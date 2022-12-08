Активный Новый год 2023: где ижевчанам покататься на тюбингах, лыжах, сноубордах и коньках

Фото: архив КП

Катание на тюбингах, лыжах, коньках и сноуборде – самые любимые зимние забавы детей и взрослых. В преддверии предпраздничных новогодних каникул собрали для вас в одном месте все адреса и контакты мест, где можно отдохнуть с пользой для здоровья.

Где в Ижевске покататься на тюбингах

Фемили парк

Тюбинговая трасса откроется 10 декабря.

Адрес: ул. Кирова, 8б

Телефон: 65-07-62

Режим работы: пн-пт 12:00-21:00, выходные 10:00-22:00 (время может измениться)

Цена: пн-чт с подъемником 300 руб./час, пт-вск 350 руб./час

Зимний парк «Полесье»

В зимнем парке есть 3 уровня скатов (горки) для тюбинга. Можно приходить со своей «ватрушкой».

Адрес: Завьяловский район, п. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Режим работы: вт-пт 18:00-21:00, сб 11:00-22:00, вск 11:00-21:00

Телефон: 8-919-919-95-08

Цена: будни на арендованном тюбинге 250 руб./час, на своем – 150 руб./час; с 31.12.22 по 8.01.23 аренда тюбинга 300 руб./час, со своим – 200 руб./час

Катание на тюбинге – отличное зимнее развлечение

«Енот-Парк»

Парк с горками для тюбинга. Подъемник разрешен только для тюбингов самого парка.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 23б

Телефон: 555-010

Режим работы: пн-вск 10:00-22:00

Цены: 250 руб./30 мин., 400 руб./час

Спортивный курорт «Чекерил»

В СК «Чекерил» фанатов тюбинга уже ждут подготовленные склоны, подъемники. А для комфортного пребывания – буфет и раздевалки.

Адрес: Завьяловский район, вблизи деревни Шудья

Телефон: 930-494

Режим работы: пн-пт 12:00-22:00, выходные 10:00-22:00

Цены: будни от 200 руб./час, выходные 300 руб./час, новогодние праздники (1-8 января) от 400 руб./час. (в стоимость проката включено пользование тюбинговой трассой и подъемником)

Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Кулаковой

На территории спортивного комплекса найдутся занятия на любой вкус. В том числе, здесь можно покататься на тюбингах. Если захочется подкрепиться, на территории есть столовая.

Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта, пос. «Югдон»: до пос. Игерман на автобусе 56 (отправляется от собора А. Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса – на автобусе 469 (отпр. от Главпочтамта)

Телефоны: 8-912-440-14-19; 58-70-69

Режим работы: ежедневно 9:00-22:00, прокат пн, вт выходной; ср-пт 10:00-17:00; выходные 10:00-20:00

Цена: 150 руб./час, 200 руб./свыше часа, со своим тюбингом 50 руб./час

Парк Космонавтов

В парке оборудованная горка для катаний на тюбингах, «банан», снегоходы, аттракцион для самых маленьких. А для тех, кто захочет погреться, есть теплые беседки.

Адрес: ул. Воткинское шоссе, 118

Телефоны: 77-10-99; 8-922-517-10-99; 8-950-160-34-44

Режим работы: будни 14:00-21:00, выходные, праздники 10:00-21:00

Цены: выходные, праздники вход на горку – 150 руб./30 мин, 300 руб. для клиентов беседок (безлимит)

Где в Ижевске покататься на лыжах

Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Кулаковой

Фото: vk.com/solk14km

СОЛК им. Кулаковой – это крупнейшая лыжная база в Удмуртии. Здесь есть освещенные трассы для катания на лыжах, а также большой выбор самого инвентаря для детей и взрослых.

Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта, пос. «Югдон»: до пос. Игерман на автобусе 56 (отправляется от собора А. Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса на автобусе 469 (отпр. от Главпочтамта).

Телефоны: 58-70-69; 58-99-87; 27-14-74

Режим работы: ежедневно 09:00-22:00

Цена: лыжи спортивные: 200 руб./час (в т.ч. лыжи - 70 руб; ботинки - 50 руб; палки - 30 руб.). 250 руб./свыше часа; лыжи полупрофессиональные: 250 руб./час (в т.ч. лыжи - 120 руб; ботинки - 50 руб; палки - 30 руб./час – комплект), 100 руб./свыше часа, лыжи детские (крепление 75 мм.): 60 руб./час (комплект), 60 руб./свыше часа

Спортивная база отдыха «Искра»

В этом году спортивной базе исполнилось 10 лет! Она находится в черте города. Здесь несколько лыжных трасс, разных по рельефу и протяженности, в том числе освещенная (до 21:00).

