Их больше нет: какие скульптуры исчезли с набережной Ижевска

Такие скульптуры мы уже не увидим на набережной Ижевска

В 2014 году на набережной столицы Удмуртии прошел фестиваль Ferrum Fest, после чего на память Ижевску остались скульптуры из металлолома. Через год история повторилась. Скульптур стало еще больше.

Одни горожане креативные статуи из металла ругали на чем свет стоит, другие считали весьма креативным решением и украшением набережной. Всего было установлено около 20 скульптур, но до настоящего времени сохранилось лишь 14. Почему? Некоторые убрали, другие изначально были выставлены лишь на время презентации.

Слон-скорпион

Вообще-то это был фонарь, который сотворил Ярослав Троянский. Скульптура посвящена 100-летию водонапорной башни в Ижевске, а сам образ был навеян автору бессмертным Сальвадором Дали.

Это слон-скорпион Фото: Архив КП

Балерина или все-таки борода?

Непростая, скажем сразу, композиция. Изначально авторы задумали поставить на набережной скульптуру, которая изображает балерину, надевающую пуанты. Поза, в которую она при этом встала, организаторов фестиваля смутила, и вместо балерины на набережной появилась борода Чайковского, чему, в свою очередь, не очень обрадовались ценители прекрасного. В общем, в итоге скульптура просто исчезла.

Борода Чайковского. Фото: Катя Летняя

Иоланта

Так называлась последняя опера великого Петра Ильича Чайковского. Скульптурная композиция в ее честь состояла из 27 колец, украшенных изнутри кусочками фарфоровой посуды.

Иоланта Фото: Архив КП

Глория

Автор скульптуры Татьяна Зыкова, задумывая композицию, вдохновилась физическими явлениями природы – оптическими явлениями в облаках и световыми волнами.

Похоже на растянутые пружины. Фото: Катя Летняя

Клещ

Скульптура членистоногого кровососа 1,5 метра высотой появилась на набережной Ижевска в 2014 году. Жители памятник паразиту не оценили. Прошла всего неделя, а клещу уже оторвали лапу. Закончилось все его полным исчезновением.

Клещ, что называется, сплыл Фото: Архив КП

Между делом мы осмотрели и оставшиеся скульптуры. Не все они сохранились в первозданном виде. Смотрите сами, что и у кого исчезло.

Когда-то возле рояля стояла металлическая лавочка. 20015 год. Фото: Катя Летняя

Прицепная тележка Мышиного короля тоже исчезла. 2015 год. Фото: Катя Летняя

Сначала у скульптуры квадроцикла разъехались колеса, потом его пытались украсть, а еще он остался без оружия. 2014 год. Фото: Катя Летняя

У коровы, как и положено, когда-то было вымя. И колокольчик. Потом они пропали. Интересно, кому понадобилось вымя из металлолома? 2014 год. Фото: Дмитрий Солодянкин

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