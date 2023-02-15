Безопасно, красиво, уютно: какой стала обновленная школа № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

Школа № 88 в Ижевске готовится к открытию 20 февраля
Фото: Мария Бакланова
В школе № 88 Ижевска, где 26 сентября 2022 года произошла стрельба, заканчивается ремонт. «Комсомолка» показывает и рассказывает, какой она стала.
В школу № 88 так просто не попасть. На входной двери появилось новое устройство – домофон. Звоним, представляемся, и только тогда охранник пускает нас внутрь.
В школу так просто не попасть
Фото: Мария Бакланова
Дальше – останавливаемся у нового препятствия. От пола до потолка возвышается железная решетка. Ее не перепрыгнуть, не перелезть. Пройти можно только через вращающуюся дверь по специальной карточке. Они появятся у всех детей.
Пока мы гуляем по школе, непрерывно звучит тревожная сирена. Это проверяют систему оповещения перед приемкой школы. Из-за громкого звука не слышно собеседника, зато в случае происшествия сигнал услышат в самых отдаленных уголках здания.
Впрочем, это не окончательный вариант, и систему безопасности школы летом будут еще дорабатывать.
«Наша главная задача – сделать систему периметра с КПП. Она будет предусматривать створки ворот, которые будут фиксироваться в закрытом состоянии. Их невозможно будет сдвинуть с места. Появится система торможения транспорта при въезде на территорию. Сам КПП оснастим тревожными кнопками и видами связи, чтобы был еще один уровень защиты», – рассказал глава города Олег Бекмеметьев и добавил, что в здании обновили и систему видеонаблюдения.
Безусловно, все предпринятые меры безопасности по сравнению с другими учебными заведениями Ижевска по-настоящему беспрецедентные. А что еще изменилось в пострадавшей школе?
Пока дети учатся в соседних учебных заведениях. Но уже 20 февраля они вернутся в родные стены, которые теперь стали выглядеть совсем по-другому.
Школу оформили в зеленых тонах
Фото: Мария Бакланова
Учителя уже ждут учеников
Фото: Мария Бакланова
«Мы называем нашу школу экошколой, потому что она в зеленых тонах. Дети очень рады, они приходят сюда и узнают, когда открытие. В первую очередь будем знакомить их с новыми мерами безопасности: правильно заходить, мы им покажем все новые помещения, расскажем об особенностях сигнализации», – говорит директор школы Елена Семашко.
Классы отремонтировали
Фото: Мария Бакланова
Отремонтировали столовую, санузлы, спортивный зал, кабинеты, лестницы, заменили электропроводку. В коридорах появились мягкие пуфики.
«Наша задача – сделать так, чтобы ребятам было комфортно, чтобы ушли все тревоги и школьники чувствовали себя в безопасности. Мы внимательно следили за работой с коллегами из администрации города, минобразования, родителями. Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые помогли это сделать», – высказался премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.
Отремонтированные лестничные пролеты
Фото: Мария Бакланова
Особый акцент сделали на сенсорной комнате, которую откроют в кабинете рисования. Осталось только завезти туда оборудование. На стенах помещения можно будет рисовать руками, а еще здесь установят песочный столик, массажные кресла, место для индивидуальной работы с психологом. Всем детям окажут моральную поддержку – для этого специалисты прошли обучение.
Обновленный спортзал
Фото: Мария Бакланова
Столовая после ремонта
Фото: Мария Бакланова
Туалеты тоже обновили
Фото: Мария Бакланова
Ремонт шел в том числе на пожертвования жителей, которые передавали в российский Красный Крест. Также организация помогает пострадавшим, которые нуждаются в финансовой помощи.
Здесь появится сенсорная комната. Осталось только завезти оборудование
Фото: Мария Бакланова
Проект сенсорной комнаты
Фото: Мария Бакланова
Стрельба в школе № 88 произошла 26 сентября 2022 года. Выпускник Артем Казанцев вошел с оружием в здание и начал убивать, а затем покончил с собой. Он состоял на учете в психдиспансере.
Тогда погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Еще одна 67-летняя женщина позже скончалась в Москве на лечении.
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