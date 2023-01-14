Гороскоп на неделю: с 16 по 22 января у Водолеев активный любовный период, а у Львов время познания себя

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю.

Овен

Займитесь творчеством, позвольте себе радоваться исключительно бескорыстному творческому процессу. Думы о финансах отложите до лучших времен. У вас есть те, кто позаботиться о вас и полностью закроет ваши расходы.

Телец

Стоит обратить внимание на рабочую сферу. Вы хорошо отдохнули, теперь стоит активно начать работать. Иначе проблем с вышестоящими начальниками вам не избежать. Определите наиболее важные задачи и действуйте.

Близнецы

Близнецы, позвольте себе плыть по течению, вы слишком долго с ним боролись. Возможно, жизнь сама преподнесет к вашим ногам то, что вам нужно. Попробуйте что-то новенькое – пусть страшно, но жутко интересно и захватывающе.

Рак

Пересмотрите тактику своего поведения. Не получилось напором, ищите обходные пути и действуйте мягко. К тому же Ракам стоит расширить кругозор и обновить профессиональные навыки.

Лев

Львы, кажется, вы запутались? Если да, то лучше побыть наедине с собой и разобраться со своими мыслями и желаниями. После паузы вы увидите ясную дорогу к вашей мечте. Не забывайте о своем здоровье – учитесь расслабляться, не думая ни о чем.

Дева

Посвятите эту неделю налаживанию взаимоотношений. Причем не только с родными, но и главным образом с коллегами. Проанализируйте, как вы ведете себя с ними, не перекладываете ли вы на них свои комплексы и проблемы. Постарайтесь создать гармоничные отношения.

Весы

Весы, не бойтесь доверять как людям, так и своим ощущениям, своей интуиции. Мир вокруг не так ужасен, как вам кажется. Бросайте свое саморазрушение, поделитесь своими страхами с близкими.

Скорпион

Вы будете склонны к авантюрам. Оцените риски и сделайте шаг навстречу мечте. Новое – это лучше, чем застарелое и пыльное. Но обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу, он вас не обманет.

Стрелец

Устали от серости и холода? Устройте жаркую вечеринку. Сойдет и поход в сауну, бассейн и СПА. Эту неделю набирайтесь сил, следующая обещает быть очень активной.

Козерог

Возьмите паузу от той гонке, которую вы сами себе устроили. Оглянитесь вокруг – рядом с вами творится столько интересного, а вы застряли в паутине ваших дел. Наслаждайтесь общением, встречами, с легкостью принимайте предложения и не бойтесь перемен.

Водолей

Эта неделя будет посвящена любви. Пусть ваше романтическое настроение проникнет во все сферы жизни. Заигрывайте, волнуйте, наслаждайтесь, вытаскивайте ранее неизвестные глубинные желания и исполняйте их.

Рыбы

Рыбам стоит научиться принимать своего партнера со всеми его особенностями и странностями. Если любить, то безусловно. В конце недели устройте себе мини-праздник со своей половинкой и удивите партнера неожиданным признанием.

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