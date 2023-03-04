Без лекарств и без кота: как выжить на МРОТ в 2023 году

Что можно положить в потребительскую корзину? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый месяц мы тратим деньги на продукты, оплату ЖКХ, телефон и многое другое. Цены растут постоянно, а вот денег больше, как правило, не становится. Разумеется, существует так называемый МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который периодически повышается. Но вот реально ли на него прожить?

Журналист «Комсомолки» решил проверить. Важно отметить, что в статье рассмотрены как идеальные показатели, так и суровая реальность.

Обязательные расходы

Начнем с основного. Эксперимент проводился в феврале 2023 года. На его начало в Удмуртии МРОТ составляет 16 242 рубля. В нашем случае семья состоит из двух человек: муж и жена, а также кот по кличке Сырок. При условии, что муж и жена работают и оба получают МРОТ, то на семью получается – 32 484 рубля.

Важно учитывать, что в феврале 2023 года жители Удмуртии ощутили довольно сильный удар по кошельку за счет взлетевших счетов за ЖКХ, а также подросших цен на овощи и фрукты.

Счета за ЖКХ значительно выросли Фото: Мария Бакланова

Платежки за январь «порадовали» нашего журналиста общей суммой 8918 рублей. К этому необходимо добавить ежемесячные траты на интернет 300 рублей, а также на мобильную связь и ТВ 750 рублей. И конечно же, деньги на проезд! 2632 рубля! Это обязательно, ежедневно на работу и назад пешком не находишься. На все необходимое в общем счете пришлось потратить 12 600 рублей. Т. е. на базовые нужды уже ушел почти 1 МРОТ. Чтобы купить продукты и вещи первой необходимости на месяц, осталось 19 884 рубля.

Дешево, сердито и не очень вкусно (теория и немного практических испытаний)

Мы пытаемся прожить на МРОТ, поэтому чтобы сэкономить, сразу же составляем список всего необходимого, чтобы хватило на месяц. При этом стараемся питаться правильно. В рацион должны входить разные крупы, овощи и фрукты, кефир, яйца, мясо и рыба. Сахар мы исключим так же, как и разные лакомства. Покупаем все на оптовых базах и, конечно же, самое дешевое. Экономия должна быть экономной!

Оптовики выставляют цены более выгодные, нежели представители розничных сетей Фото: Мария Бакланова

Итак, мы подготовились. Список на месяц у нас получился довольно внушительным:

- по 10 пакетов кефира и молока;

- по 1 упаковке майонеза и кетчупа;

- 10 буханок хлеба;

- 3 десятка яиц;

- 10 пачек сыра/творога;

- по 5 кг картофеля и белокочанной капусты;

- по 3 кг помидоров, огурцов, моркови, свеклы и яблок;

- 2 кг лука и апельсинов;

- 400 г чая (2 большие пачки) (будьте готовы к тому, что чашки придется отмывать с содой, он сильно въедается);

- 1 л подсолнечного масла;

- 3 кг минтая;

- 3 тушки цыпленка;

- 3 большие банки говяжьей тушенки и 3 маленькие – свиной (она съедобна, приготовить из нее нехитрый бульон – можно);

- 10 банок консервированной кукурузы;

- 5 кг макарон (помните, как в походе в школе готовили макаронную кашу? Можно почувствовать вкус юности. Особенно если смешать с тушенкой);

- по 2 кг гречки, риса, перловки и пшена;

- 7 кг геркулеса;

- 2 кг муки.

На все это мы в теории должны были потратить 7581 рубль. Есть хорошая новость. Мы перестраховались, и возможно, часть продуктов может остаться на следующий месяц.

Итого у нас осталось: 12 303 рубля. В течение месяца нам нужно покупать лекарства, средства гигиены, корм для кота и прочее. В теории должно хватить. Но впритык.

Но это теория. Суровая реальность не так прекрасна.

Сырок не может питаться дешевыми кормами неизвестного происхождения. Плохой корм может навредить любому коту. И себя важно не обделить! Нужны средства гигиены, а также продукты. Всего у нас вышло за февраль 23 163 рубля. И это без лекарств! В сезон простуд мы тоже не могли не ощутить на себе такую чудесную вещь, как ОРВИ, так что нам пришлось потратить на медикаменты еще 7897 рублей. Это уже более 33 000 рублей. Тут мы уже превысили МРОТ двух человек на 647 рублей.

Экономить на еде довольно сложно Фото: Мария Бакланова

Мы с мужем действительно часто обсуждаем, как можно сэкономить хотя бы на продуктах. Но давайте будем честны. Это сложно. На одних яблоках далеко не уедешь, а сыр за 56 рублей – это сырный продукт, а не настоящий сыр. Да, можно купить крупы, но геркулес за 22 рубля нужно уметь приготовить, иначе может получиться просто нечто странное, что вам кушать не захочется.

Какой итог?

Отбросив весь юмор, можно сделать вывод, что в Ижевске прожить на МРОТ можно. Но, будем честны, – сложно.

1. Планировать бюджет – необходимость. И нет, не только во имя экономии, но и просто чтобы четко знать свои расходы.

2. Дешевые продукты – это не про вкус. Это исключительно про энергию. Есть можно, но чтобы с удовольствием, нужны навыки готовки.

3. Средства личной гигиены можно найти в бюджетном сегменте. Да, жестко, но это терпимо.

4. Каши и консервы – наше все. В принципе продукты с длительным сроком хранения стоит держать в заначке.

5. «Кастрюля куриного супа на три дня». Это не шутка. Заготовки могут отлично помочь практически перестать выбрасывать еду.

6. Счетчики необходимо установить и вовремя передавать показания. Поверьте, платить по нормативу сейчас довольно дорого.

7. Старайтесь не болеть и следить за здоровьем. Берите все лекарства по рецепту и не забывайте пользоваться налоговым вычетом.

8. Поездки на общественном транспорте необходимо сократить до минимума. Отдавайте предпочтение ходьбе.

9. Вам придется забыть об идее завести домашнего любимца. Животным нужен особый уход. На МРОТ вы едва ли сможете учесть все их требования.

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