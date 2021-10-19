Освещение в Ижевске: какие опасности могут таить темные улицы

Какие опасности таит в себе темнота? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Осень – время, когда на улицах начинает рано темнеть. При этом снега еще нет, и ходить в темноте многим просто страшно. «Комсомолка» пофантазировала, какие опасности могут нас подстерегать во мраке в пределах нашего города и показала масштабы проблемы с освещением.

СПОТКНУТЬСЯ НА МОСТУ

В Ижевске много малых рек: Карлутка, Иж, Подборенка… Через них ведут мосты, которые выглядят романтично (смотрите нашу подборку), но освещение есть далеко не везде. Например, по мосту через улицу Авангардную прогуливаться в сумерках страшно. Особенно человеку, который идет по нему впервые. Ведь прямо посреди него проходит труба, которая делит мост на две части. В темноте можно запросто споткнуться.

В темноте, если не знать, что мост поделен на две части, можно спуститься не там, где нужно Фото: Амир Закиров

Оказалось, мост разделен на две части трубой Фото: Амир Закиров

УПАСТЬ В ЛЮК

Мы благодарны дорожным службам, которые вовремя реагируют на заявки по поводу открытых люков. В то же время, пока бдительные горожане это заметят, подадут сигнал и люк закроют, может пройти немало времени. Человек, засмотревшийся в телефон, может запросто в него упасть.

Многие гуляют по темным улицам и не видят, что у них под ногами Фото: Амир Закиров

А в темноте может поджидать открытый люк Фото: Амир Закиров

СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКА

Когда мы возвращаемся домой, нам часто приходится ходить через неосвещенные места. Мы не думаем, что по привычному маршруту нас может поджидать опасность. А ведь из-за кустов в темноте может выйти грабитель или насильник.

Наш журналист идет по темному месту, не подозревая, что сзади может таиться опасность Фото: Амир Закиров

Только со вспышкой становится понятно, что ничего не подозревающего человека может атаковать маньяк Фото: Амир Закиров

ПОДВЕРГНУТЬСЯ НАПАДЕНИЮ СОБАКИ

Собака, конечно, друг человека. Но бездомные животные могут страдать бешенством, да и многие люди их боятся. В темноте заметить опасность гораздо сложнее. Черная собака Герда нас только повеселила, но что делать, если бы на ее месте оказалось больное или агрессивное животное?

Наш журналист идет по неосвещенному месту, где трудно отреагировать на опасность Фото: Амир Закиров

Тем временем на нашего журналиста «нападает» собака; хорошо, что это наше животное Фото: Амир Закиров

ПОПАСТЬ ПОД КОЛЕСА

Многие прохожие одеваются в темные куртки, поэтому водители машин и велосипедов их не видят в темноте. Для безопасности нужно включать фары или фонарики, но на большой скорости это все равно не спасает. На нашем примере велосипедист без фонарика едет по придомовой неосвещенной территории и практически сбивает человека в темной куртке.

Человека в темной куртке довольно трудно заметить Фото: Амир Закиров

И он рискует попасть под колеса Фото: Амир Закиров

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