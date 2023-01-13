«Пили дерево, а не мужа»: как ижевчанка открыла женскую столярную мастерскую

Елена Тукаева проводит столярные мастер-классы для девушек Фото: Мария Бакланова

Ижевчанка Елена Тукаева сначала работала в школе, потом ушла в банк. А в разгар пандемии открыла женскую столярку. О том, для чего женщинам нужно пилить доски, что она мастерила для Первого канала и почему не может спокойно проходить мимо мусорных мульд, – Лена рассказала в интервью «Комсомолке».

Лена Тукаева Фото: Мария Бакланова

Из школы в самозанятые

По образованию Елена учитель технологии. С детства любила делать что-то своими руками, шить, мастерить.

«После декрета ушла в банк, получила экономическое образование. Но душа требовала творчества! Подруга посоветовала начать проводить мастер-классы. Сначала с детьми, потом со взрослыми. Выделяла себе выходные для этого, потом поняла, что времени нужно больше. Договорилась работать в банке по полдня, остальное время отдавала любимому занятию», – рассказывает Елена.

Потом и вовсе ушла с работы, сняла помещение и стала проводить мастер-классы по декупажу (техника декора, когда вырезанное изображение приклеивается на поверхность заготовки и закрепляется лаком – прим. ред.). И для каждого занятия ей нужны были деревянные заготовки. Лена поняла, что проще купить в магазине доски и самой все формы выпилить. Придумано – сделано!

Елена признается, что любит делать что-то руками Фото: Мария Бакланова

«Я нашла мастерскую, где мне все это делали. А потом захотелось попробовать сделать самой. Как раз появились деньги: купила инструменты в память о дедушке, который всегда сам что-то руками делал. Помню, в его столярке все лето проводила, он мне даже разрешал рубанком делать стружки-завитушки».

Так у Елены появились шлифовальная машинка, фрезер и другие инструменты. Она стала делать заготовки для своих мастер-классов.

«Сначала просила мужа что-то выпилить, потом – показать, что и как делать, и вскоре сама начала пилить и шлифовать. Не все получалось: я год круглые досочки заказывала у своего мастера, потому что у меня получались какие-то кривенькие. Конечно, потом приноровилась», – смеется ижевчанка.

В столярке Лены Тукаевой Фото: Мария Бакланова

Женская столярка

Лена признается, что глубинных знаний и основ столярного дела у нее нет. Она нигде этому не училась (курсов просто таких она не нашла), читала книги, смотрела видео – таким образом и освоила нехитрые столярные приемы. Ее ученицы долго смотрели, как она что-то пилит, а потом попросили и их научить – так родились столярные мастер-классы.

Оказывается, пилить – это легко! Фото: Мария Бакланова

Ничего сложного они не делают – учатся распиливать доски, шкурить их, шлифовать, обрабатывать фрезером, покрывать лаком или пропиткой. В итоге получаются разделочные и сервировочные доски, подносы, подставки под цветы, полки, ключницы.

Ничего сложного ученицы Лены не делают Фото: Мария Бакланова

Кстати, многие мужчины смотрят на деятельность Лены с долей некого пренебрежения, хотят ее чему-то научить, переучить, подправить технику.

«А нам ведь это не надо. По пальцам можно пересчитать тех женщин, которые хотят прямо освоить эту профессию. Для большинства главное получить эмоции, адреналин от работы с мужским инструментом. Что сама отпилила, отшлифовала и получила свое изделие, которым можно еще и пользоваться. Когда я себе сама сделала полку для обуви, я полгода заходила домой, смотрела на нее и ахала от удовольствия, что это я сделала сама, – это такой кайф! Мне кажется, и мои девочки так же радуются», – уверяет Елена.

Вот такие деревянные изделия девочки делают сами Фото: Мария Бакланова

Мусорные мульды? Это интересно!

Еще одно увлечение Лены – реставрация мебели. Старые стулья и табуреты, тумбы и комоды, даже гитары идут в ход.

«Я около мульд замедляю шаг – уже все мои подружки смеются надо мной. Если что-то интересное вижу, беру, не брезгую – мне не стремно! Однажды с семьей возвращалась из похода и увидела, что у мусорок стоят 4 одинаковых стула. Посмотрела – крепкие! Это же такая удача – сразу комплект хороших стульев! Вы бы слышали, что я кричала мужу, как я бежала с ними домой. Ошкурить, покрасить, поменять сидушки – и все, красота!» – смеясь, рассказывает ижевчанка.

Отреставрированный комод. Стулья – на очереди Фото: Мария Бакланова

Съемки для Первого канала

Старые вещи пригодились Лене и в съемках для Первого канала.

«Мне написали в соцсетях и предложили сняться в сюжете про переделку вещей. Согласилась. Долго думала, что же такое сделать. Потом вспомнила, как год назад подобрала старую гитару. Из нее решила сделать настенную полку», – рассказывает Елена.

Такую полочку Лена сделала для Первого канала Фото: Мария Бакланова

Съемки длились несколько часов. А сам сюжет вышел на 49 секунд.

«Мне нравится сниматься. Все весело и непринужденно прошло. После выхода программы столько звонков было. Сначала это приятно, а потом возникла какая-то неловкость, что мне столько внимания уделяли. Многие же думают, что прямо из Москвы целая съемочная бригада приезжала. А на самом деле мы работали со специальным корреспондентом, который находится здесь, в Ижевске».

«Пили дерево, а не мужа»

По образованию Елена учитель технологии Фото: Мария Бакланова

Этот слоган женской столярки Лены Тукаевой родился совершенно случайно.

«Я в очередной раз напилила кучу досочек, прихожу домой и рассказываю об этом мужу. Спрашиваю: «Ну, ты доволен мной?» Он утвердительно кивает. А я ему в ответ: «Ну конечно, я ж дерево пилила, а не тебя». Потом слоган чуть трансформировался и стал девизом моей мастерской».

На эту фразу реагируют одинаково хорошо и женщины, и мужчины. Она, как заметила Лена, даже повышает продажи. Недавно она ездила в Москву на ярмарку, и многие, услышав слоган, останавливались, интересовались и в итоге покупали товары.

«Я кайфую от того, что я делаю что-то своими руками. Мне нравится работать с деревом. Это приятный, благородный и благодатный материал. К тому же, я думаю, что это моя миссия – показывать женщинам, что работать в столярке реально, легко и здорово. Это новые эмоции и получение в итоге чего-то не только красивого, но и практичного», – говорит Елена.

В ее планах – расширить свой бизнес: наращивать производство деревянных изделий и начать делать крупные заказы для корпоративных клиентов.

В столярке Лены Тукаевой Фото: Мария Бакланова

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