Экс-чиновника из Удмуртии осудили за мошенничество с деньгами на ремонт дорог

Чиновник украл 20 тысяч рублей Фото: Архив КП

В Завьяловском районе по делу о мошенничестве перед судом предстал бывший начальник сектора муниципального хозяйства администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2022 года мужчина завысил объем щебеночно-песчаной смеси, которую доставили по договору для ремонта дороги. Таким образом чиновник украл 20 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб. Суд признал чиновника виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчину приговорили к условному сроку лишения свободы на 1,6 года, а также лишили права работать в государственных органах и муниципальных учреждениях на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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