Житель Ижевска обчищал машины в Первомайском районе

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей. Они были совершены в середине февраля на территории Первомайского района, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью сразу из нескольких машин, которые были припаркованы на стоянках домов, украли видеорегистраторы и автомагнитолы. Неизвестные разбивали боковые стекла у машин.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался 47-летний неработающий, ранее судимый за такие же преступления ижевчанин. Он сбывал часть украденного на рынке, а часть – продавал на улице прохожим.

Сейчас воришка находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание до двух лет.

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