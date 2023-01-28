До мурашек: голосом Никиты Моисеева из Ижевска говорят герои блокбастеров, сериалов и аниме

Никита Моисеев закончил театральное училище им. М.С. Щепкина. Фото: предоставлено героем

32-летний Никита Моисеев из Ижевска вот уже несколько лет живет и работает в Москве. Его голосом говорят сотни персонажей кино, в том числе и супергерой из вселенной Marvel. О профессии и ее изнанке он рассказал в интервью «Комсомолке».

Никита Моисеев. Фото: предоставлено героем

Любовь к озвучке пришла еще в школе

Мама и папа Никиты – заслуженные артисты России – всю жизнь посвятили театру. А он после школы поступил на менеджера. Но потом гены взяли свое. Он поступил в театральное училище имени М.С. Щепкина, переехал в Москву, учился в магистратуре, работал в столичном театре, снимался в сериалах: «Девушки с Макаровым» (16+), «Универ» (16+), «Зайцев + 1» (16+), «Интерны» (16+).

Никита снимался в сериале «Универ». Фото: предоставлено героем

Но была у него еще одна тайная страсть.

«Помню, в 7-8 классе я очень любил играть в «Варкрафт». И как-то услышал голоса тех, с кем я сейчас работаю, – Александра Новикова, который озвучивал персонаж Рексар, Владимира Вихрова (голос Артакса), Рогволда Суховерко (голос Фариона и Маннорота). И я влюбился в озвучку. Проникся тем, насколько сильно актер своим голосом, своей актерской игрой может наполнять персонаж. Так что ты включаешься на все 100 процентов. Именно тогда я обратил внимание на это», – рассказывает Никита.

Случайно он узнал о курсах от известного актера дубляжа Станислава Стрелкова: Никита начал учиться. После окончания думал, что все студии будут выстраиваться к нему в очередь.

Никита Моисеев вырос в Ижевске. Фото: предоставлено героем

«Тогда думал, что я супер крутой, что я буду нарасхват. Но невозможно без опыта встать к микрофону и попасть в десятку, невозможно! Первый раз я озвучивал фильм, где офицер что-то очень быстро и четко докладывает. Было 2 фразы, и я их не мог сказать раз 10. Я так волновался, у меня спирало дыхание, я зажимал челюсть… Было дико стыдно», – вспоминает актер.

После был, по его мнению, еще один не самый удачный опыт записи закадрового текста для индийского фильма на студии SDI, после которого актер Иван Породнов предложил ему позаниматься вместе…

Слава все же пришла

Сейчас голос Никиты можно услышать в более чем 100 фильмах и сериалах.

Например, в фильмах «Человек-паук: Нет пути домой» (12+), «Атака Титанов» (18+), «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (16+) и многих других.

Никита уверяет, что процесс озвучки очень сложный. Фото: предоставлено героем

Никита озвучил главного героя в турецком сериале «Чудо-доктор» (16+), его можно услышать и в оскароносном датском фильме «Еще по одной» (18+).

«Непростой фильм, но очень хороший, качественный. Я выложил часть озвученного эпизода у себя на страничке в соцсетях, отметил актера. И он написал мне в личные сообщения, что ему очень понравилось и что он хочет выложить этот фрагмент и у себя на страничке. Для меня было приятно, что актер принял мой голос», – улыбается Никита.

Вселенная MARVEL

Актер рассказывает, что во время работы над озвучкой героев блокбастеров приходится кропотливо трудиться, чтобы идеально проработать свой персонаж. Еще признается, что злодеев озвучивать гораздо интереснее, чем положительные персонажи.

А в прошлом году его пригласили озвучить азиатского супергероя Шан-Чи из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).

Никита чем-то похож на актера Симу Лю, который сыграл Шан Чи. Фото: предоставлено героем

«Мне всегда безумно нравились фильмы о супергероях, я не пропускал ни одного, смотрел их в кинотеатрах. И однажды я пришел на пробы к Гелене Пироговой (известный режиссер дубляжа – прим. ред.) – оказалось, как раз проходили пробы для озвучивания фильма Marvel. Она, видя, как я волнуюсь, сказала: «Отпусти – как пойдет, так пойдет». Мы записали трейлер. Я очень сильно переживал, но старался этого не показывать. Я не был уверен в себе, мне казалось, что я был слишком зелен для этого, думал, где Marvel и где я, кто я вообще такой?» – вспоминает Никита.

Сложно и дорого

«Если это дубляж, то сначала режиссер рассказывает, о чем фильм, в какое время все происходит, какой герой. Это нужно, чтобы ты мог погрузиться в предлагаемые обстоятельства – ведь почти всегда ты ничего не знаешь об этом кинофильме. Потом ты смотришь сцену, таймкод, про себя или вполголоса раскладываешь. Со второго дубля ты начинаешь писать – четко говоришь в нужном месте в нужное время по логике и по актерской игре. И хорошо, если это будут 1-2 дубля», – делится актер.

Ох, как это все непросто! Представьте себе: актер говорит, к примеру, на английском языке, а тому, кто озвучивает его на русском, нужно не только попадать в конец и начало фразы, но и в смех и даже в дыхание.

«Процесс озвучки задействует много объектов внимания – актер должен следить за тем, что происходит на экране, как действует его герой, какой таймкод на листе и на экране, следить за логикой текста, за дикцией, делать паузы. Настроение в голосе может измениться даже от положения твоего рта, бровей», – подчеркивает Никита.

Спустя пять лет озвучки Никита наконец-то почувствовал, что доволен своим голосом.

«Раньше были проблемы и с силой голоса, и с дикцией, и с акцентом. И только сейчас мой голос у микрофона постепенно начинает радовать меня. Да, была некая база от природы. Но главное – это опыт. Кроме того, в озвучке важно, чтобы ты был выспавшийся, не голодный, перед записью не ел орехи, сладкое, печенье, снеки. Обязательно артикуляционная разминка перед записью, например, минут за 40 или дома после зарядки. К тому же очень важно не опаздывать!» – рассказал он.

Никита Моисеев снялся в фильме «Чайковский. Русский гений». Фото: предоставлено героем

В родном Ижевске Никита бывает не настолько часто, как хотелось бы, но его голос здесь знают.

«Однажды охранник одного из ижевских заведений даже узнал по голосу – мол, ты ж озвучивал Шан-Чи. Тогда я удивился, конечно, был рад. Я кайфую от озвучки. Это мир очень тесный, здесь большая конкуренция. Поэтому делать нужно хорошо, ответственно подходить к профессии, любить ее, быть гибким. Мне приятно, что я попал на эту стезю – со временем я понял, что жить без этого уже не могу. Озвучивать – сложно, но это большое счастье, если ты действительно это любишь и делаешь это не ради денег! Любите искусство в себе, а не себя в искусстве!»

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