Житель Ижевска избивал свою жену и 15-летнюю дочь

Заместитель руководителя Следственного отдела по Первомайскому району г. Ижевска Илья Ратанов Фото: Амир Закиров

Семью из Ижевска удалось спасти от домашнего тирана. Мучителя осудили. Подробности дела для «Комсомолке» в преддверии Дня образования Следственного комитета рассказал Илья ратанов – замруководителя Следственного отдела по Первомайскому району города Ижевска.

Спился и превратился в домашнего тирана

Ольга* познакомилась с Иваном уже давно. Мужчина был предпринимателем, а женщина работала на него. В какой-то момент рабочие отношения переросли в любовь. Казалось бы, все отлично: хорошая партия, да еще и бизнесмен. У пары родились две дочери.

Но со временем любящий Ваня превратился в монстра. Сначала мужчина увлекся алкоголем, а затем стал проигрывать деньги в автоматах. И с появлением вредных привычек жизнь Ольги стала превращаться в ад. Муж постоянно бил ее из-за любой мелочи. Старшая девочка, которой уже исполнилось 15 лет, пыталась вступиться за мать, но в результате доставалось и ей тоже.

«В деле выступали свидетели. Это была теща Ивана. Она постоянно видела свою дочь в синяках. А внучка часто рассказывала, что папа ее бьет. Также мы брали показания соседей, которые постоянно слышали крики, ругань, скандалы, видели, как в подъезд выбрасывают чьи-то вещи», – комментирует замруководителя Следственного отдела по Первомайскому району Илья Ратанов.

В какой-то момент Иван настолько почувствовал вседозволенность, что перестал стесняться людей. Самыми весомыми доказательствами в деле стали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина чистил машину и параллельно выяснял отношения с женой. А затем начал избивать ее щеткой.

Помимо постоянных побоев Иван издевался над семьей еще и психологически.

«Он постоянно придирался к девочке: из-за учебы, увлечения телефоном… Все это сопровождалось оскорблениями, да еще и побоями. Жену Иван неоднократно угрожал убить», – говорит Илья Ратанов.

Больше не живет с семьей

Ольга не желала мириться с таким обращением мужа. Она несколько раз обращалась за помощью, проходила судебно-медицинскую экспертизу. Но только в Следственном комитете ей наконец-то смогли помочь. Следователь провел проверку, и по ее итогам возбудили уголовные дела по статье 117 («Истязание») и пяти эпизодам статьи 119 («угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса России. Мужчину поместили под домашний арест, но отдельно от семьи.

В ходе расследования Иван все отрицал. Но на суде признал вину по статье 119 в угрозах убийством супруге. Его приговорили к условному лишению свободы на срок три года и ограничение общения с дочерью. Семья его больше не видит.

*Все имена изменены

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