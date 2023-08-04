Строже и дороже: Минтранс РФ рассказал об ужесточении ответственности за нарушение ПДД на электросамокатах

Владельцам СИМ стоит быть готовым к нововведениям. Фото: архив

В 2022 году в Удмуртии в авариях с участием электросамокатов пострадало 30 человек, есть и один погибший. За первую половину 2023 года аварий произошло уже на 26% больше, в них пострадало 32 человека, один человек скончался. Логично, что на фоне такой статистики последовало вполне обоснованное решение – ужесточить ответственность за нарушения ПДД и внести в них конкретику. Давайте разбираться, что планируют ввести законодатели.

Что нового в ПДД?

Решили обогнать пешехода на самокате? Сделать это можно, но осторожно и на скорости не более 10 км/ч. Вообще, за превышение установленной максимальной скорости – не более 25 км/час – планируется ввести более серьезные штрафы. Напомним, что в настоящее время он составляет 1500 рублей.

При причинении вреда здоровью пешехода штрафы составляют от 1000 до 1500 рублей. На эти же суммы штрафуют и за вождение в нетрезвом виде. За переезд по пешеходному переходу могут оштрафовать на 800 рублей, а за создание помех другим участникам дорожного движения – на 1000 рублей.

Возникает вопрос: как собираются контролировать передвижение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)? Все просто – планируется обязать регистрировать каждое СИМ в едином электронном реестре.

Отметим, что ранее – 1 марта – для водителей СИМ уже были введены новые правила. Напомним.

В жилых зонах разрешено развивать скорость до 20 км/ч. В других местах можно ездить до 25 км/ч. Кое-где установлены специальные знаки, которые позволяют двигаться со скоростью до 5-10 км/ч.

Запрещается движение по дороге, где разрешено движение транспортных средств со скоростью выше 60 км/ч. При этом самокат должен быть оснащен фарой, звонком, тормозами.

Запрещается движение по дорогам, на которых запрещено движение велосипедов.

При наличии руля у СИМ водитель обязан держаться за него обеими руками.

Нельзя создавать помехи пешеходам.

Запрещается перевозить пассажиров при отсутствии специально оборудованных для них мест.

Запрещается разворачиваться и поворачивать налево на дорогах с двумя и более попутными полосами или с трамвайными путями.

Пересекать дорогу по пешеходным переходам можно, только спешившись.

В светлое время суток на электросамокатах должны использоваться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

В темное время суток должны быть включены фары или фонари.

В условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Запрещается перевозить груз, который мешает управлению или выступает более чем на 0,5 м за габариты транспорта.

Для СИМ, чей вес превышает 35 кг, движение по тротуару и пешеходной дорожке запрещено.

Разрешается двигаться задним ходом на скорости не более 6 км/ч и при включенном звуковом сигнале.

Запрещена буксировка, кроме буксировки специального прицепа для СИМ.

В ПДД есть ограничения и для детей до 14 лет, которые необходимо изучить родителям и проговорить их с детьми.

Также на СИМ теперь распространяется старый знак «Движение пешеходов запрещено». Кроме того, появился новый знак – «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

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