.

Подготовьте заправку:

1. В отдельной миске смешайте масло, кумин, уксус, сок лимона.

2. Хорошо взболтайте.

3. Заправьте салат, аккуратно помешивая.

Ужин. Гречка с куриным филе

Простое, но любимое многими блюдо фото: 1000.menu

Гречка – один из излюбленных злаков любителей здорового образа жизни. И не зря. Диетолог Ирина Белокрылова подчеркнула, что есть нужно рассыпчатые каши из самых грубых зерен.

«Гречка богата пищевыми волокнами. В ней много легко усваиваемого белка, калия, кальция и железа. Поэтому каша из нее с одной стороны создает чувство сытости, а с другой – поможет очистить организм от шлаков и токсинов», – объяснила диетолог.

Рецепт простого, но вкусного ужина с курицей и гречкой

Вам понадобится: 200 г крупы гречневой; 350 г куриного филе; 2 шт. моркови; 1 шт. лука репчатого; 5 ст. л растительного масла; соль по вкусу.

1. Куриное филе промойте и, обсушив салфеткой, нарежьте небольшими одинаковыми кусочками.

2. Разогреваем 3 ст. ложки растительного масла. В него выложите кусочки курицы и обжарьте в течение 5-6 минут.

3. Влейте в мясо полстакана воды и накройте крышкой.

4. Куриное филе тушите на максимальном огне до полного выкипания воды.

5. Лук нарежьте полукольцами, а морковь – соломкой.

6. Добавьте к куриному филе овощи, слегка обжарьте в течение 3 минут.

7. В смесь засыпьте гречку и залейте ее водой в соотношении 1:2. Не забудьте посолить.

8. Закрыв крышкой, доведите до кипения.

9. После сбавьте огонь до минимума и готовьте блюдо до полного выкипания жидкости.

Конечно же, просто правильного питания мало. Если вы действительно хотите улучшить свою фигуру, то не стоит избегать физических нагрузок. Диетолог подчеркнула, что так вы сможете быстрее добиться желаемого результата.

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