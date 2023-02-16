На первом свидании ни-ни: о чем нельзя спрашивать во время знакомства

Анастасия Колчина, организатор быстрых свиданий в столице Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Вы знаете, какие вопросы лучше всего задавать на первом свидании? А каких тем стоит избегать совсем? На что обращают внимание в первую очередь при знакомстве мужчины, а на что женщины? Много ли в Ижевске настоящих свах? Об этом в интервью «Комсомолке» рассказала Анастасия Колчина, организатор быстрых свиданий в столице Удмуртии.

Что такое быстрые свидания?

«Я считаю, что по своей сути человек не должен быть один. Всем нужна поддержка, опора, всем нужен любящий взгляд. И невероятно приятно знать, что ты хоть чуть-чуть причастен к процессу соединения сердец», – так считает Анастасия Колчина и поэтому вот уже 7 лет организует в нашем городе быстрые свидания. Собирает 10 женщин и 10 мужчин (это минимум) в одном месте и дает им на общение 5-7 минут. За это время люди понимают, нравится ли им собеседник, заполняют «карту симпатий» и переходят к следующему участнику. Так за 1,5 часа они знакомятся с десятью совершенно разными людьми и решают на основе симпатий, с кем из них продолжить общение дальше. По статистике, почти на каждом мероприятии создается хотя бы одна пара.

«Я не люблю слово сваха. Это вообще не про меня» Фото: Мария Бакланова

«Я не люблю слово сваха. Это вообще не про меня. Сваха – человек, который по определенным параметрам подбирает кандидата и несет за этот выбор ответственность. Я не принимаю решения за людей, они делают это самостоятельно», – говорит ижевчанка.

Быстрые свидания – это хобби Анастасии. Ей 35 лет, по образованию она правовед, менеджер в сфере управления политики, еще прошла курсы по психологии. Долгое время она успешно работала региональным представителем Удмуртии в международной компании, теперь трудится эйчаром. У Анастасии есть 5-летний сын.

«Когда я получала второе высшее образование, на одном из предметов нам дали задание: сделать что-то полезное для людей. И почему-то в голове всплыла картинка с быстрыми свиданиями из сериала «Секс в большом городе» (18+). Мы с подругой – на тот момент свободные от отношений – решили сделать подобное и у нас в городе. И людям польза, и у нас расширится круг знакомств», – вспоминает Анастасия.

Первых участников подбирали из числа своих знакомых. И что удивительно, почти сразу создалась пара – ребята долгое время танцевали вместе сальсу, но даже и подумать не могли, что нравятся друг другу.

Сейчас чаще всего на быстрые свидания приходят люди в возрасте 25-40 лет. Многие их них уже «встали на жизненные рельсы», задумываются о серьезных отношениях и активны в поиске. Раньше было сложнее с приглашением мужчин, последние полтора года – женщин.

«Еще отмечу, что в последнее время есть запрос на свидания для аудитории помладше. Все больше и больше молодых людей и учатся удаленно, и работают. У них просто нет социального круга, где бы они могли с кем-то знакомиться. И у меня огромный список желающих женщин возраста 50+, но мужчин этого возраста мало, они просто не сидят в социальных сетях», – рассказывает Анастасия.

Кстати, самой возрастной участнице быстрых свиданий в Ижевске было 67 лет, самые молодые – 18-летние.

Не похоже ли это на сводничество? Нет, уверяет Анастасия. Тем, кому нужен секс, идут на сайты знакомств, где все бесплатно и много подобных объявлений. Быстрые свидания – это все-таки публичное мероприятие, за которое взимается хоть небольшая, но все-таки плата. Здесь участников видят другие люди, здесь возможна фотосъемка.

«Да, иногда на быстрые свидания приходят пикаперы (мужчины, целью общения которых является соблазнение и сексуальный успех – прим. ред.). Но, как правило, они отсеиваются или на моменте регистрации, или сразу «раскусываются» нашими женщинами: мол, они много говорят того, что хочется услышать. В свою очередь, и мужчины обычно сразу понимают, какие из девушек приходят с четко определенной меркантильной целью», – говорит женщина.

