Задымление произошло на Воткинском заводе в Удмуртии

Фото: v-shature.ru

На АО «Воткинский завод» в Удмуртии произошло задымление. ЧП было зафиксировано на одной из производственных площадок. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

4 августа на площадке сработала аппаратура, затем последовал хлопок и произошло задымление. Оперативные меры были приняты незамедлительно.

Подчеркивается, что нет угрозы жизни и здоровью работников предприятия, никто не пострадал.

Сейчас все подразделения предприятия работают в обычном режиме.

Отметим, Воткинский завод был основан в 1759 году. Предприятие занимается госзаказами на производство наукоемкой высокотехнологичной продукции производственно-технического назначения для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, космической отрасли и научных исследований. Также завод – один из столпов оборонного комплекса страны. На нем трудятся оло 10 тысяч человек.

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