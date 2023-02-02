Гороскоп на месяц: в феврале Овны будут открыты для новых знаний, а Девы – для путешествий

Удача будет сопутствовать знакам зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на месяц.

Гороскоп Овен

Открытие новых знаний не заставит себя ждать. Не стоит бояться рисковать и начинать новое.

Любовь. Новое увлечение может стать для вас пустой тратой времени. Если вы заинтересованы в новом знакомстве, не следует терзать себя корыстными мыслями.

Семья и дети. Жажда власти и семейного благополучия может привести вас к зависимости от присутствия рядом с вами близких людей.

Деньги. В финансовом плане вам удастся не только приумножить свое состояние, но и удачно отомстить вашим давним обидчикам. Но будьте осторожны, ответный удар не заставит себя ждать.

Здоровье. Вам стоит серьезно заняться своим здоровьем. Есть вероятность обострения хронических заболеваний.

Карьера. Головокружительные карьерные скачки могут выбить вас из колеи. Применяйте деловой подход, чтобы сохранить равновесие. Время показать зубы.

Гороскоп Телец

Солнце озарит ваш жизненный путь. Пора ловить удачу за хвост.

Любовь. Нет причин волноваться из-за остывших отношений. Ваш партнер готовит для вас сюрприз и боится спугнуть вас.

Семья и дети. Вам предстоит пройти серьезное испытание на доверие. Будьте готовы к тому, что возложенные на вас обязанности будут не из легких.

Деньги. В жизни наступает финансовая стабильность. Нет причин волноваться по возможным пустякам.

Здоровье. Стоит провести осмотр у офтальмолога. В этом месяце вы можете столкнуться с резким ухудшением зрения.

Карьера. Не стоит ждать в этом месяце серьезных профессиональных успехов или повышений. Ваше положение сейчас наиболее устойчиво. Время набираться нового опыта.

Гороскоп Близнецы

Заполучить желаемое при помощи хитрости удастся. Но какой ценой?

Любовь. В отношениях могут возникнуть сложности и недопонимание. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, чтобы избежать их.

Семья и дети. Чтобы ощутить защиту семьи, вы на подсознательном уровне будете пытаться найти несуществующие проблемы вместо того, чтобы решить уже существующие.

Деньги. Если вы желаете улучшить свое материальное положение, звезды советуют вам начать думать своей головой и двигаться к цели.

Здоровье. Вам удастся найти способ ослабить мучающий вас недуг, если вы обратитесь к народным средствам.

Карьера. Ваш путь пройдет через испытание серьезным выбором. Готовы ли вы встать на новую ступень карьеры или начать все заново? Не спешите выбирать.

Гороскоп Рак

Пришла пора прислушаться к внутреннему голосу. Только ваши решения сейчас влияют на то, что происходит вокруг вас.

Любовь. Не стоит ждать в этом месяце появления пылкой симпатии и трепетных признаний. Но есть надежда на появление сильного и надежного плеча рядом с вами.

Семья и дети. Семейные узы связывают вас. Вы можете явственно ощутить, что живете не своей жизнью.

Деньги. Положение может показаться вам довольно шатким, но не стоит беспокоиться. Ваше финансовое благополучие под надежной защитой.

Здоровье. Стоит вернуться к своим корням. Вы будете морально и физически истощены. Займитесь духовными практиками, чтобы вернуть себе стабильное состояние.

Карьера. Вам удастся удержать свои позиции. Но не спешите радоваться. Впереди вас ждет получение большого количества новых заданий.

Гороскоп Лев

В недалеком будущем придется уделить время многим бюрократическим делам, связанным с семьей и близкими вам людьми.

Любовь. Возлюбленный, которому вы доверяете больше жизни, испытывает к вам исключительно алчное влечение. В скором времени у вас откроются глаза.

Семья и дети. Сюрприз может оказаться для вас отнюдь не из приятных. Будьте готовы к решительным действиям, чтобы суметь защитить себя.

Деньги. Поступление денежных средств и непредвиденные траты разочаруют вас.

Здоровье. Нервные переживания заставят и вас обнажить истинное лицо. Займитесь проработкой своих фобий.

Карьера. Стоит быть осторожным. Творческая энергия на грани истощения, что может серьезно повлиять на вас и ознаменовать крах карьеры.

Гороскоп Дева

Жизнь подкинет вам приятную компанию. Для вас настала пора путешествий и новых открытий.

Любовь. Приятные совместные хлопоты по-настоящему сблизят вас и наладят гармонию в отношениях.

Семья и дети. А вот в семейной жизни могут возникнуть не свойственные вам суеверные мысли и даже поиск смысла в прожитой вами жизни.

Деньги. Деньги придут в вашу жизнь и помогут реализовать новые начинания.

Здоровье. События, касающиеся вашего здоровья, пройдут с неимоверной быстротой. Вы почувствуете улучшение своего состояния.

