Красиво жить не запретишь: ищем самый дорогой район Ижевска по стоимости жилья

Ижевск Фото: Архив КП

Ижевск – город контрастов? Неужели в столице Удмуртии цены на недвижимость различаются примерно так же, как в спальном районе Москвы и на Рублевке? Оказывается, да!

Мы проанализировали популярный сайт бесплатных объявлений и составили рейтинг цен на недвижимость, и узнали, какой же район Ижевска самый дорогой. А раз в Ижевске всего пять крупных районов, то мест в рейтинге тоже пять.

Пятое место: Ленинский район

Да, Ленинский район находится в самом конце списка. Несмотря на активное строительство, появившиеся благоустроенные скверы Драгунова и Заречный и большой ТРЦ «Молл Матрица» с хорошими магазинами и кинотеатром на 450 мест, квартиры здесь относительно недорогие.

На улице Стадионной продается квартира за 10 млн рублей. В комнатах сделан ремонт, есть две лоджии с двойными стеклопакетами и отдельная гардеробная. Кроме того, для квартиры установлена охранная сигнализация, а хозяева оставят новым жильцам необходимую бытовую технику и мебель.

Фото: avito.ru

За 7 650 000 рублей можно спокойно приобрести 4-комнатную квартиру площадью 92 квадрата в доме на Базарной площади. Она находится на 25 этаже, откуда открывается отличный вид на акваторию Ижевского пруда. Важно отметить, что квартира идет без какой-либо отделки.

Открывающийся вид из окна квартиры. Фото: avito.ru

Самое интересное, что в этом же районе находится и самая дорогая квартира города. В ней всего 47 квадратов, а стоит она почти 2,5 миллиарда рублей. О ней мы писали совсем недавно. Есть предположение, что владелец этой жилплощади просто ошибся с количеством нулей, поэтому едем в другие районы города.

Четвертое место: Устиновский район

Удаленный от центра, но вполне самодостаточный и активно развивающийся Устиновский район находится на четвертом месте. Несмотря на ряд промышленных предприятий, здесь ведется активная застройка. Зато и торговых центров много.

На сегодняшний день самая дорогая квартира в этом районе – 13 млн рублей – находится на ул. Архитектора Берша. Ее площадь составляет 108 квадратных метров. В квартире выполнен хороший ремонт, сделано качественное освещение. В объявлении указано, что есть гидромассажная ванна вместе с хорошей сантехникой, а также остается дизайнерская мебель.

В квартире за 13 млн рублей сделан качественный ремонт. Фото: avito.ru

Третье место: Индустриальный район

Квартиры в Индустриальном районе стремительно дорожают. Неудивительно. Ведь здесь и УдГУ, и несколько крупных торговых центров, и отличная транспортная развязка, которая позволит добраться в любую точку города.

Что же дорогого из жилья удалось найти? К примеру, на улице Совхозной продается «двушка» за 14 млн рублей. В ней есть большая гостиная, готовые спальни и прачечная. Но это не предел! В этом районе есть кое-что подороже.

Фото: avito.ru

За 20 млн рублей на улице Льва Толстого есть просторная квартира с террасой, свежим ремонтом и гардеробной. Разве не сказка? А если учесть, что предыдущий хозяин оставляет мебель и бытовую технику, то это очень заманчивое предложение.

Гардеробная в квартире за 20 млн рублей в ижевске. Фото: avito.ru

Второе место: Первомайский район

На территории Первомайского района расположились автовокзал, цирк, драматический театр и, что немаловажно для современного жителя города, несколько крупных торговых центров.

Разброс цен на самое дорогое жилье в этом районе составляет от 17,5 до 20 млн рублей. Например, на ул. Карла Либкнехта можно найти за одинаковую цену – 17 600 000 рублей – трехкомнатную или четырехкомнатную квартиры в современных многоэтажках с окнами в пол и французскими балконами.

Фото: avito.ru

Но это еще цветочки. На ул. 40 лет Победы продается 4-комнатная квартира со всей необходимой бытовой техникой и крупногабаритной мебелью за 20 млн рублей.

Фото: avito.ru

Первое место: Октябрьский район

Итак, первое место по престижности заслуженно достается Октябрьскому району. Исторический центр Ижевска, большие торговые центры, стильные кафе и рестораны, обновленная и оживленная Центральная площадь, театры и кинотеатры, парки и скверы – сколько же здесь стоят самые дорогие квартиры?

В ЖК «Республика» можно приобрести пентхаус с террасой и подземным паркингом за 33 миллиона рублей. В объявлении указывается, что в этой квартире прекрасная шумоизоляция за счет технических этажей.

Фото: avito.ru

Но и эта цена не самая высокая. В ЖК «Особняк» продается квартира 315 квадратов со свободной планировкой. Она расположена в доме элит-класса за Национальной библиотекой Удмуртии и стоит 37 810 000 рублей.

Что может получить потенциальный жилец за эту сумму? Высокие потолки 3 метра, 3 санузла, открытый балкон, террасу, панорамные окна в пол и вид на Свято-Михайловский собор. Берем? О да!

Фото: avito.ru

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сладко, отважно и романтично: необычные предложения руки и сердца девушкам Ижевска

Ночной дожор: что есть поздно вечером, чтобы не толстеть

Жители Удмуртии могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса