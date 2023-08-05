Растерзанный, но величественный: история Свято-Михайловского собора Ижевска

Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Один из красивейших храмов Ижевска, куда обычно привозят туристов, возведен на возвышенности и виден издалека. Михаило-Архангельский кафедральный собор или, как его называют горожане, Свято-Михайловский собор 5 августа 2007 года освятил сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. И это еще не все интересные факты о достопримечательности Ижевска. Сейчас все расскажем.

Факт 1

Пару веков назад на Красной горке (так называется возвышенность) было кладбище и стояла Свято-Троицкая часовня. В 1784 году часовню снесли и выстроили храм, а в 1852 году на этом месте установили каменную часовню.

Каменная часовня, освященная в честь Архангела Михаила. Примерно 1852 год. Фото: ижсобор.рф

Собор в своем величественном виде был построен в 1907 году, а вот внутренние работы продолжались еще целых восемь лет.

Свято-Михайловский собор образца 1910-1917 годов. Фото: архив редакции

При этом захоронения на территории продолжались. Последние – в 1918 году, когда у стен Свято-Михайловского собора свое последнее пристанище нашли 32 красноармейца. Над братской могилой установили стелу, которая сохранилась до наших дней.

Факт 2

Строительство храма обошлось в 350 тысяч рублей. Часть этой суммы сложилась из взносов работников Ижевского завода, которые с каждой зарплаты отдавали по одному проценту, и благотворительных сумм жителей города. После того как удалось собрать первые 63 тысячи рублей, началось строительство собора в 1897 году.

Собор возвышался над всеми строениями города. Фото: архив редакции

Кстати, проектировал храм архитектор Иван Чарушин, которому за его шедевр заплатили 5 тысяч 850 рублей.

Факт 3

Простоял красавец-храм до 1921 года, когда собор сначала лишили всей церковной утвари, потом сделали из него лабораторию для проверки качества водопроводной воды и насосную станцию.

26 марта 1929 года собор закрыли и опечатали, а в апреле 1937 года было принято решение о сносе здания.

Разрушение храма, 1937 год. Фото: Как жил Ижевск

Великолепный собор разобрали, часть кирпичей продали, остальные пустили в дело – использовали при строительстве медицинского и второго корпуса педагогического институтов.

Факт 4

На намоленном месте сначала решили построить театр, но началась Великая Отечественная война, и было уже не до этого.

Все, что осталось от храма. Слева – здание Ижевского мотозавода. Июнь, 1967 год. Фото: Как жил Ижевск

В 1947 году здесь появился сквер, а семь лет спустя – фонтан. История старого Свято-Михайловского собора закончилась.

Факт 5

В 2000 году с инициативой о воссоздании храма выступил первый президент Удмуртии Александр Волков. Президиум Госсовета Удмуртской Республики и правительство его поддержали.

Свято-Михайловский собор в Ижевске, 2023 год Фото: Мария Бакланова

Строительство велось по сохранившимся чертежам Чарушина, а первый камень будущего собора заложили в мае 2004 года. Освящение главного престола в верхнем храме собора прошло 5 августа 2007 года. Освящение и первую литургию провел Патриарх Алексий II.

Главный престол освящен во имя Архангела Михаила, а нижний – в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Факт 6

В настоящее время в соборе хранятся уникальные святыни. Одна из них – икона преподобного Сергия Радонежского Афонского письма, которая написана старцем Кириллом на святой горе Афон специально для этого храма.

Икона «Всех скорбящих радость». Фото: ижсобор.рф

Или икона Божией Матери «Иверская» – подарок патриарха Алексия II, – в которую вложен камень с монастыря Иверон на горе Афон.

Особо почитается у бездетных супружеских пар частица мощей святителя Николая Чудотворца, ковчег с которой выносят каждый четверг.

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца. Фото: ижсобор.рф

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