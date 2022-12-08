Активный Новый год 2023: где ижевчанам покататься на тюбингах, лыжах, сноубордах и коньках

Фото: архив КП
Катание на тюбингах, лыжах, коньках и сноуборде – самые любимые зимние забавы детей и взрослых. В преддверии предпраздничных новогодних каникул собрали для вас в одном месте все адреса и контакты мест, где можно отдохнуть с пользой для здоровья.
Фемили парк
Тюбинговая трасса откроется 10 декабря.
Адрес: ул. Кирова, 8б
Телефон: 65-07-62
Режим работы: пн-пт 12:00-21:00, выходные 10:00-22:00 (время может измениться)
Цена: пн-чт с подъемником 300 руб./час, пт-вск 350 руб./час
Зимний парк «Полесье»
В зимнем парке есть 3 уровня скатов (горки) для тюбинга. Можно приходить со своей «ватрушкой».
Адрес: Завьяловский район, п. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.
Режим работы: вт-пт 18:00-21:00, сб 11:00-22:00, вск 11:00-21:00
Телефон: 8-919-919-95-08
Цена: будни на арендованном тюбинге 250 руб./час, на своем – 150 руб./час; с 31.12.22 по 8.01.23 аренда тюбинга 300 руб./час, со своим – 200 руб./час
Катание на тюбинге – отличное зимнее развлечение
«Енот-Парк»
Парк с горками для тюбинга. Подъемник разрешен только для тюбингов самого парка.
Адрес: ул. Орджоникидзе, 23б
Телефон: 555-010
Режим работы: пн-вск 10:00-22:00
Цены: 250 руб./30 мин., 400 руб./час
Спортивный курорт «Чекерил»
В СК «Чекерил» фанатов тюбинга уже ждут подготовленные склоны, подъемники. А для комфортного пребывания – буфет и раздевалки.
Адрес: Завьяловский район, вблизи деревни Шудья
Телефон: 930-494
Режим работы: пн-пт 12:00-22:00, выходные 10:00-22:00
Цены: будни от 200 руб./час, выходные 300 руб./час, новогодние праздники (1-8 января) от 400 руб./час. (в стоимость проката включено пользование тюбинговой трассой и подъемником)
Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Кулаковой
На территории спортивного комплекса найдутся занятия на любой вкус. В том числе, здесь можно покататься на тюбингах. Если захочется подкрепиться, на территории есть столовая.
Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта, пос. «Югдон»: до пос. Игерман на автобусе 56 (отправляется от собора А. Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса – на автобусе 469 (отпр. от Главпочтамта)
Телефоны: 8-912-440-14-19; 58-70-69
Режим работы: ежедневно 9:00-22:00, прокат пн, вт выходной; ср-пт 10:00-17:00; выходные 10:00-20:00
Цена: 150 руб./час, 200 руб./свыше часа, со своим тюбингом 50 руб./час
Парк Космонавтов
В парке оборудованная горка для катаний на тюбингах, «банан», снегоходы, аттракцион для самых маленьких. А для тех, кто захочет погреться, есть теплые беседки.
Адрес: ул. Воткинское шоссе, 118
Телефоны: 77-10-99; 8-922-517-10-99; 8-950-160-34-44
Режим работы: будни 14:00-21:00, выходные, праздники 10:00-21:00
Цены: выходные, праздники вход на горку – 150 руб./30 мин, 300 руб. для клиентов беседок (безлимит)
Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Кулаковой
Фото: vk.com/solk14km
СОЛК им. Кулаковой – это крупнейшая лыжная база в Удмуртии. Здесь есть освещенные трассы для катания на лыжах, а также большой выбор самого инвентаря для детей и взрослых.
Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта, пос. «Югдон»: до пос. Игерман на автобусе 56 (отправляется от собора А. Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса на автобусе 469 (отпр. от Главпочтамта).
Телефоны: 58-70-69; 58-99-87; 27-14-74
Режим работы: ежедневно 09:00-22:00
Цена: лыжи спортивные: 200 руб./час (в т.ч. лыжи - 70 руб; ботинки - 50 руб; палки - 30 руб.). 250 руб./свыше часа; лыжи полупрофессиональные: 250 руб./час (в т.ч. лыжи - 120 руб; ботинки - 50 руб; палки - 30 руб./час – комплект), 100 руб./свыше часа, лыжи детские (крепление 75 мм.): 60 руб./час (комплект), 60 руб./свыше часа
Спортивная база отдыха «Искра»
В этом году спортивной базе исполнилось 10 лет! Она находится в черте города. Здесь несколько лыжных трасс, разных по рельефу и протяженности, в том числе освещенная (до 21:00).
Адрес: Славянское шоссе, 0/5а (до остановки «Ремзавод» авт. 19, троллейбус 1, 2, далее пешком).
Телефон: 8-912-854-74-14
Режим работы: 09:00-21:00
Цены: прокат лыж для взрослых – 180-350 руб. (до 2-х часов), прокат лыж для детей – 120-150 руб. (до 2-х часов), за каждый последующий час – 50 руб.
Лыжная база «Снежинка»
На базе есть трассы на 2, 3 и 5 км. Они практически ровные, пологий спуск и подъем.
Адрес: Воткинское шоссе, 25 (до остановки «Администрация Индустриального района», автобусы №№ 16, 19, 23, 36, 68 308, 320; троллейбусы №№ 1, 2; от остановки до базы примерно 620 метров пешком).
Телефон: 44-05-65
Режим работы: ежедневно 09:00-17:00, вторник – выходной день
Цены: 130-220 руб./2 часа
Зимний парк «Полесье»
Фото: vk.com/tubing_izhevsk
В зимнем парке можно покататься не только на тюбингах. Здесь есть оборудованная лыжная трасса, а также профессиональная подготовка беговых лыж.
Адрес: Завьяловский район, п. Октябрьский, ул. Полесская, 5а
Телефон: 8-919-919-95-08
Режим работы: вт-пт 18:00-21:00, сб 11:00-22:00, вск 11:00-21:00
Цена: прокат лыж: взрослые – 200 руб./час, дети – 150 руб./час, профессиональная подготовка лыж от 350 руб.
Лыжная база «Буммаш»
Здесь есть трассы 3 и 5 км для конькового и классического хода. На территории базы есть теплая раздевалка, автомат с чаем и кофе, автостоянка.
Адрес: Воткинское шоссе, 99 (троллейбусы №№ 1, 2, автобусы №№ 31, 16, 23 до остановки «Комсомольская»).
Телефон: 8-912-853-68-58
Режим работы: ежедневно 09:00-18:00
Цены: от 100 руб.
Парк им. Кирова
В парке две освещенные трассы на 1,5 и на 3 км. Они проходят через парковую аллею, затем уходят в лесную зону. Подкрепиться можно на территории самого парка (работает кафе).
Адрес: автобусы №№ 29, 36, 56, 79, трамваи №№ 1, 4, 7, 10, троллейбусы №№ 6, 9, остановка «Парк Кирова»
Режим работы: будни 12:00-20:00, выходные 10:00-20:00
Цены: от 150 руб./час
Спортивный курорт «Чекерил»
Фото: vk.com/chekeril18
Уже работают 3 трассы для беговых лыж (коньковый ход). Трасса на 1 км освещена – здесь можно кататься и днем, и вечером. Трассы на 2 и 3 км работают без дополнительного освещения. Перекусить можно в кафе «Трамплин» и «Сугроб».
Адрес: Завьяловский район, вблизи деревни Шудья (до пос. Новые Парники на автобусе № 53, от Парников до СК «Чекерил» и обратно курсирует маршрутное такси с надписью: «Чекерил»).
Телефон: 930-494
Режим работы: будни 12:00-22:00, выходные 10:00-22:00
Цены: прокат от 250 руб./час
Стадион «Купол»
Освещенные трассы 2 и 3 км. Работает буфет, где есть горячий чай и выпечка.
Адрес: автобусы №№ 29, 36, 56, 79, трамваи №№ 1, 4, 7, 10, троллейбусы №№ 6, 9, остановка «Парк Кирова».
Телефон: 57-64-55
Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
Цены: простые лыжи будни 100 руб./час, 150 руб./безлимит, выходные, праздники 120 руб./час, 170 руб./безлимит; автомат 130 руб./час, 180 руб./безлимит, выходные, праздники 170 руб./час, 220 руб./безлимит
Парк им. Кирова
Каток в парке Кирова расположен на центральной аллее парка. Он круговой, по периметру установлены бортики.
