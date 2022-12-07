Новый аэропорт с международным терминалом появится в Ижевске в 2024 году

Фото: скриншот из прямого эфира

Сегодня, 7 декабря, Александр Бречалов провел прямой эфир, в режиме которого он подвел итоги 2022 года, а также ответил на вопросы жителей региона. в самам начале глава рассказал о подготовке к строительству нового аэропорта в Ижевске.

По его словам, подготовка идет согласно плану. Сейчас власти заняты выбором подрядчика для строительства.

«Здесь не пойдет пусть даже очень успешная компания, которая построила 10 садиков. Поэтому мы сделали предквалификацию из тех компаний, которые готовы войти в этот проект, готовим конкурс. Пока у нас все идет по плану, а это значит, что в 1 кв. 2024 года мы новый аэропорт с встроенным международным терминалом должны сдать», - отметил Бречалов.

Отметим, что стоимость этого проекта оценивается в более, чем 4 млрд рублей.

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