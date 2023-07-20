На фестивале Чайковского в Удмуртии музыкант Тимур Халиуллин впервые сыграл на карильоне

Известный органист, уроженец Ижевска Тимур Халиуллин Фото: Мария Бакланова

Популярность карильона в Европе поражает, но немногие в России или, в частности, в Удмуртии, слышали о нем. Фестиваль искусств им. П. И. Чайковского подарил возможность услышать уникальный инструмент. Сыграл на нем известный органист, уроженец Ижевска Тимур Халиуллин. «Комсомолка» пообщалась с музыкантом и его отцом.

Вот так выглядит передвижной карильон Фото: Мария Бакланова

С музыкой на всю жизнь

Тимур родился и вырос в музыкальной семье. Мама преподавала музыку в школе, а папа играл на разных инструментах. Разве мог он выбрать другой путь? Мальчика отдали в «музыкалку» по классу фортепиано.

«Честно, меня никто и не спрашивал в детстве – хочу, не хочу. Дома был инструмент, на нем играли все родные. И я в том числе. И это нормально, это наша семейная традиция. Почему на фортепиано? Это инструмент, который везде пригодится, который есть везде – и дома, и в каждом зале», – говорит Тимур.

В 4-5 классе грянул гром среди ясного неба. Мальчик сказал, что больше не хочет заниматься музыкой.

«Конечно, первое время мы заставляли его ходить в музыкалку – куда уж без этого, – улыбаясь, рассказывает папа Тимура Ильяс. – А потом он втянулся в это дело. Но кризис все равно настиг его. Мы не знали, что делать. А его первая учительница по фортепиано сказала нам: «Не переживайте и не заставляйте заниматься дома. Пусть он приходит на занятия, я его сама смогу переубедить, все будет нормально».

Так и случилось – Тимур не только закончил музыкальную школу, но и решился связать с музыкой всю свою жизнь. Сначала поступил в музыкальный колледж в Ижевске, затем покорил Санкт-Петербург, поступив в государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классу фортепиано. 19 лет занял его академический путь в музыке.

В свои 36 лет Тимур уже добился многого. Он побывал с концертами во многих точках мира. В Белгородской государственной филармонии молодой человек солирует постоянно, а в Курской государственной филармонии по приглашению.

Какой он – этот карильон?

Санкт-Петербург, Белгород, Петергоф и Кубинка (Московская область). Что объединяет все эти места? Карильоны! Они там есть, в том числе один передвижной. Именно на нем Тимур сыграл на фестивале искусств им. П.И. Чайковского.

Для Удмуртии карильон - диковинка. О нем мало, кто слышал и мало, кто его видел.

«Карильон заслуживает отдельного внимания. Это диковинка, это изюминка, это хорошее украшение уличной музыкальной культуры. В Европе это примерно такой же символ, как у нас балалайка. Почти на каждой башне в Голландии, Бельгии, на севере Франции и в др. европейских странах установлены такие инструменты. Их там более 200 штук. В России карильоны только набирают популярность», – рассказывает Тимур.

Стоимость карильона оценивается в 16 млн рублей Фото: Мария Бакланова

Карильон весит более 4 тонн. Конструкция передвижного инструмента состоит из 51 колокола, отлитых в Голландии. В центре карильона располагается самый большой колокол си-бемоль. Инструмент еще называют «колокольным органом».

«Но на самом деле это еще легонький инструмент. В Петербурге стоит карильон весом 25 тонн, а в Москве 9 мая я открывал самый большой карильон в мире – он весит 120 с лишним тонн», – рассказывает Тимур

Чтобы карильон зазвучал, необходимо нажимать педали (их 20) и ударять кулаками по рукояткам (их 44). Под действием механизма сигнал обрабатывается датчиком, пропускается через компьютер и отправляется к языку колокола.

Тимур сам настраивает свои инструменты, а еще выступает на своих концертах в качестве ведущего Фото: Мария Бакланова

Увы, перевозки для инструментов не проходят бесследно. Все зависит от многих факторов. Самое меньшее – он может расстроиться, но бывает и так, что какие-то механизмы сбиваются. Был и такой случай, когда один колокол отвинтился, а вслед за этим вырвал всю электронику и поломал платы. А произошло это из-за плохой дороги и постоянной тряски.

«И нам пришлось по всему Екатеринбургу собирать нужные детали, искать людей, которые это могли починить, а потом паяльником спаивали части друг с другом, настраивали программы. Но ничего, справились – концерт состоялся! Иногда приходится руками подтягивать язык колокола. А еще это мощный электромагнит. Я случайно прислонился к нему банковской картой, так она размагнитилась. А еще могут испортиться телефоны», – уверяет музыкант.

