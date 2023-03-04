В Удмуртии ограничили движение через реку Малая Вотка

Фото: правительство Удмуртии

С 4 марта, с 09:00 в Удмуртии на мосту через реку Малая Вотка ввели временное ограничение движения из-за реконструкции объекта. Мост расположен на автодороге Воткинск – Чайковский в Воткинском районе, рядом с деревней Кварса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас на объекте действует объездная дорога из железобетонных плит с реверсивным светофором.

«Мост через реку Малая Вотка был построен еще в 60-е годы. Он поддерживался только в рамках содержания. При этом сооружение является связующей артерией между Удмуртией и Пермским краем. До реконструкции на объекте действовало ограничение допустимой массы – 15 тонн. Это сильно мешало перевозчикам выполнять свою работу», - подчеркнул Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

По его словам, после реконструкции 3-х пролетный железобетонный переход переустроят на однопролетный. Он станет длиннее – 38,14 метра. Все это позволит увеличить грузоподъемность объекта.

Строительство закончат в сентябре 2023 года.

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