Почему жителям Удмуртии опасно снимать клещей со своих домашних питомцев

Сезон клещей в Удмуртии в разгаре Фото: Мария Бакланова

Клещевой сезон в Удмуртии уже почти в разгаре, и врачи в очередной раз напоминают жителям о мерах безопасности.

По словам инфекциониста республиканской клинической инфекционной больницы Натали Ижболдиной, существует путь передачи таких опасных инфекций, как клещевой энцефалит и боррелиоз, о котором люди редко задумываются. Он связан с домашними питомцами.

«Когда вы снимаете гроздья клещей со своей собаки, вы рискуете заразиться, так как возбудители могут проникнуть через микротрещинки на коже ваших рук. Поэтому давить клещей пальцами ни в коем случае нельзя», – объясняет врач.

Чтобы извлечь клеща, следует воспользоваться пинцетом, а руками паразита трогать на стоит.

Кроме того, его нужно на выдергивать, а аккуратно выкручивать, натянув кожу в месте присасывания.

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