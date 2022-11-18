Медведи в зоопарке Удмуртии начали готовиться к зимнему сну

Медведи в зоопарке почувствовали приближение зимы Фото: Архив КП

В Ижевском зоопарке мишки почувствовали приближение зимы и начали готовиться к уходу в берлогу. Об этом сообщил зоопарк на официальной странице ВКонтакте.

Для косолапых товарищей завезли сено и ветки ели. Этой зимой они будут чувствовать себя комфортно и уютно.

Сотрудники зоопарка отметили, что медведи не уходят в спячку, а просто спят. Чем ниже температура, тем крепче сон мишек. Но тем не менее, где-то раз в неделю косолапые просыпаются, чтобы поесть снега. Поэтому, когда настанут морозы, им в берлоги будут подкидывать снег.

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