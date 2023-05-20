Дома А-фрейм, высокие грядки, лаундж-зона: дачные тренды – 2023

Дачные тренды – 2023 Фото: Архив КП

В последнее время огород в его классическом понимании, когда все шесть (или более) соток были сплошняком засажены помидорами, огурцами, картошкой, теряет свою актуальность. Там приходилось работать от зари до глубокой ночи, окучивая, поливая и пропалывая грядки от сорняков.

Сейчас для многих огороды стали настоящими дачами, где можно отдохнуть, расслабиться, почитать книгу в гамаке и встретиться с друзьями. А еще вырастить цветы и принести букетик к себе в городскую квартиру. Благоустройству и украшению на них уделяется особое внимание – рассказываем о дачных трендах в 2023 году.

Эстетичные домики

В Лету уходят невзрачные, наскоро построенные из того, что было под рукой, домишки. На их место приходят оригинальные дома А-фрейм (треугольные дома-шалаши) и дома в стиле минимализма с плоскими крышами и панорамными окнами.

Модный дом А-фрейм Фото: Архив КП

Классические деревянные домики, конечно, остаются, но их осовременивают, приближая к скандинавскому стилю: красят в светлые цвета, достраивают веранды или террасы.

Уютный домик на даче Фото: Архив КП

Минимализм в ландшафте

Минимализм востребован и в ландшафтном дизайне. В почете простые формы, отказ от вызывающих и кричащих украшений и садовых скульптур, лаконичные цвета и приглушенные оттенки (даже в садовом инвентаре), натуральные материалы при оформлении сада (вместо тротуарной плитки дорожки из камешков, гравия; отсыпка цветников щепой).

Дорожки теперь отсыпают природными материалами Фото: Архив КП

Еще один вид минимализма – скандинавский. Такой сад наполнен невысокими деревьями, кустарниками, вечнозелеными растениями и хвойниками, мхами, т.е. всем, что максимально напоминает природу скандинавских стран. К тому же сейчас предпочитают создавать малоуходные природные сады определенного вида, – например, похожие на рощу, на луг или степь.

Сад как лес Фото: Архив КП

И конечно, не забывайте про вертикальное озеленение, которое позволяет максимально использовать площадь даже небольшого участка. Фитостены, живые изгороди, подвесные кашпо или вертикальные клумбы – все это поможет не только украсить участок, но и визуально разделить его на зоны.

Высокие грядки

Еще один дачный тренд – это высокие грядки. Да, было время, когда все чуть ли не повально отказывались от огорода в пользу ровных газонов и парочки плодовых деревьев.

Сейчас грядки возвращаются на свои места, но трансформируются. Их оборудуют уже не в таком количестве, выделяя небольшое пространство и украшая его.

Высокие грядки Фото: Архив КП

Предпочтение отдают насыпным высоким грядкам с бортиками из шифера, кирпича, дерева или металла. За ними удобнее ухаживать и собирать урожай. А еще уже доказано, что при правильном обустройстве и уходе растения там растут быстрее, да и чувствуют себя лучше.

Вид растений на грядках тоже меняется. Сейчас отдают предпочтение пряным травам, зелени на салаты, кустикам помидоров черри и физалиса, сухоцветам. Картошке, морковке и свекле целыми сотками модные дачники говорят твердое «нет»!

фото 5 Цветник в высокой грядке

Гостиная на свежем воздухе

Патио, лаундж-зона, гостиная на свежем воздухе – называйте как хотите, но на модной даче особое место выделяют зоне отдыха и общения с друзьями.

Лаундж-зона на даче Фото: Архив КП

В ней размещают деревянные кресла-шезлонги, диваны с большими мягкими подушками, пуфы, качели, журнальный столик или большой обеденный стол. Недалеко организуют летнюю кухню с зоной для гриля и мангала.

Особое место для общения с друзьями Фото: Архив КП

Зона отдыха может быть на открытом пространстве или расположиться под крышей, навесом от солнца и дождя.

Фото: mydecor.ru

Не забывайте об уюте и ярких акцентах – в ход могут пойти теплые пледы, цветные подушки, посуда, вазы или скатерть с необычным орнаментом.

Как же приятно обедать на летней террасе!

Финальным штрихом могут стать фонарики и гирлянды, которые придадут особый шарм вашему саду.

Борьба со старьем

Старая одежда, обувь, мебель, которые «сослали» из города на дачу, теперь не в почете. Конечно, можно по-современному отреставрировать бабушкину советскую стенку или комод, но в большинстве случаев сейчас покупают специальную дачную мебель. Это и смотрится красиво, и пространство не выглядит захламленным.

Не стоит складировать на даче и старую посуду – алюминиевые вилки, эмалированные кастрюли, чайники с отбитым дном, треснувшие тарелки и чашки лучше просто выбросить.

Это же лучше, чем треснувшие вазы? Фото: Архив КП

Ой, чуть не забыли – качественные шерстяные ковры в бордово-коричневой гамме, доставшиеся нам от бабуль, тоже не стоит везти на дачу. Вы же не хотите дышать пылью, чувствовать запах затхлости и бороться с молью, плесенью и грибком?

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