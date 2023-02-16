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Общество16 февраля 2023 7:31

На первом свидании ни-ни: о чем нельзя спрашивать во время знакомства

Организатор быстрых свиданий дала советы жителям Удмуртии
Ксения Аксенова
Анастасия Колчина, организатор быстрых свиданий в столице Удмуртии

Анастасия Колчина, организатор быстрых свиданий в столице Удмуртии

Фото: Мария Бакланова

Вы знаете, какие вопросы лучше всего задавать на первом свидании? А каких тем стоит избегать совсем? На что обращают внимание в первую очередь при знакомстве мужчины, а на что женщины? Много ли в Ижевске настоящих свах? Об этом в интервью «Комсомолке» рассказала Анастасия Колчина, организатор быстрых свиданий в столице Удмуртии.

Что такое быстрые свидания?

«Я считаю, что по своей сути человек не должен быть один. Всем нужна поддержка, опора, всем нужен любящий взгляд. И невероятно приятно знать, что ты хоть чуть-чуть причастен к процессу соединения сердец», – так считает Анастасия Колчина и поэтому вот уже 7 лет организует в нашем городе быстрые свидания. Собирает 10 женщин и 10 мужчин (это минимум) в одном месте и дает им на общение 5-7 минут. За это время люди понимают, нравится ли им собеседник, заполняют «карту симпатий» и переходят к следующему участнику. Так за 1,5 часа они знакомятся с десятью совершенно разными людьми и решают на основе симпатий, с кем из них продолжить общение дальше. По статистике, почти на каждом мероприятии создается хотя бы одна пара.

«Я не люблю слово сваха. Это вообще не про меня»

«Я не люблю слово сваха. Это вообще не про меня»

Фото: Мария Бакланова

«Я не люблю слово сваха. Это вообще не про меня. Сваха – человек, который по определенным параметрам подбирает кандидата и несет за этот выбор ответственность. Я не принимаю решения за людей, они делают это самостоятельно», – говорит ижевчанка.

Быстрые свидания – это хобби Анастасии. Ей 35 лет, по образованию она правовед, менеджер в сфере управления политики, еще прошла курсы по психологии. Долгое время она успешно работала региональным представителем Удмуртии в международной компании, теперь трудится эйчаром. У Анастасии есть 5-летний сын.

«Когда я получала второе высшее образование, на одном из предметов нам дали задание: сделать что-то полезное для людей. И почему-то в голове всплыла картинка с быстрыми свиданиями из сериала «Секс в большом городе» (18+). Мы с подругой – на тот момент свободные от отношений – решили сделать подобное и у нас в городе. И людям польза, и у нас расширится круг знакомств», – вспоминает Анастасия.

Первых участников подбирали из числа своих знакомых. И что удивительно, почти сразу создалась пара – ребята долгое время танцевали вместе сальсу, но даже и подумать не могли, что нравятся друг другу.

Сейчас чаще всего на быстрые свидания приходят люди в возрасте 25-40 лет. Многие их них уже «встали на жизненные рельсы», задумываются о серьезных отношениях и активны в поиске. Раньше было сложнее с приглашением мужчин, последние полтора года – женщин.

«Еще отмечу, что в последнее время есть запрос на свидания для аудитории помладше. Все больше и больше молодых людей и учатся удаленно, и работают. У них просто нет социального круга, где бы они могли с кем-то знакомиться. И у меня огромный список желающих женщин возраста 50+, но мужчин этого возраста мало, они просто не сидят в социальных сетях», – рассказывает Анастасия.

Кстати, самой возрастной участнице быстрых свиданий в Ижевске было 67 лет, самые молодые – 18-летние.

Не похоже ли это на сводничество? Нет, уверяет Анастасия. Тем, кому нужен секс, идут на сайты знакомств, где все бесплатно и много подобных объявлений. Быстрые свидания – это все-таки публичное мероприятие, за которое взимается хоть небольшая, но все-таки плата. Здесь участников видят другие люди, здесь возможна фотосъемка.