Не только друг, но и раб

Исполнить музыку на нескольких инструментах за один концерт – возможно! А ведь они совсем разные. Например, орган – духовой инструмент, а то же самое фортепиано уже клавишно-струнный. Клавесин – щипковый, а карильон – клавишно-ударный.

«Пересаживаясь с инструмента на инструмент, важно быстро перестроить механику игры и технологию. Да, это сложно, но не так трудно, как кирпичи таскать, поэтому я не жалуюсь», – улыбается Тимур.

Цифровой орган музыканта, который он приобрел совсем недавно Фото: Мария Бакланова

«Бременский музыкант» с передвижным карильоном и органом – так шутя называет себя Тимур. Он сам может его и настраивать, и ремонтировать. Тимур с улыбкой говорит, что он инструментам друг, и одновременно их раб.

А еще Тимур утверждает, что молодежь и музыкальные инструменты созданы друг для друга.

«Это очень странная инерция, что фортепиано, орган или карильон – не молодежные инструменты. Все они для современного уха оказываются очень актуальными, злободневными. Просто нужно преодолеть подобные убеждения, что орган – это только церковь и Европа, да мы на нем рок играем и саундтреки. Что колокола – это только православное. Но на самом деле – это светский инструмент. На нем играют народную, современную и популярную музыку. Да и вообще, я татарин и мусульманин, но играю на этих инструментах в каждом уголке нашей страны и в каждой конфессии. Я своим образом ломаю эти стереотипы, доношу до общественности, что это современно и актуально, что на органе, карильоне, клавесине могут играть молодые люди и делают это!» – делится своими мыслями Тимур.

Он активно рассказывает о своей музыкальной стороне жизни в социальных сетях, показывая в сторис своих молодых учеников, наслаждающихся игрой на этих инструментах.

На концерте на набережной Ижевска Фото: Мария Бакланова

Звездной болезнью не страдает

Молодой человек не перестает покорять новые вершины. Он уже стал лауреатом многих международных конкурсов. А на всероссийских и международных фестивалях Тимур частый гость, которому все рады.

В 2020 году его признали «Органистом года». Но самое интересное, что благодаря участию в самом продолжительном органном концерте в Москве, он попал в Книгу рекордов Гиннеса. В его копилке есть медаль «Будущее России», награда «Лучший молодой творческий деятель России».

Тимур Халиуллин Фото: Мария Бакланова

Но молодой человек говорит, что «звезду не словил».

«Ой, надо сначала стать звездой, чтобы проверить, есть ли у меня звездная болезнь. А я не звезда. В нашей профессии такого понятия нет. Мы ремесленники, труженики, волшебники. Как только нас не называют, но до звезды мы не дотягиваем. Почему? Мы же не собираем какой-то попсовой эстрадной музыкой целые тысячные залы. Нет. У нас другой вектор. Мы – изюминка, маленький нерв города, символ культурной жизни. Мы несем что-то необычное и очень эксклюзивное, не для широкого круга. У нас другая миссия, поэтому звездная болезнь нам и не грозит», – рассказывает Тимур.

Пока одинок

Тимур преподает, успевает организовывать фестивали, ведет рубрику на «Радио России». В Ижевске он не живет, теперь его дом находится в Белгороде. Он в постоянных разъездах. Времени создать семью у него пока не хватает.

«У органистов жизнь начинается позже. Эта профессия вначале требует продолжительных занятий. Мы просто монашески занимаемся, как сумасшедшие, по 10 часов», – улыбается Тимур.

Однажды в его жизни появился Вольт – пес, которому он дал такую оригинальную кличку. Но путешествия, разъезды и тут дали о себе знать. Теперь любимец живет с родителями.

Тимур с родителями и собакой Вольтом в Ижевске. Фото: предоставлено героем

«Тимур – оптимист! Он очень позитивный и много шутит. Любит общаться с людьми. Тимур – гурман, любит хорошо поесть, любит ходить в кафе, рестораны. Мы с мамой каждый раз думаем, как его накормить повкуснее и поизысканнее. Сын не дает нам сидеть на месте, когда приезжает в гости. Всегда куда-то ему надо идти, что-то смотреть, узнавать. Мы не торопим его с семьей – сам поймет, когда нужно, да и сердце подскажет!» – уверяет Ильяс, отец Тимура.

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