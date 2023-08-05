Растерзанный, но величественный: история Свято-Михайловского собора Ижевска

Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Один из красивейших храмов Ижевска, куда обычно привозят туристов, возведен на возвышенности и виден издалека. Михаило-Архангельский кафедральный собор или, как его называют горожане, Свято-Михайловский собор 5 августа 2007 года освятил сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. И это еще не все интересные факты о достопримечательности Ижевска. Сейчас все расскажем.
Пару веков назад на Красной горке (так называется возвышенность) было кладбище и стояла Свято-Троицкая часовня. В 1784 году часовню снесли и выстроили храм, а в 1852 году на этом месте установили каменную часовню.
Каменная часовня, освященная в честь Архангела Михаила. Примерно 1852 год. Фото: ижсобор.рф
Собор в своем величественном виде был построен в 1907 году, а вот внутренние работы продолжались еще целых восемь лет.
Свято-Михайловский собор образца 1910-1917 годов. Фото: архив редакции
При этом захоронения на территории продолжались. Последние – в 1918 году, когда у стен Свято-Михайловского собора свое последнее пристанище нашли 32 красноармейца. Над братской могилой установили стелу, которая сохранилась до наших дней.
Строительство храма обошлось в 350 тысяч рублей. Часть этой суммы сложилась из взносов работников Ижевского завода, которые с каждой зарплаты отдавали по одному проценту, и благотворительных сумм жителей города. После того как удалось собрать первые 63 тысячи рублей, началось строительство собора в 1897 году.
Собор возвышался над всеми строениями города. Фото: архив редакции
Кстати, проектировал храм архитектор Иван Чарушин, которому за его шедевр заплатили 5 тысяч 850 рублей.
Простоял красавец-храм до 1921 года, когда собор сначала лишили всей церковной утвари, потом сделали из него лабораторию для проверки качества водопроводной воды и насосную станцию.
26 марта 1929 года собор закрыли и опечатали, а в апреле 1937 года было принято решение о сносе здания.
Разрушение храма, 1937 год. Фото: Как жил Ижевск
Великолепный собор разобрали, часть кирпичей продали, остальные пустили в дело – использовали при строительстве медицинского и второго корпуса педагогического институтов.
На намоленном месте сначала решили построить театр, но началась Великая Отечественная война, и было уже не до этого.
Все, что осталось от храма. Слева – здание Ижевского мотозавода. Июнь, 1967 год. Фото: Как жил Ижевск
В 1947 году здесь появился сквер, а семь лет спустя – фонтан. История старого Свято-Михайловского собора закончилась.
В 2000 году с инициативой о воссоздании храма выступил первый президент Удмуртии Александр Волков. Президиум Госсовета Удмуртской Республики и правительство его поддержали.
Свято-Михайловский собор в Ижевске, 2023 год
Фото: Мария Бакланова
Строительство велось по сохранившимся чертежам Чарушина, а первый камень будущего собора заложили в мае 2004 года. Освящение главного престола в верхнем храме собора прошло 5 августа 2007 года. Освящение и первую литургию провел Патриарх Алексий II.
Главный престол освящен во имя Архангела Михаила, а нижний – в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В настоящее время в соборе хранятся уникальные святыни. Одна из них – икона преподобного Сергия Радонежского Афонского письма, которая написана старцем Кириллом на святой горе Афон специально для этого храма.
Икона «Всех скорбящих радость». Фото: ижсобор.рф
Или икона Божией Матери «Иверская» – подарок патриарха Алексия II, – в которую вложен камень с монастыря Иверон на горе Афон.
Особо почитается у бездетных супружеских пар частица мощей святителя Николая Чудотворца, ковчег с которой выносят каждый четверг.
Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца. Фото: ижсобор.рф
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