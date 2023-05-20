«Это нереально круто»: в Удмуртию съехались байкеры из разных регионов России и Белоруссии

Мотосезон в Ижевске открыт! Фото: Мария Бакланова

20 мая в Ижевске официально стартовал мотосезон. Более 1000 байкеров со всей Удмуртии и из соседних регионов проехали в колонне по центральным улицам города. «Комсомолка» увидела байкеров во всей красе и пообщалась с ними во время открытия сезона.

В Ижевск приехали байкеры из разных регионов России и даже из Белоруссии Фото: Мария Бакланова

«‎Повезло с погодой, поэтому помимо ребят из Удмуртии, к нам смогли выбраться из Перми, Татарстана, других регионов. Есть те, кто приехал к нам из Белоруссии, чему мы очень рады. Давно не виделись и сегодня сможем нормально пообщаться», – рассказал один из членов клуба Win18 («‎Вин18») Рустам.

На таких съездах главное – общение Фото: Мария Бакланова

Мотоколонна проехала по улице Пушкинской, от ТРК «‎Талисман» и до Дома правительства. Железных коней было так много, что парковка была уже почти полностью заполнена, а хвост колонны в это время еще только подъезжал.

«‎Я езжу в такой колонне каждый год вместе со своим папой. Для нас это семейная традиция. Сколько я себя помню, папа всегда меня брал в такие поездки. Сейчас мне 29 и мотоциклы – моя страсть. Я и сама езжу. В этом году хотелось бы рвануть к морю. Но тут как получиться», – поделилась Лиза.

«Было здорово повидаться со всеми в Ижевске. Уже 10 лет приезжаем», – Иван и Юлия, гости из Сарапула

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заядлый байкер Фото: Мария Бакланова

Среди байкеров много тех, кто ездит за штурвалом своего железного коня больше 20, а то и 30 лет.

«Я уже со счету сбился, какой это сезон. Точно не 20-й, явно больше. Вообще я с мотоциклами вожусь с детства. Были и «Ижики», сейчас вот большие, сборные. Чуток того, чуток сего – и готов твой идеальный скакун. Я на этом мотоцикле ездил от Владивостока до Минска, и это за один сезон‎», – рассказал Кирилл, который приехал из Менделеевска.

Некоторые ездят целыми семьями Фото: Мария Бакланова

Были в колонне ребята, которые только открывают для себя первый сезон.

«Впервые ехали в такой колонне. Честно, было немного страшно», – Ваня и Маша

«‎Две недели за рулем мотоцикла. Для меня просто офигенно чувствовать себя частью этой большой движухи. Особенно, когда ты сама за рулем в этой колонне, ты чувствуешь себя частью этой большой семьи. Это не реально», – поделилась Катя.

В этом сезоне девушка планирует больше практиковаться в поездках по городу. В чем ее поддерживает молодой человек и по совместительству наставник.

Страсть к мотоциклам помогает найти не только новых друзей, но и любовь Фото: Мария Бакланова

«‎Мотоциклы – одна из вещей, которая реально сплачивает людей. Именно здесь я нашел много друзей. Мы всегда поддерживаем друг друга. Летом у нас выезды, а зимой просто общаемся», – добавил Григорий.

Фото: Мария Бакланова

Байкеры – шумные ребята. Они абсолютно разные. Есть одиночки, есть семейные. Среди них люди абсолютно разных профессий: полицейские, политики, слесари, программисты, библиотекари и офисные работники. Здесь все они – одна большая семья.

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