Александр Бречалов заявил о невозможности второй волны частичной мобилизации в Удмуртии в декабре

Сейчас мобилизованные из Удмуртии находятся в учебных частях Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии заявил о том, что вторая волна частичной мобилизации в декабре в Удмуртии невозможна. Об этом он сообщил во время прямого эфира.

«Не вижу в этом смысла, и никакого приказа не было. В декабре, ну на 99,999% – это невозможно», – пояснил глава.

Бречалов также сообщил, что мобилизованные осенью бойцы из Удмуртии до сих пор продолжают обучение в учебных частях. Передислокация была запланирована на конец ноября, но пока что была перенесена на неизвестный срок.

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