Задержание подростков в Ижевске: что делать родителям и как уберечь детей от ошибок

Фото: Сергей Грачев

В последнее время участились сообщения о молодежном движении ЧВК «Редан». В конце прошлой недели в чатах классов Ижевска появились сообщения от учителей о том, что в ТРК «Петровский» пройдет собрание представителей этого движения. Позже в соцсетях города родители рассказывали о задержании несовершеннолетних.

Что делать, если ребенка задержали? Какие основания могут быть у задержания? На эти вопросы «Комсомолке» ответил юрист Андрей Трищенков.

Законно ли задерживать ребенка?

Один из родителей в социальных сетях опубликовал пост о том, что его 14-летнего ребенка задержали, посадили в автозак, привезли в отделение. Там 3 часа вели беседы, психологов не было – их даже не уведомили о случившемся.

По словам юриста, такая ситуация – нарушение. Полицейские могут задержать несовершеннолетнего ребенка, если он хулиганил, дрался, воровал или участвовал в несанкционированных акциях.

«Если ребенок оказался на улице во время комендантского часа, то его могут забрать. Но сотрудники правоохранительных органов обязаны сразу же уведомить о ситуации родителей или опекунов. Все беседы в отделении должны проводиться только в присутствии педагога или психолога», – рассказал адвокат.

Но то, что подростка держали в отделении 3 часа, не является нарушением гражданского и уголовного законодательства. Полицейские при этом не должны угрожать, запугивать или физически наказывать задержанного.

Адвокат посоветовал родителям, чей ребенок был задержан и был опрошен без их присутствия, написать в прокуратуру заявление о превышении полицейскими служебных полномочий.

Что делать родителям, если ребенка задержали?

Не надо паниковать. У вас есть 3 часа, чтобы собрать все документы и вернуть своего ребенка домой. Нужно взять с собой: свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, удостоверение опекуна, если вы таким являетесь.

Важно! Если подросток не называет адрес проживания, телефоны родителей (или опекунов), или же родители не отвечают на звонки полицейских, то по истечении 3 часов ребенка по закону должны увезти в социально-реабилитационный центр.

В отделении, после предъявления документов дежурному, вас отправят к сотруднику полиции, занимающийся вашим ребенком. Потом вас ознакомят с протоколом и расскажут, что делать дальше.

Если подростка задержали за нарушение комендантского часа, то родителям выдадут протокол и квитанцию на штраф.

«Если же было правонарушение, то, возможно, вам придется побеседовать с инспектором по делам несовершеннолетних или же органами опеки. Если ребенок достиг возраста уголовной (14 лет) или административной (16 лет) ответственности, то возможны варианты. Это может быть штраф или, в случае уголовного преступления, более длительное задержание и вызов адвоката», - заявил Андрей Трищенков.

Перед тем, как забрать ребенка, узнайте: время его задержания, было ли насилие, надевали ли на него наручники при задержании (отметим, при сопротивлении с оружием, их могут применить), был ли обыск, допрос, принуждали ли к медицинскому освидетельствованию, запугивали или угрожали ребенку. Если эти факты были, то пишите жалобы.

Можно ли защитить ребенка?

Сейчас, когда информации слишком много, важно быть очень внимательными. Многие дети могут попасть под влияние. Как их оградить?

«В первую очередь, вам самим необходимо научиться фильтровать информацию – и ту, что получаете вы, и ту, что получает ваш ребенок. Разговаривайте с ним. Выслушивайте его точку зрения по поводу той или иной ситуации и старайтесь объяснить ему правила поведения в нынешней обстановке», - говорит школьный психолог Юлия Князева.

Дети могут не совсем понимать смысл каких-то мероприятий, а также то, какие последствия могут быть. Родителям нужно четко объяснять, какой вред могут принести несанкционированные акции, митинги или события.

«Дети, особенно подростки, действительно легко могут поддаться манипуляциям со стороны. Часто в оппозицию к окружающему уходят ребята, у которых нет за спиной надежной опоры, поддержки взрослых или они ее не ощущают. Дети стремятся доказать свою важность. Если родитель, учителя, тренеры, друзья прислушиваются к его мнению, им нет причин что-либо доказывать. Ведь они четко понимают, что их любят и что они нужны», – говорит психолог.

По словам специалиста, нужно вести диалог, уважать мнение ребенка, сдерживать свои эмоции. Если подросткам что-то запрещать, проверять их телефоны и соцсети, это может привести к ухудшению ситуации.

«Это послужит спусковым крючком, особенно для подростка, а также ухудшат ваши отношения. Наберитесь терпения, не кричите и не давите авторитетом. Если вы понимаете, что ваш ребенок хочет принять участие в какой-либо акции, постарайтесь привести ему конкретные аргументы о том, какие последствия его могут ожидать». ‎

Купюры со взрывчаткой

Сейчас в интернете появился еще один слух: мол, в разных регионах России около школ лежат бумажные купюры с мини-взрывными устройствами. Мы отправили официальный запрос о подтверждении этой информации. Но никаких ответов не получили.

Родителям лучше объяснить, что для личной безопасности не нужно ничего поднимать с земли.

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