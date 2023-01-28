Гороскоп на неделю: с 30 января по 5 февраля Скорпионов ждет вызов, а у Тельцов кризис в отношениях

Фото: Сергей Грачев

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю.

Овен

Овны, умерьте свой покупательский пыл. Не стоить покупать все подряд. Сейчас не лучшее время для этого, лучше начните формировать подушку безопасности. На неделе вас ждут удивительные знакомства, которые в очередной раз покажут вам правильность выбранного пути.

Телец

Эта неделя будет несколько импульсивной. Ваш разум будет говорить одно, но сердце покажет совершенно другой путь. Доверяйте интуиции. В отношениях наметиться кризис. Постарайтесь не рубить с плеча, а делать все очень медленно, обдумывая каждый следующий шаг.

Близнецы

Хлопотная будет неделя. Вам одновременно придется решать миллион вопросов. Может быть, стоит переложить хотя бы часть на близких? Тем более, что они совсем и не против. Учитесь расслабляться.

Рак

Не стыдитесь своего прошлого. Все мы ошибаемся, это абсолютно нормально. Чем быстрее вы это поймете, тем проще вам будет двигаться вперед. Каждый день делайте то, чего боялись делать в прошлом.

Лев

Цените свое здоровье, внимательнее относитесь к близким. Ваши желания обязательно сбудутся, но, вероятно, совсем не так как вы предполагали. Запланируйте поход к доктору или хотя бы на массаж!

Дева

Спонтанные поездки, переносы мероприятий, но в тоже время неожиданные встречи с интересными знакомыми. Возможно даже вы получите весточку из прошлого. Но не стоит сильно надеяться на возвращение старого. Ведь ваше новое гораздо круче!

Весы

Время для отдыха. Отключитесь от всего, дайте вашим мозгам полностью перезагрузиться. Не стоит проводить никаких банковских операций, не занимайтесь вопросами собственности, наследства, страхования. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Скорпион

Кто-то из близких бросит вам вызов. Вы будете меньше всего этого ждать, поэтому поначалу впадете в ступор. Но потом обязательно обернете ситуацию в свою пользу. На неделе познакомитесь с кем-то необычным для вас.

Стрелец

Неделя неожиданностей. Не стоит воспринимать все то, что происходит, близко к сердцу. Присмотритесь, переждите – и то, от чего вы были первоначально не в восторге, покажется вам очень даже приятным. Стоит остерегаться советов коллег.

Козерог

Поразмыслите, то, чем вы сейчас заняты, действительно так важно? Если вы твердо и четко утвердительно отвечаете, тогда не стоить ныть, почему все так сложно. Но если у вас есть хоть капля сомнений, то остановитесь и посмотрите на ситуацию совершенно с другой стороны.

Водолей

Неделя благоприятна для начала новых дел. Но в тоже время нужно обязательно довести до конца все начатые. Иначе они будут тянуться за вами еще долгое время. Звезды советуют сместить фокус внимания именно на рабочие дела.

Рыбы

Эта неделя ознаменуется необычными идеями. Сразу в бой с ними не стоит идти – обдумайте все, что называется, на берегу. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте все правила движения, не рискуйте. Стоит обратить внимание на сферу отношений. Делайте подарки своим избранникам, проводите с ними больше времени.

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