Адрес: Кирова, 8а
Телефон: 8-912-750-30-00
Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
Цена: со своими коньками бесплатно; прокат будни взрослые 290 руб./безлимит, дети (до 14 лет) 240 руб./безлимит, выходные взрослые 340 руб./безлимит, дети 290 руб./безлимит
В Ижевске есть несколько мест, где можно освоить коньки
Парк им. Горького
В парке будут работать сразу два катка.
Адрес: ул. Милиционная, 4
Телефон: 8-912-450-00-12
Режим работы: будни 12:00-22:00, выходные 10:00-22:00
Цена: со своими коньками бесплатно; прокат взрослые 250-300 руб./безлимит, дети (до 14 лет) 150-250 руб./безлимит
Стадион «Динамо»
Один из самых больших катков в городе, работают теплые раздевалки и буфет.
Адрес: Красногеройская, 20
Телефон: 8 (3412) 78-69-47
Режим работы: будни 17:00-22:00, выходные и праздники 11:00-22:00
Цена: со своими коньками будни 150 руб., выходные 200 руб.; прокат 200 руб./безлимит. Заточка коньков 150 руб., карточка клиента 50 руб./шт.
Парк Космонавтов
На улице залит каток 100*20 м, есть теплая раздевалка, буфет.
Адрес: ул. Воткинское шоссе, 118
Телефон: 44-05-22
Режим работы: ежедневно 10:00-21:00
Цена: со своими коньками будни 80 руб./30 мин, 100 руб./безлимит; выходные, праздники 100 руб./час. Прокат 120 руб./30 мин. 150 руб./час
ЖК «Ривьера»
Покататься на коньках в красивой атмосфере – истинное удовольствие для эстетов. Фото: vk.com/brokatok
Небольшой по площади каток расположен рядом с новым жилым комплексом.
Адрес: перекресток ул. Горького и ул. Кирова
Телефон: 8-912-750-30-00
Режим работы: 10:00-22:00
Цена: со своими коньками будни 100 руб./безлимит, выходные 150 руб./безлимит. Прокат взрослые будни 250 руб./безлимит, выходные 300 руб./безлимит, дети будни 200 руб./безлимит, выходные 250 руб./безлимит
Ледовый дворец «Молодежный»
Крытый каток в спортивном комплексе, где одновременно могут кататься 160 человек в час. Есть гардероб и буфет.
Адрес: проспект Калашникова, 15
Телефон: 60-05-81
Режим работы: каждую неделю по вечерам в субботу (время зависит от тренировок, лучше уточнить по телефону)
Цена: со своими коньками взрослые 200 руб., дети до 10 лет 100 руб. без ограничения по времени; прокат коньков (вход оплачивается отдельно): 100 руб./час для всех
Каток «Омега»
Крытый каток. Есть гардероб, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, пункты выдачи инвентаря и заточки коньков.
Адрес: ТРЦ «Омега», ул. 10 лет Октября, 32, 3-й этаж
Телефон: 91-26-53
Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
Цена: со своими коньками будни 220 руб./час, выходные 250 руб./час, безлимит 280 руб., дети до 7 лет бесплатно; прокат будни 370 руб./час, выходные 400 руб./час, безлимит 430 руб.
Фото: Ксения Аксенова
Курорт активного отдыха «Нечкино»
Есть 10 трасс различной сложности общей протяженностью 8 км и перепадом высот до 125 метров. Склоны оборудованы кресельным четырехместным подъемником «Doppelmayr». В пункте проката представлено более 450 обновленных горных лыж и сноубордов. Для поклонников экстрима работает 3 сноупарка.
Адрес: Сарапульский район, территория МО «Нечкинское», массив «Горнолыжная база», участок 1, строение 1
Телефоны: 8 (800) 300-49-94; 22-33-34; 8-912-450-04-65
Режим работы: вск-чт 10:00-22:00, пт-суб 10:00-00:00
Цена: взрослый тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни 500 руб., выходные 800 руб. Детский тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни 400 руб., выходные 650 руб.
Спортивный курорт «Чекерил»
Зимой на спортивном комплексе работают 7 горнолыжных трасс различной сложности и сноуборд-парк. Трассы оборудованы подъемниками и современным ночным освещением.
Адрес: Завьяловский район, близ деревни Шудья.
Телефоны: 930-494; 8-909-059-90-93
Режим работы: будни 12:00-22:00, выходные, праздники 10:00-22:00
Цена: взрослый тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни – 600 руб., выходные – 1000 руб. Детский тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни – 550 руб., выходные – 750 руб.
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