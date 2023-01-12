Несколько часов на морозе: волонтеры рассказали о поисках 8-летней девочки

Девочку нашли через несколько часов. Фото: vk.com/psoregion18

Пропавшую 8-летнюю девочку нашли в Ижевске спустя 4 часа поиска. Об этом сообщила Мария Видеман, руководитель поисково-спасательного отряда «Регион 18». Она рассказала «Комсомолке» подробности о поисках школьницы, затерявшейся в зимнем Ижевске.

Что произошло?

В этот день девочка находилась на работе у мамы на улице Ворошилова и около полудня отправилась в школу. Малышка не очень хорошо ориентировалась на незнакомой территории. Следуя указаниям мамы, девочка села в троллейбус, но ошиблась направлением и в результате попала на конечную остановку четвертого маршрута.

«Она оказалась в районе промзоны. Но сразу же сделала правильную вещь: позвонила маме и сказала, что уехала не в ту сторону и не понимает, где находится. В этот момент сел телефон. На связь она больше не выходила», – рассказала Мария Видеман.

Разговор с ребенком был в 12:24. Оставшись без связи, девочка отправилась пешком в школу, которая расположена в районе Буммаша. Мама ребенка выждала некоторое время и, понимая, что дочь слишком долго добирается до места назначения, обратилась в полицию. Поиски малышки начались около 15:00.

Девочку искал весь город – от полиции до волонтеров и просто неравнодушных знакомых. В общей сложности ее искали 129 человек.

Как сообщает Мария Видеман, поиски могли закончиться раньше, если бы было сразу известно, что ребенок заблудился.

«Мы шли за ребенком по пятам: были в магазинах, куда она заглядывала час назад, отслеживали ее по камерам», – рассказала Мария Видеман.

Важно отметить, что малышка не шла прямо в школу. По пути она заходила в супермаркеты и другие магазины, чтобы погреться. Но, к сожалению, не обратилась за помощью к взрослым.

Как школьницу обнаружили?

Малышка забрела во двор, где жила ее подружка. Фото: vk.com/psoregion18

Девочка провела на улицах города в сильный мороз несколько часов. Около 18:00 она случайно наткнулась на знакомый двор, где жила ее подруга. К счастью, дома находился отец приятельницы, который уже был в курсе поисков и сразу сообщил о местонахождении ребенка, а после отвел домой.

Что должен знать ребенок, если он потеряется в городе?

Истории с пропавшими детьми, которые просто заблудились в городе, – не редкость. Мария Видеман поделилась, о чем всегда должен помнить ребенок, чтобы в стрессовой ситуации ему могли быстро оказать необходимую помощь.

В первую очередь, уже к 5 годам дети должны знать наизусть номера телефона мамы и папы. Считается, что в этом возрасте ребенок отлично все запоминает.

«Нужно четко понимать, что телефон можно потерять, что на морозе может сесть аккумулятор. Номер родителей надо выучить так, чтобы он от зубов отскакивал. Кто-то говорит, что контакты записаны в дневнике, или предлагает давать бумажку. Но дети не ходят гулять с дневником, а бумажка легко может выпасть», – говорит Мария Видеман.

Кроме этого, ребенок с малых лет должен знать простые правила:

- нельзя обращаться за помощью к прохожим. Даже самая добрая бабушка может увести ребенка к себе. Помочь, но забыть сообщить о том, что нашла малыша;

- если ребенок потерялся, ему стоит пойти за помощью в ближайший магазин, аптеку, почту, банк, в любое учреждение, где есть много людей и сотрудники которого могут помочь или подсказать дорогу, вызвать полицию или позвонить родителям. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что нет ничего страшного в том, чтобы попросить помощь. В идеале такую ситуацию стоит порепетировать;

- ребенку нельзя боятся сотрудников полиции, МЧС, скорой. В случае необходимости они должны смело обращаться за помощью;

- ребенок должен знать, что нельзя далеко отходить от места, где он заблудился и не смог сообщить о своем местоположении. Это может значительно усложнить поиски.

Самим родителям тоже стоит помнить о том, что у них всегда должна быть фотография ребенка в актуальной одежде, чтобы поисковикам было легче сориентироваться и найти ребенка по курточке и шапочке. Особенно это помогает при просмотре записей с камер видеонаблюдения с не самым высоким качеством записи, когда именно одежда помогает опознать ребенка.

И самое главное. Если ребенок пропал, заблудился в городе или не добрался до своего пункта назначения, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, чтобы как можно оперативнее начался поиск по ориентировкам.

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