Адрес: Славянское шоссе, 0/5а (до остановки «Ремзавод» авт. 19, троллейбус 1, 2, далее пешком).

Телефон: 8-912-854-74-14

Режим работы: 09:00-21:00

Цены: прокат лыж для взрослых – 180-350 руб. (до 2-х часов), прокат лыж для детей – 120-150 руб. (до 2-х часов), за каждый последующий час – 50 руб.

Лыжная база «Снежинка»

На базе есть трассы на 2, 3 и 5 км. Они практически ровные, пологий спуск и подъем.

Адрес: Воткинское шоссе, 25 (до остановки «Администрация Индустриального района», автобусы №№ 16, 19, 23, 36, 68 308, 320; троллейбусы №№ 1, 2; от остановки до базы примерно 620 метров пешком).

Телефон: 44-05-65

Режим работы: ежедневно 09:00-17:00, вторник – выходной день

Цены: 130-220 руб./2 часа

Зимний парк «Полесье»

Фото: vk.com/tubing_izhevsk

В зимнем парке можно покататься не только на тюбингах. Здесь есть оборудованная лыжная трасса, а также профессиональная подготовка беговых лыж.

Адрес: Завьяловский район, п. Октябрьский, ул. Полесская, 5а

Телефон: 8-919-919-95-08

Режим работы: вт-пт 18:00-21:00, сб 11:00-22:00, вск 11:00-21:00

Цена: прокат лыж: взрослые – 200 руб./час, дети – 150 руб./час, профессиональная подготовка лыж от 350 руб.

Лыжная база «Буммаш»

Здесь есть трассы 3 и 5 км для конькового и классического хода. На территории базы есть теплая раздевалка, автомат с чаем и кофе, автостоянка.

Адрес: Воткинское шоссе, 99 (троллейбусы №№ 1, 2, автобусы №№ 31, 16, 23 до остановки «Комсомольская»).

Телефон: 8-912-853-68-58

Режим работы: ежедневно 09:00-18:00

Цены: от 100 руб.

Парк им. Кирова

В парке две освещенные трассы на 1,5 и на 3 км. Они проходят через парковую аллею, затем уходят в лесную зону. Подкрепиться можно на территории самого парка (работает кафе).

Адрес: автобусы №№ 29, 36, 56, 79, трамваи №№ 1, 4, 7, 10, троллейбусы №№ 6, 9, остановка «Парк Кирова»

Режим работы: будни 12:00-20:00, выходные 10:00-20:00

Цены: от 150 руб./час

Спортивный курорт «Чекерил»

Фото: vk.com/chekeril18

Уже работают 3 трассы для беговых лыж (коньковый ход). Трасса на 1 км освещена – здесь можно кататься и днем, и вечером. Трассы на 2 и 3 км работают без дополнительного освещения. Перекусить можно в кафе «Трамплин» и «Сугроб».

Адрес: Завьяловский район, вблизи деревни Шудья (до пос. Новые Парники на автобусе № 53, от Парников до СК «Чекерил» и обратно курсирует маршрутное такси с надписью: «Чекерил»).

Телефон: 930-494

Режим работы: будни 12:00-22:00, выходные 10:00-22:00

Цены: прокат от 250 руб./час

Стадион «Купол»

Освещенные трассы 2 и 3 км. Работает буфет, где есть горячий чай и выпечка.

Адрес: автобусы №№ 29, 36, 56, 79, трамваи №№ 1, 4, 7, 10, троллейбусы №№ 6, 9, остановка «Парк Кирова».

Телефон: 57-64-55

Режим работы: ежедневно 10:00-22:00

Цены: простые лыжи будни 100 руб./час, 150 руб./безлимит, выходные, праздники 120 руб./час, 170 руб./безлимит; автомат 130 руб./час, 180 руб./безлимит, выходные, праздники 170 руб./час, 220 руб./безлимит

Где в Ижевске покататься на коньках

Парк им. Кирова

Каток в парке Кирова расположен на центральной аллее парка. Он круговой, по периметру установлены бортики.

Адрес: Кирова, 8а

Телефон: 8-912-750-30-00

Режим работы: ежедневно 10:00-22:00

Цена: со своими коньками бесплатно; прокат будни взрослые 290 руб./безлимит, дети (до 14 лет) 240 руб./безлимит, выходные взрослые 340 руб./безлимит, дети 290 руб./безлимит

В Ижевске есть несколько мест, где можно освоить коньки

Парк им. Горького

В парке будут работать сразу два катка.