Карьера. В работе будьте начеку. Общение с неверными и токсичными людьми могут нести серьезные последствия для вас.

Гороскоп Весы

Покой вам будет только сниться. Поэтому стоит воздержаться от резких и необдуманных действий.

Любовь. Общение с вашим партнером подарит вам стимул к быстрому обогащению и достижению целей.

Семья и дети. В общении с близкими у вас появится шанс обрести собственное «я» и внутренний покой.

Деньги. В деньгах вам придется немного ужаться, чтобы растянуть удовольствие в тратах на желаемые вами вещи.

Здоровье. Вы можете обнаружить у себя проблемы, связанные с дыхательной системой. Стоит наблюдаться у специалиста.

Карьера. Друзья и товарищи помогут вам заложить фундамент для нового дела, которое в дальнейшем принесет вам прибыль.

Гороскоп Скорпион

Будущее уготовило для вас надежную тропу. Идя по ней, вы будете под надежной защитой высших сил.

Любовь. Доверяя своему партнеру, не забывайте о том, что вы равноправны. Не стоит прогибаться под чужие желания. Думайте о себе.

Семья и дети. В этом месяце стоит поберечься и не показывать на людях излишние переживания. Даже близкие люди могут вас неправильно понять.

Деньги. В деньгах не придется ужиматься. Все необходимые суммы будут найдены в срок.

Здоровье. Не беспокойтесь. Изобилие легких заболеваний поможет укреплению вашего организма.

Карьера. В делах вам будет сопутствовать удача. Не исключено повышение до руководящей должности.

Гороскоп Стрелец

Выбор между личной жизнью и работой может немного вывести из равновесия ваше душевное состояние.

Любовь. В отношениях вас ожидает новая роль, которая, безусловно, понравится вам. Даст почувствовать надежное плечо рядом.

Семья и дети. В быту же вас может коснуться беспокойство за близких. Не стоит его воспринимать слишком серьезно, счастье совсем рядом.

Деньги. Нестандартный подход к тратам может позволить вам значительно увеличить прибыль.

Здоровье. Стоит уделить внимание работе сердечно-сосудистой системы. Возможно, стоит пройти курс профилактики или пропить витамины.

Карьера. Для продуктивной работы стоит обратиться за помощью к мужчине. Работая в команде, удастся добиться небывалых результатов.

Гороскоп Козерог

Избегайте провокаций. За вашей спиной слышится злое шипение.

Любовь. В этом месяце не стоит надеяться на новые отношения. Лучше расслабиться и провести время наедине с собой.

Семья и дети. Отношения в семье могут измениться в негативном ключе из-за взаимных недомолвок. Проявите искренность и будьте готовы не только говорить по душам, но и слушать.

Деньги. Проблем с финансами не будет наблюдаться, но старайтесь не тратиться по мелочам. Сиюминутные желания не принесут вам удовольствия.

Здоровье. Вам не придется беспокоиться о здоровье. Мучающая вас простуда отступит. Вы вернетесь в рабочий ритм.

Карьера. Если вы хотите улучшить свое положение, предстоит приложить немало усилий. Повышений пока не предвидится.

Гороскоп Водолей

Вы не в силах совладать с тем, что происходит вокруг вас. Звезды советуют отдаться на милость судьбе.

Любовь. Вам предстоят серьезные любовные переживания. Ради сохранения отношений вы можете даже отказаться от привычного ритма жизни. Будьте осторожны. Не потеряйте себя.

Семья и дети. При трудностях не спешите обращаться за помощью к родным или друзьям. Думайте своей головой. Ответ лежит на поверхности.

Деньги. Финансовая удача сама придет к вам в руки. Удастся приобрести давнюю материальную мечту.

Здоровье. Смотрите под ноги. В этом месяце вы будете подвержены частым ушибам и травмам.

Карьера. Вы окажетесь перед серьезным выбором, связанным с профессиональным ростом.

Гороскоп Рыбы

Если вы желаете исполнить свою мечту – действуйте. Усилий придется приложить немало.

Любовь. Отношения могут прийти к тупику, если вы или ваш партнер морально не готовы к их развитию.

Семья и дети. Друзья поддержат вас в трудную минуту. Не стесняйтесь просить совета, если он вам нужен.

Деньги. Полученные средства будут достаточными для вас, если вы будете трезво оценивать окружающую вас обстановку.

Здоровье. Вы можете ощутить серьезную усталость. Старайтесь не нагружать себя излишними эмоциональными переживаниями.

Карьера. В работе у вас царит спокойствие. Возможно, потребуется взять тайм-аут и на время отдалиться от коллектива.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудник УФСИН по Удмуртии заставлял своих подчиненных помогать на стройке знакомого

«Не будет слишком отличаться от января»: эксперты прогнозируют в Ижевске умеренно холодный февраль

С 1 марта в Удмуртии подорожает проезд по платным мостам через реки Кама и Буй