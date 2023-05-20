Видео: во время погони водитель врезался в 4 машины в Ижевске

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В Ижевске произошла массовая авария по вине водителя с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Все случилось вечером 19 мая. На дороге в Завьяловском районе сотрудники ДПС попытались остановить водителя на автомобиле «Форд-Фокус». Но тот никак не отреагировал на требования и продолжил ехать в сторону Ижевска.

Полицейские начали преследовать нарушителя. Тот на большой скорости въехал в город и мчался по нему, совершая опасные маневры.

На ул. Кирова водитель иномарки врезался на четыре автомобиля, которые стояли на перекрестке. К счастью, пострадавших среди людей нет.

Но и это не остановило водителя. Он бросил машину у ближайших дворов и попытался скрыться. Но полицейским все-таки удалось его задержать.

Нарушителем оказался 36-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Были составлены административные материалы, машину увезли на спецстоянку.

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