Адрес: ул. Милиционная, 4

Телефон: 8-912-450-00-12

Режим работы: будни 12:00-22:00, выходные 10:00-22:00

Цена: со своими коньками бесплатно; прокат взрослые 250-300 руб./безлимит, дети (до 14 лет) 150-250 руб./безлимит

Стадион «Динамо»

Один из самых больших катков в городе, работают теплые раздевалки и буфет.

Адрес: Красногеройская, 20

Телефон: 8 (3412) 78-69-47

Режим работы: будни 17:00-22:00, выходные и праздники 11:00-22:00

Цена: со своими коньками будни 150 руб., выходные 200 руб.; прокат 200 руб./безлимит. Заточка коньков 150 руб., карточка клиента 50 руб./шт.

Парк Космонавтов

На улице залит каток 100*20 м, есть теплая раздевалка, буфет.

Адрес: ул. Воткинское шоссе, 118

Телефон: 44-05-22

Режим работы: ежедневно 10:00-21:00

Цена: со своими коньками будни 80 руб./30 мин, 100 руб./безлимит; выходные, праздники 100 руб./час. Прокат 120 руб./30 мин. 150 руб./час

ЖК «Ривьера»

Покататься на коньках в красивой атмосфере – истинное удовольствие для эстетов. Фото: vk.com/brokatok

Небольшой по площади каток расположен рядом с новым жилым комплексом.

Адрес: перекресток ул. Горького и ул. Кирова

Телефон: 8-912-750-30-00

Режим работы: 10:00-22:00

Цена: со своими коньками будни 100 руб./безлимит, выходные 150 руб./безлимит. Прокат взрослые будни 250 руб./безлимит, выходные 300 руб./безлимит, дети будни 200 руб./безлимит, выходные 250 руб./безлимит

Ледовый дворец «Молодежный»

Крытый каток в спортивном комплексе, где одновременно могут кататься 160 человек в час. Есть гардероб и буфет.

Адрес: проспект Калашникова, 15

Телефон: 60-05-81

Режим работы: каждую неделю по вечерам в субботу (время зависит от тренировок, лучше уточнить по телефону)

Цена: со своими коньками взрослые 200 руб., дети до 10 лет 100 руб. без ограничения по времени; прокат коньков (вход оплачивается отдельно): 100 руб./час для всех

Каток «Омега»

Крытый каток. Есть гардероб, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, пункты выдачи инвентаря и заточки коньков.

Адрес: ТРЦ «Омега», ул. 10 лет Октября, 32, 3-й этаж

Телефон: 91-26-53

Режим работы: ежедневно 10:00-22:00

Цена: со своими коньками будни 220 руб./час, выходные 250 руб./час, безлимит 280 руб., дети до 7 лет бесплатно; прокат будни 370 руб./час, выходные 400 руб./час, безлимит 430 руб.

Где покататься на горных лыжах и сноубордах

Фото: Ксения Аксенова

Курорт активного отдыха «Нечкино»

Есть 10 трасс различной сложности общей протяженностью 8 км и перепадом высот до 125 метров. Склоны оборудованы кресельным четырехместным подъемником «Doppelmayr». В пункте проката представлено более 450 обновленных горных лыж и сноубордов. Для поклонников экстрима работает 3 сноупарка.

Адрес: Сарапульский район, территория МО «Нечкинское», массив «Горнолыжная база», участок 1, строение 1

Телефоны: 8 (800) 300-49-94; 22-33-34; 8-912-450-04-65

Режим работы: вск-чт 10:00-22:00, пт-суб 10:00-00:00

Цена: взрослый тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни 500 руб., выходные 800 руб. Детский тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни 400 руб., выходные 650 руб.

Спортивный курорт «Чекерил»

Зимой на спортивном комплексе работают 7 горнолыжных трасс различной сложности и сноуборд-парк. Трассы оборудованы подъемниками и современным ночным освещением.

Адрес: Завьяловский район, близ деревни Шудья.

Телефоны: 930-494; 8-909-059-90-93

Режим работы: будни 12:00-22:00, выходные, праздники 10:00-22:00

Цена: взрослый тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни – 600 руб., выходные – 1000 руб. Детский тариф: горные лыжи, сноуборд 1 час: будни – 550 руб., выходные – 750 руб.

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