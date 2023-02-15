Безопасно, красиво, уютно: какой стала обновленная школа № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

Школа № 88 в Ижевске готовится к открытию 20 февраля Фото: Мария Бакланова

В школе № 88 Ижевска, где 26 сентября 2022 года произошла стрельба, заканчивается ремонт. «Комсомолка» показывает и рассказывает, какой она стала.

Усиленные меры безопасности

В школу № 88 так просто не попасть. На входной двери появилось новое устройство – домофон. Звоним, представляемся, и только тогда охранник пускает нас внутрь.

В школу так просто не попасть Фото: Мария Бакланова

Дальше – останавливаемся у нового препятствия. От пола до потолка возвышается железная решетка. Ее не перепрыгнуть, не перелезть. Пройти можно только через вращающуюся дверь по специальной карточке. Они появятся у всех детей.

Пока мы гуляем по школе, непрерывно звучит тревожная сирена. Это проверяют систему оповещения перед приемкой школы. Из-за громкого звука не слышно собеседника, зато в случае происшествия сигнал услышат в самых отдаленных уголках здания.

Впрочем, это не окончательный вариант, и систему безопасности школы летом будут еще дорабатывать.

«Наша главная задача – сделать систему периметра с КПП. Она будет предусматривать створки ворот, которые будут фиксироваться в закрытом состоянии. Их невозможно будет сдвинуть с места. Появится система торможения транспорта при въезде на территорию. Сам КПП оснастим тревожными кнопками и видами связи, чтобы был еще один уровень защиты», – рассказал глава города Олег Бекмеметьев и добавил, что в здании обновили и систему видеонаблюдения.

Безусловно, все предпринятые меры безопасности по сравнению с другими учебными заведениями Ижевска по-настоящему беспрецедентные. А что еще изменилось в пострадавшей школе?

Скоро в школу

Пока дети учатся в соседних учебных заведениях. Но уже 20 февраля они вернутся в родные стены, которые теперь стали выглядеть совсем по-другому.

Школу оформили в зеленых тонах Фото: Мария Бакланова

Учителя уже ждут учеников Фото: Мария Бакланова

«Мы называем нашу школу экошколой, потому что она в зеленых тонах. Дети очень рады, они приходят сюда и узнают, когда открытие. В первую очередь будем знакомить их с новыми мерами безопасности: правильно заходить, мы им покажем все новые помещения, расскажем об особенностях сигнализации», – говорит директор школы Елена Семашко.

Классы отремонтировали Фото: Мария Бакланова

Отремонтировали столовую, санузлы, спортивный зал, кабинеты, лестницы, заменили электропроводку. В коридорах появились мягкие пуфики.

«Наша задача – сделать так, чтобы ребятам было комфортно, чтобы ушли все тревоги и школьники чувствовали себя в безопасности. Мы внимательно следили за работой с коллегами из администрации города, минобразования, родителями. Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые помогли это сделать», – высказался премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

Отремонтированные лестничные пролеты Фото: Мария Бакланова

Особый акцент сделали на сенсорной комнате, которую откроют в кабинете рисования. Осталось только завезти туда оборудование. На стенах помещения можно будет рисовать руками, а еще здесь установят песочный столик, массажные кресла, место для индивидуальной работы с психологом. Всем детям окажут моральную поддержку – для этого специалисты прошли обучение.

Обновленный спортзал Фото: Мария Бакланова

Столовая после ремонта Фото: Мария Бакланова

Туалеты тоже обновили Фото: Мария Бакланова

Ремонт шел в том числе на пожертвования жителей, которые передавали в российский Красный Крест. Также организация помогает пострадавшим, которые нуждаются в финансовой помощи.

Здесь появится сенсорная комната. Осталось только завезти оборудование Фото: Мария Бакланова

Проект сенсорной комнаты Фото: Мария Бакланова

Справка

Стрельба в школе № 88 произошла 26 сентября 2022 года. Выпускник Артем Казанцев вошел с оружием в здание и начал убивать, а затем покончил с собой. Он состоял на учете в психдиспансере.

Тогда погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Еще одна 67-летняя женщина позже скончалась в Москве на лечении.

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