Взяли его за руки и выкинули в сугроб: Лиза и Саша Косачевы рассказали, как спасали братьев и сестер

Юные герои. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

25 января в главном управлении МЧС по Удмуртии вручили медали 12-летней Лизе и 14-летнему Саше Косачевым. Эти дети во время пожара в их доме в деревне Черная Воткинского района повели себя как настоящие герои. Они вытащили всех своих младших братьев и сестер и буквально спасли жизнь 4-летнего братика. Юные герои поделились этой историей.

Нашли по плачу

Все произошло в ночь на 23 февраля 2022 года. Около трех часов ночи Наталья Косачева увидела, что горит баня. Участок земли, где находится дом, маленький, а значит, огонь в любой момент мог перекинуться на дом. Глава семьи был на работе, поэтому ждать помощи было неоткуда. Женщина разбудила старшую дочь Юлю, а та подняла младших ребят.

«Мы все пошли на первый этаж. Там уже загорелась дверь. Саша со старшей сестрой начал тушить ее ведрами. Мама принялась собирать мелких и отдавать их в окно. Сначала вынесли семимесячного брата», – вспоминает Лиза Косачева.

В большой семье сориентироваться сразу трудно, да еще и в критической ситуации. Когда в доме остались только мама и Лиза с Сашей, вспомнили, что не видели четырехлетнего Андрея.

Мальчик мог спать как на первом этаже, так и на втором. Лиза с Сашей сначала бросились искать его наверх, но не нашли. Все уже было в дыму. Тогда дети спустились вниз, чтобы немного отдышаться. И тут услышали плач на втором этаже – это проснулся и испугался Андрей. По звукам его и нашли.

«Мы вдвоем взяли его за руки, побежали к окну и выкинули в сугроб. А потом уже вылезли сами», – говорит Саша Косачев.

Ребята вспоминают, что во время пожара чувствовали легкую панику, но процесс спасения, по их ощущениям, занял совсем немного времени. Дети совершенно не чувствуют себя героями, а вот их родители Наталья и Виктор гордятся своими детьми и благодарны им за спасение остальных членов семьи.

Где живут сейчас?

К сожалению, та ночь многого лишила Косачевых. В доме жить больше нельзя, в огне погибли животные. Брат Андрей, которого вынесли из огня Лиза и Саша, месяц лежал в больнице с ожогами на спине. Ему пришлось делать пересадку кожи.

Но несмотря на все беды, представители семейства не унывают и говорят, что у них все хорошо. Администрация предоставила им временный дом, пока они строят новый.

«Уже крышу кладем», – гордо говорит Саша.

Отец семейства говорит, что администрация муниципалитета помогает им и материально, и морально. Например, к детям приходил Дед Мороз на Новый год, да и вообще без поддержки они не остаются.

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