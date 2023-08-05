Еще двое кандидатов претендуют на пост главы Ижевска

Артем Селезнев - один из кандидатов на пост главы Ижевска. Фото: vk.com/a.p.seleznev

Еще два кандидата заявились на конкурс по выбору главы столицы Удмуртии. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Среди них Елена Беляева 1985 года рождения, которая работает в ООО «Танго Софт».

Еще одним кандидатом стал Артем Селезнев 1989 года рождения. Он трудится в Центре развития предпринимательства.

Всего в конкурс на данный момент подали заявления 13 человек. Среди них руководитель «Р-СТРОЙСЕРВИС» Рустам Зайнуллин, безработные Сергей Романов и Олег Овчинников, предприниматели Сергей Андреев и Айдар Шайбаков.

Также на пост претендуют сотрудник Концерна «Калашников» Сергей Шишкин, сотрудник компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаил Иванов, сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, председатель общественной палаты города Александр Бадица, сотрудник компании «ЮРЕНТБАЙК.РУ» Артем Астраханцев, сотрудник «Полимет Трейдинг» Кирилл Смирнов.

Напомним, 29 июня Гордума Ижевска объявила старт конкурса на пост главы города. Все претенденты могут подать заявления до 7 августа. Они перед конкурсной комиссией представят концепцию развития города и программу действий.

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