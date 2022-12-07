Здание главного корпуса оружейного завода в Ижевске законсервируют в 2023 году

Фото: скриншот видео прямого эфира

Комплекс документов в федеральные органы для реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске планируют подготовить к сентябрю 2024 года. Как сказал Александр Бречалов во время прямого эфира, на разработку документации выделили 165 млн. рублей из регионального бюджета.

«Поскольку это объект культурного наследия федерального значения мы должны сделать еще эскизный проект. Не буду вдаваться в подробности, но к сентябрю 2024 года мы планируем весь комплекс документов подготовить и заходить в федеральную адресную инвестиционную программу уже по реконструкции объекта», - поделился Бречалов.

В 2023 г. здание оружейного завода законсервируют. Это будет сделано для предотвращения дальнейшего разрушения корпуса. также здесь планируется расположить многофункциональный гостинично-образовательный центр общей площадью 21 тыс. кв. м. тут будут музей, кафе, гостиница, коворкинги и площадка для различных мероприятий.

Отметим, что главный корпус оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения. Но в последние несколько лет здание пустует и постепенно разрушается.

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