Сгоревшая баня, где нашли тела женщины и ее сына Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В селе Люкшудья недалеко от Ижевска случилась трагедия: в сгоревшей бане нашли тела женщины Юлии* и ее 12-летнего сына Вани. Но история стала еще более страшной, когда следователи пришли к выводу, что это был не просто несчастный случай, а убийство. К такому выводу они пришли, обнаружив пятна бурого цвета рядом с постройкой. «Комсомолка» побывала на месте происшествия, чтобы увидеть все своими глазами.

Необитаемый дом

Село Люкшудья находится совсем рядом с Ижевском. Изначально оно даже не было селом – просто железнодорожной станцией. Здесь постоянно слышны гудки поездов, а до дома, где произошла трагедия, добираемся через несколько железнодорожных переездов.

Поначалу мы даже не можем понять, где именно убили мать и ее ребенка: на улице слишком много сгоревших домов. Но около одного из них сильно чувствуется запах гари, – значит, пожар был совсем недавно.

Это один из соседних домов рядом со сгоревшим – он тоже когда-то пострадал от пожара Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Снег замел все следы – видно только отпечатки собачьих лап. И впрямь, мимо нас пробегает пес в ошейнике и как ни в чем не бывало заходит внутрь.

У забора под снегом спрятался автомобиль, а рядом из-под снега виднеется хвост. Мертвая кошка? Неужели в огне пострадали и животные?

Дом выглядит безжизненным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Внутри видно, что масштаб разрушений оказался больше, чем предполагали убийцы. Сгорела крошечная баня, огонь перекинулся на дровяник и сарай, часть дома пострадала настолько сильно, что внутрь зайти мы не решаемся. Немного режут глаз детали, которые кажутся странными в этом безжизненном месте: маска на перилах крыльца, наушники на ветке дерева.

Так изнутри выглядит баня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В дом забежал пес Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Интерьер квартиры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На поручне дома болтается маска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Не верится, что он это сделал»

Идем по пустынным улицам деревни и встречаем нескольких местных жителей. Говорят, что с погибшей женщиной были плохо знакомы, даже не сразу могут вспомнить ее имя. Общение сводилось к тому, что соседи просто здоровались.

«А вот пацана жалко. Мальчик, Ваня-то, говорят, третье место по России получил за выжигание по дереву. Ему еще награда придет из Москвы. Говорят, нормальный парень был», – рассказывает один из местных.

Сгоревший дом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После он предлагает пройтись до магазина: уж там-то продавцы точно должны были знать семью. По пути житель Люкшудьи рассказывает о происшествии – о нем толкуют много.

«Говорят, сидели у себя в квартире Володя, его жена и брат. Пировали. В три часа ночи пошли убивать соседей, уж не знаю, что между ними произошло. А Юля среди ночи зачем-то им открыла. Орудовали ножом и топором, а потом отнесли тела в баню и подожгли. Зачем еще и мальчика убили, никто не знает. Угол дома еще сгорел. Утром, в седьмом часу пламя увидели. Ну вот что они в бане в семь утра делать стали бы? Столько машин сразу приехало: и пожарные, и скорые. Мужа Юлиного с работы в Ижевске вызвали», – рассказывает житель села.

Обгоревшие постройки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Также выясняется, что женщина с сыном переехала в Люкшудью несколько лет назад. По слухам, перебралась к новому мужу. Работали оба в городе, погибшая была медсестрой.

Заходим в магазин, встречаемся там с еще одной местной жительницей.

«Мальчик, 12 лет, с внуком моим все бегал. В гости не заходили, только на улице играли. Жалко его», – делится она.

Про семью, которую подозревают в убийстве, ей известно больше.

«Нормальная семья, мы здоровались. Двое детей у них, три и четыре годика. Жена беременная была», – вспоминает женщина.

«Это обычная молодая семья, всегда здороваются, – подключается к обсуждению продавщица. – Мы с Володей часто общались, я до последнего не верила, что он мог такое совершить. В общении очень приятный. Да, выпивали иногда, как и все. А вот Юлия была очень конфликтной. Если приходила в магазин пьяной, начинала ругаться с продавцами», – рассказывает сотрудница магазина.

Официально

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, по подозрению в убийстве Юлии и Вани задержали 21-летнего и 22-летнего соседей погибших. Им предъявлено обвинение. По данным следствия, мужчины часто ссорились с Юлей, что в один из дней привело к трагедии.

В ночь на 24 января после выпивки подозреваемые вооружились топором и ножом, расправились с Юлей и ее сыном, оттащили тела в баню, облили ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Но когда пламя перекинулось на их жилье, пришлось вызвать пожарных.

Следователь направил ходатайство, чтобы заключить подозреваемых под стражу. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах происшествия и первых результатах расследования.

*Все имена изменены

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