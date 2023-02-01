Платные парковки, маткапитал и соцвыплаты в Удмуртии: что изменится с февраля 2023 года

Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% фото: архив редакции «КП – Ижевск»

Наступил последний месяц зимы. А вместе с ним вступают в силу и новые изменения, которые должны будут коснуться всех жителей Удмуртии. «Комсомолка» рассказывает, что ждет нас в ближайший месяц как на местном, так и на федеральном уровне.

Федеральные

Индексация маткапитала

1 февраля власти страны планируют проиндексировать материнский капитал на 11,9%. Благодаря данной мере поддержки материнский капитал для семьи с 1 ребенком составит 586 946,72 рублей, а для семей со вторым ребенком при условии, что у семьи ранее не было права получить данные средства, – 775 628,25 рублей. В случае если семья ранее уже получала данную меру поддержки, доплата за второго ребенка составит 188 681,53 рубль.

Изменения социальных выплат

В феврале 2023 года на 11,9 % будет проиндексировано пособие по уходу за ребенком – 7925,71 рублей и единовременное пособие при рождении ребенка – 22 909,03 рублей.

Административная ответственность за нарушение закона о «суверенном интернете»

С февраля 2023 года в России появится административная ответственность за нарушение нашумевшего закона о «суверенном интернете». В первую очередь наказание будет касаться операторов связи, которые не смогут организовать устойчивое, а главное – безопасное интернет-соединение на территории страны.

Согласно закону, провайдеров ожидает штраф, который составит для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 до 1 миллиона рублей.

Охота на охотников

С февраля этого года в закон об охоте включены дополнительные изменения, которые позволят сотрудникам охотничьей инспекции не только вести профилактическую работу и выявлять нарушения, но и применять физическую силу и оружие для задержания нарушителей и браконьеров.

Жилье вне очереди?

Власти регионов получат право передавать невостребованные квартиры, которые предназначались лицам, уволившимся с военной службы. Жилплощадь будет передаваться нуждающимся в улучшении жилищных условий людям – ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Новые правила приема в вузы

В феврале будут подготовлены правила приема для абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета, по которым 10% бюджетных мест должны предоставляться детям участников специальной военной операции.

Дети погибших в ходе СВО военных имеют право поступать в вузы без экзаменов, а дети остальных участников спецоперации – право пересдачи ЕГЭ.

Региональные

Начнем платить за парковочные места на центральных улицах

С 1 февраля в Ижевске начнут работать 15 парковок на 230 мест на улицах Красная, Пушкинская и Красногеройская. О режиме работы, льготах, способах оплаты мы уже писали в нашем материале.

Неделя пельменей!

В столице республики 6 по 11 февраля пройдет ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Помимо веселых конкурсов и дегустаций национального блюда, которые будут проходить по всему городу, в акватории Ижевского пруда пройдет зимний забег PelmenRun-2023 (6+). Полную афишу фестиваля можно найти на нашем сайте.

В Удмуртию приедут сильнейшие биатлонисты

С 21 по 27 февраля в Ижевске пройдут всероссийские соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» (0+). В этом году гостей мероприятия ожидают индивидуальные гонки, супер-пасьюты и большие масс-старты.

Болельщики смогут добраться до соревнований, проходящих в спорткомплексе имени Демидова, на специальных бесплатных автобусах и принять участие в развлекательной программе.

Трансляция соревнований будет показываться на телеканале «Матч ТВ». В качестве ведущего эфира выступит популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который прилетит в Ижевск.

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