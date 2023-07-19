Движение на 5 дорогах Ижевска перекроют 22 и 23 июля

Фото: администрация Ижевска

22 и 23 июля в Ижевске перекроют движение на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, с 7:00 22 июля до 3:00 23 июля закроют движение транспорта на набережной им. зодчего Дудина на участке от пересечения с улицей Милиционная до лестницы к монументу «Навеки с Россией» и на улице Милиционная от улицы Бородина до проезда им. Дерябина.

Также с 17:00 22 июля до 3:00 23 июля проезд будет недоступен на улице Ленина на участке от улицы Свердлова до поезда им. Дерябина, на Набережной им. И.Ф. Белобородова – от улицы Телегина до проезда им. Дерябина и на самом проезде им. Дерябина – от Набережной им. И.Ф. Белобородова до улицы Милиционная.

Ограничения вводят из-за ночного забега «Беги со мной». Жителей просят отнестись к этой информации с пониманием и учитывать ее при составлении маршрута.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экс-директор охранявшей школу №88 организации не признал вины

Экс-чиновника из Удмуртии осудили за мошенничество с деньгами на ремонт дорог

Событие: 8 лет назад в Ижевске появился Сквер Металлургов