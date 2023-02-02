«Узнали о том, что прошли, в полночь»: 10-летний певец из Ижевска борется за победу в шоу «Голос. Дети»

Кирилл Усов на сцене шоу «Голос. Дети». Фото: vk.com/id356913969

10-летний Кирилл Усов из Ижевска прошел слепые прослушивания на популярном шоу талантов «Голос. Дети» (6+). Сейчас он готовится к вокальным поединкам внутри команды певицы МакSим. Его мама Лариса Усова рассказала «Комсомолке» о кастинге на передачу, о спортивном прошлом сына и о его вере в победу.

Мальчик мог бы стать хоккеистом

Еще в детском саду маленький Кирилл очень любил ходить на музыкальные занятия. Он постоянно что-то напевал, знал все песенки наизусть, повторял дома все, что происходило на утренниках.

«В то время мы совсем не думали о том, чтобы развивать Кирилла в этом направлении. Мы решили, что мальчику нужен спорт, и отдали его в хоккей», – рассказывает Лариса.

Полтора года мальчик гонял шайбу. Родители были довольны: в их семье никогда не было музыкантов, поэтому они и подумать не могли, что у Кирилла какой-то там талант. А Кирилл все время пел. Все время! И однажды категорически заявил, что не будет заниматься хоккеем.

Тогда родители решили попробовать водить сына на частные уроки вокала и игры на фортепиано. Кирилл просто балдел от этих занятий.

Кроме музыки Кирилл увлекается рисованием и обожает мастерить что-то руками. Фото: личный архив героя

А потом судьба свела его с Лилией Одинцовой, педагогом из ДШИ № 2. Именно она посоветовала маме записать Кирилла в музшколу. Постоянные занятия дали свои плоды: мальчик начал участвовать в городских конкурсах, потом – в международных, занимал призовые места, чувствовал себя на сцене, как рыба в воде. В прошлом году Кирилл стал финалистом детской музыкальной премии Music Star Kids. Стало понятно, что талант Кирилла нужно развивать и дальше.

Кирилл грезил о «Голосе»

Они поехали на музыкальный образовательный форум, который вот уже четыре года организует популярный российский певец Леонид Агутин.

«Новые знакомства с близкими по духу ребятами, участие в конкурсе, в жюри которого были звезды эстрады, занятия вокалом, участие в гала-концерте на одной сцене со звездами – все это дало Кириллу мощный заряд, он хотел развиваться дальше. Тогда к занятиям в музыкалке мы подключили онлайн занятия», – рассказывает мама.

Юный ижевчанин. Фото: vk.com/id356913969

Кирилл начал играть на барабанах, занимался актерским мастерством. И… грезил о шоу «Голос. Дети», по сто раз пересматривая выступления участников разных сезонов.

«Прошлым летом помимо постоянных занятий по вокалу мы записали две песни, чтобы подать заявку на шоу. Сделали все вовремя – в этом сезоне прием заявок почему-то объявили очень рано».

Ждали результатов до ночи

Вскоре на почту им пришло письмо с предложением приехать на кастинг в Москву. Эмоции у семьи зашкаливали.

«Кастинг был на Мосфильме. Кирилл должен был выступать в первый день. Участников – море! После регистрации сына забрали на прослушивание. Детей уводили группами по 10 человек и минут через 40 выводили обратно. Потом озвучивали первые результаты, называли тех, кого отправляли на перепрослушку».

Кирилл Усов на Мосфильме. Фото: vk.com/id356913969

Потом было томительное ожидание: все ждали генпродюсера, который еще раз слушал, как поют претенденты. И только после этого ребятам и их родителям сообщали, берут их предварительно или нет. Тогда Кирилл услышал заветное «да».

После этого кастинги продолжились. Еще два дня Кирилл и его семья ждали окончательного вердикта: поедет ли он на слепые прослушивания или нет.

«Мы вернулись домой. Стали ждать. Результаты должны были огласить по окончании последнего дня кастинга, в тот же вечер. Должны были позвонить, но только тем, кого отобрали. Если звонка не было, значит, ребенка не взяли. Мы начали ждать примерно с 20:00. Волновались? Не то слово! Очень сильно! На часах было 23:30, а заветного звонка так и не было. Нас уже чуть ли не трясло. Помню, Кирилл сказал: «Неужели не позвонят?» Позвонили. Ровно в 23:55. Это был самый долгожданный звонок. Мы прыгали до потолка от радости», – вспоминает Лариса.

Кирилл Усов покорил своим выступлением певицу МакSим. Фото: vk.com/id356913969

Дикая радость и боевой настрой

Для слепых прослушиваний педагог предложила Кириллу спеть песню Zivert «Два туриста», он согласился. Выбор одобрили и продюсеры шоу. Начались многочисленные репетиции…

В день самих прослушиваний больше всех волновалась наверное мама. А Кириллу не терпелось выйти на сцену.

«Сын не знал, что к его выходу оставалось всего два места в команды. Сложно описать свое состояние, когда повернулась сначала МакSим, а потом Крид. Жуткое волнение сменилось дикой радостью. Это было счастье!»

Кирилл выбрал команду единственной дамы-судьи. Певица, кстати, назвала его маленьким Элвисом Пресли. А Егор Крид подчеркнул, что ему безумно понравилась энергетика мальчика и то, как он ведет себя на сцене.

Сейчас юный ижевчанин готовится в следующему этапу конкурса. Мама говорит, что настроен он решительно, несмотря на сильный состав участников.

Фото 3 Команда певицы МакSим. Фото: личный архив героя

«Кирилл очень трудоспособный, готов идти до конца. Я думаю, что это будет новая ступень в его творчестве, в его развитии», – подытожила Лариса Усова.

Следующая программа «Голос. Дети» выйдет уже завтра, в пятницу, 3 февраля на Первом канале. Начало в 21:45.

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