Сейчас чаще всего на быстрые свидания приходят люди в возрасте 25-40 лет Фото: Мария Бакланова

По ее мнению, быстрые свидания – это классный тренажер общения.

«Все мы классные, умные, образованные. И все мы совершенно разные, с разными психотипами, мировосприятием и образом жизни. Но ни одного из нас не учили общаться с противоположным полом, понимать другого человека. А это нужно делать обязательно».

О чем можно и нельзя говорить на первом свидании?

5-7 минут для знакомства – это много или мало? Неужели можно что-то понять о совершенно незнакомом человеке за столь короткое время? Можно! Просто не задавайте неправильные вопросы, а делайте акценты на правильных.

«Обычно все начинают говорить про работу. И человек непроизвольно воспринимает собеседника не как Петю, Свету, а как юриста, бухгалтера. Важно разглядеть в человеке человека, а не занимаемую им должность. Я считаю, говорить на первом свидании о работе – это такая ерунда. Работа, даже если она супер-любимая, – это все равно некая рутина. Ну как мы можем вызвать положительные эмоции, говоря о работе? Никак. Поэтому это одна из тем-табу».

Также не стоит говорить про политику и про финансовые составляющие.

«На какой машине ты ездишь, у тебя свой дом или квартира, ты с мамой живешь или нет – да, это важные вопросы для каждого из нас, но это вопросы не для первого свидания. К неудобным вопросам отнесем и предыдущие свои отношения, и, как ни странно, вопросы про увлечения. Когда тебя в лоб спрашивают, чем ты увлекаешься, то может возникнуть неловкость – может, я люблю сериалы или играть в игры», – говорит Анастасия.

Что такое свидание? Это способ найти общие интересы, вызвать положительную эмоцию с обеих сторон. Поэтому лучшие вопросы – эмоциональные.

Быстрые свидания – это хобби Анастасии Фото: Мария Бакланова

«Можно спросить, что тебя радовало в последнее время или месяц. За таким вроде бы детским вопросом кроется много полезной информации. Человеку будет приятно вспоминать, а его собеседнику – приятно слушать».

Еще один хороший вопрос про любимое место в городе и почему. Ответы многое расскажут о человеке, о его мировоззрении, взглядах и желаниях.

«Самое главное – найти общие интересы, а если этого не случилось, то быстрые свидания – это просто прекрасно проведенное время. Я, кстати, учу красиво расставаться, ведь люди тоже не умеют делать это правильно».

Чем привлекают девушки и чем мужчины?

Все банально – своей естественностью и легкостью, улыбается Анастасия. Мужчины, в основном, на любом свидании просто ищут родственную душу. Они хотят, чтобы их увидели без их квартир, машин и пароходов. Они не хотят говорить про работу, про свой успех. Каждый мужчина хочет рассказывать про себя, он ждет, что его будут слушать, смеяться над его шутками, интересоваться его жизнью.

У женщин – несколько иной подход. Многие ищут статусных мужчин с хорошим материальным положением. И это неудивительно – женщинам важно понимать, что он сможет стать для них опорой, сможет ее обеспечивать тогда, когда она будет, например, в декрете.

«Хотя я думаю, что все несколько иначе. Девушкам кажется, что они смотрят на статус и все остальное. На самом деле они ищут «комфортно или не комфортно». Обычно все мы не помним, кто и о чем говорит. Мы запоминаем, было ли нам комфортно или нет, уютно, весело или нет, могли ли мы говорить откровенно или нет, был ли диалог или вы не знали, о чем говорить. Вот это действительно важно! Я считаю, нужно просто быть собой. Ведь рано или поздно вам все равно придется стать тем, кто вы есть», – подытожила ижевчанка.

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