«Да, иногда на быстрые свидания приходят пикаперы (мужчины, целью общения которых является соблазнение и сексуальный успех – прим. ред.). Но, как правило, они отсеиваются или на моменте регистрации, или сразу «раскусываются» нашими женщинами: мол, они много говорят того, что хочется услышать. В свою очередь, и мужчины обычно сразу понимают, какие из девушек приходят с четко определенной меркантильной целью», – говорит женщина.

Сейчас чаще всего на быстрые свидания приходят люди в возрасте 25-40 лет

Сейчас чаще всего на быстрые свидания приходят люди в возрасте 25-40 лет

Фото: Мария Бакланова

По ее мнению, быстрые свидания – это классный тренажер общения.

«Все мы классные, умные, образованные. И все мы совершенно разные, с разными психотипами, мировосприятием и образом жизни. Но ни одного из нас не учили общаться с противоположным полом, понимать другого человека. А это нужно делать обязательно».

О чем можно и нельзя говорить на первом свидании?

5-7 минут для знакомства – это много или мало? Неужели можно что-то понять о совершенно незнакомом человеке за столь короткое время? Можно! Просто не задавайте неправильные вопросы, а делайте акценты на правильных.

«Обычно все начинают говорить про работу. И человек непроизвольно воспринимает собеседника не как Петю, Свету, а как юриста, бухгалтера. Важно разглядеть в человеке человека, а не занимаемую им должность. Я считаю, говорить на первом свидании о работе – это такая ерунда. Работа, даже если она супер-любимая, – это все равно некая рутина. Ну как мы можем вызвать положительные эмоции, говоря о работе? Никак. Поэтому это одна из тем-табу».

Также не стоит говорить про политику и про финансовые составляющие.

«На какой машине ты ездишь, у тебя свой дом или квартира, ты с мамой живешь или нет – да, это важные вопросы для каждого из нас, но это вопросы не для первого свидания. К неудобным вопросам отнесем и предыдущие свои отношения, и, как ни странно, вопросы про увлечения. Когда тебя в лоб спрашивают, чем ты увлекаешься, то может возникнуть неловкость – может, я люблю сериалы или играть в игры», – говорит Анастасия.

Что такое свидание? Это способ найти общие интересы, вызвать положительную эмоцию с обеих сторон. Поэтому лучшие вопросы – эмоциональные.

Быстрые свидания – это хобби Анастасии

Быстрые свидания – это хобби Анастасии

Фото: Мария Бакланова

«Можно спросить, что тебя радовало в последнее время или месяц. За таким вроде бы детским вопросом кроется много полезной информации. Человеку будет приятно вспоминать, а его собеседнику – приятно слушать».

Еще один хороший вопрос про любимое место в городе и почему. Ответы многое расскажут о человеке, о его мировоззрении, взглядах и желаниях.

«Самое главное – найти общие интересы, а если этого не случилось, то быстрые свидания – это просто прекрасно проведенное время. Я, кстати, учу красиво расставаться, ведь люди тоже не умеют делать это правильно».

Чем привлекают девушки и чем мужчины?

Все банально – своей естественностью и легкостью, улыбается Анастасия. Мужчины, в основном, на любом свидании просто ищут родственную душу. Они хотят, чтобы их увидели без их квартир, машин и пароходов. Они не хотят говорить про работу, про свой успех. Каждый мужчина хочет рассказывать про себя, он ждет, что его будут слушать, смеяться над его шутками, интересоваться его жизнью.

У женщин – несколько иной подход. Многие ищут статусных мужчин с хорошим материальным положением. И это неудивительно – женщинам важно понимать, что он сможет стать для них опорой, сможет ее обеспечивать тогда, когда она будет, например, в декрете.

«Хотя я думаю, что все несколько иначе. Девушкам кажется, что они смотрят на статус и все остальное. На самом деле они ищут «комфортно или не комфортно». Обычно все мы не помним, кто и о чем говорит. Мы запоминаем, было ли нам комфортно или нет, уютно, весело или нет, могли ли мы говорить откровенно или нет, был ли диалог или вы не знали, о чем говорить. Вот это действительно важно! Я считаю, нужно просто быть собой. Ведь рано или поздно вам все равно придется стать тем, кто вы есть», – подытожила ижевчанка.

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