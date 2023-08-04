Будет безопасной: лестничный спуск к набережной ижевского пруда приводят в порядок

Ремонт лестницы начался в конце июля Фото: Мария Бакланова

Вот уже две недели идет поддерживающий ремонт на лестнице к набережной Ижевска. «Комсомолка» отправилась на объект и проверила, как продвигаются работы.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Строители заменяют плиты на разрушенном спуске. Отметим, что один из проходов перекрыт, спускаться по нему небезопасно, – плиты ступеней серьезно повреждены. А вот другая лестница открыта для горожан, и, судя по фотографиям, спускаться по ней можно хоть на велосипеде, хоть на своих двух.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Напомним, о разрушениях на набережной города «Комсомолка» писала еще в апреле. Часть ступеней на лестнице от монумента Дружбы народов обвалилась, а плитку сложили рядышком, на газонах. 17 июля 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу администрации города и назвал действия властей «глупостью, граничащей с идиотизмом». После полученного выговора власти приступили к разработке проекта «быстрого» текущего ремонта, который начался в конце июля. Отметим, что предварительный срок реконструкции объекта назначен на 2025 год. На данный момент ремонт лестницы оценивается в 25-30 млн рублей.

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